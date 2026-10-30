Veteranlar Dünya Şampiyonası'nda Murat Kaya üçüncü, Harun Demir ikinci oldu - Son Dakika
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Veteranlar Dünya Şampiyonası'nda Murat Kaya üçüncü, Harun Demir ikinci oldu

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Veteranlar Dünya Şampiyonası\'nda Murat Kaya üçüncü, Harun Demir ikinci oldu
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İzmir'de antrenman yapan Murat Kaya ve Harun Demir, Ürdün'de düzenlenen Veteranlar Dünya Güreş Şampiyonası'nda madalya kazandı. Kaya 50-55 yaş grubunda üçüncü, Demir 45-50 yaş grubunda ikinci oldu; ikisi altın madalya hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

İzmir'de ara verdikleri güreş içlerinde ukde kalan, bu nedenle yıllar sonra tekrar mindere dönen Murat Kaya ve Harun Demir, 50 ülkeden yaklaşık 550 sporcunun katıldığı Veteranlar Dünya Şampiyonası'nda başarı elde etti.

Gençlik zamanlarında güreşle ilgilenen 54 yaşındaki Murat Kaya ve 48 yaşındaki Harun Demir, çeşitli nedenlerle güreşe ara vermek zorunda kaldı.

Güreş tutkuları tükenmeyen Kaya ve Demir, bir yıl önce mindere döndü. İzmir Atatürk Spor Kompleksi Güreş Eğitim Merkezi'nde antrenmanlara başlayan veteran güreşçiler, bu yıl 6-11 Ekim'de Ürdün'de düzenlenen Veteranlar Dünya Güreş Şampiyonası'na katıldı.

Şampiyonada Murat Kaya 50-55 yaş grubunda üçüncü, Harun Demir de 45-50 yaş grubunda ikinci oldu.

Organizasyonun ardından yeniden antrenmanlara başlayan veteran güreşçiler, altın madalya hedefiyle haftanın 7 günü çalışmalarını sürdürüyor.

34 yıl sonra gelen başarı

Murat Kaya, AA muhabirine, güreşe ilgisinin küçük yaşlarda başladığını söyledi.

Gençlik yıllarında başladığı güreşi çeşitli nedenlerle 20 yaşında bıraktığını ifade eden Kaya, 33 yıl güreşten uzak kaldığını anlattı.

Kaya, spor yapmayı sevdiğini dile getirerek, arkadaşlarının da cesaretlendirmesiyle geçen sene güreşe döndüğünü kaydetti.

Geçen yıl Dünya Şampiyonası'nda kaburgaları kırılmasına rağmen üçüncülük elde ettiğini aktaran Kaya, geçen yıl kaburgalarını kıran İtalyan rakibiyle bu yıl yeniden karşılaştığını, bu kez rakibini 27 saniyede tuş ettiğini belirtti.

Kaya, iki yıl üst üste üçüncü olduğunu dile getirerek, "Hedefimiz şampiyonluk. Bu yaşta bu sporu yapmamızın temel nedeni örnek olmak, sağlıklı bir yaşam içerisinde olmak." dedi.

"Altın madalyayı ülkemize getirmek için çalışmalara devam ediyoruz"

Harun Demir ise 9-10 yaşlarında güreşe başladığını ve 21 yıl önce ekonomik sebeplerden dolayı güreşi bırakmak zorunda kaldığını söyledi.

İş hayatının 2023'te bitmesinin ardından spora yöneldiğini, geçen yıl da içinde ukde kalan güreşe yeniden döndüğünü kaydeden Demir, şöyle konuştu:

"Yaklaşık bir yıl çok hızlı ve düzgün antrenman süreci geçirdik. 45-50 yaş grubunda 88 kilo grekoromen stilde dünya ikincisi oldum. Tabii bunun arkasında çok büyük bir emek var. Sosyal hayatımızdan, ailemizden ödün vererek antrenmanlarımızı devam ettirdik. Sonucunda da dünya ikinciliğini ülkemize getirdik. 2027'de Hırvatistan'daki Dünya Şampiyonası'nda altın madalyayı ülkemize getirmek için çalışmalara devam ediyoruz."

Antrenör Mahmut Tosun da Kaya ve Demir'in azimleriyle altyapıdaki sporculara örnek olduğunu söyledi.

Kaynak: AA
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