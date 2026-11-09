Suriye Dışişleri Bakanı, Ürdün görüşmesinde Yemen\'e asker gönderilmeyeceğini açıkladı

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile düzenlediği ortak basın toplantısında, " Yemen'e herhangi bir Suriye birliğinin konuşlandırılması söz konusu değildir" dedi.

Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi, Ürdün'ün geçtiğimiz ay Suriye'nin güneyinde düzenlediği ve sivillerin öldüğü hava harekatının ardından Suriye'nin başkenti Şam'ı ilk kez ziyaret etti. Safadi, temasları kapsamında Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bir araya geldi. İki bakan, Teşrin Sarayı'nda düzenlenen Suriye-Ürdün Yüksek Koordinasyon Kurulu 3. Dönem Toplantısı'na katıldı. Ticaret, enerji, ulaştırma ve güvenlik başta olmak üzere ikili ilişkilerin ele alındığı toplantının ardından bakanlar ortak basın toplantısı düzenledi.

Şeybani, Ürdün'ün Deraa vilayetine düzenlediği hava harekatının tüm boyutlarıyla aydınlatılması amacıyla ortak bir güvenlik ve teknik araştırma komisyonu kurulduğunu bildirdi. Şeybani, "Suriye-Ürdün ilişkileri son on yılların en iyi seviyesindedir. Ürdün tarafı Deraa'da yaşananları hızlı ve kararlı bir şekilde çözme konusunda tam bir anlayış ve açıklık göstermiştir. Hakikati ortaya çıkarmak için ortak bir güvenlik ve teknik komisyon kuruldu. Saldırıda hayatını kaybeden masum vatandaşların zararlarının karşılanması ve tazmin edilmesi için çalışmalar sürmektedir" dedi.

"Yemen'e herhangi bir Suriye birliğinin konuşlandırılması söz konusu değildir"

Suudi Arabistan ile imzalanan askeri anlaşmaya ve Yemen'e asker gönderileceği iddialarına da açıklık getiren Bakan Şeybani, "Yemen'e herhangi bir Suriye birliğinin konuşlandırılması söz konusu değildir ve yakın gelecekte böyle bir plan bulunmamaktadır. Sınır ötesindeki her türlü Suriye askeri planı açıkça duyurulur, gizlice yürütülmez. Suudi Arabistan ile yapılan askeri anlaşma Yemen'e asker gönderilmesini kapsamamaktadır. Yemen'deki meşru hükümeti destekliyor, Husi milislerinin Suudi Arabistan'a yönelik tehditlerini kınıyoruz. Suriye'de şu anki temel odağımız yeniden imar, sığınmacıların geri dönüşü ve savaşın yok ettiklerini yeniden inşa etmektir" ifadelerini kullandı.

Suriye ve Ürdün arasında 11 anlaşma imzalandı

Görüşmelerin ardından taraflar, iki ülke arasındaki entegrasyonu güçlendirmeyi hedefleyen 11 yeni iş birliği anlaşmasına imza attı. Anlaşmalar, demiryolu bağlantısı, Yarmuk Nehri havzasında yapay yağmurlama (bulut tohumlama), gıda güvenliği ve tedariki, yatırım, sivil havacılık, sınır kapılarının modernizasyonu ile akademik ve bilimsel değişim programlarını kapsayan 19 farklı sektörü içeriyor.

İmzalanan anlaşmaların detaylarına ilişkin bilgi veren Şeybani, "Suriye'deki 22 bakanlıktan 20'si Ürdün ile doğrudan iş birliği yürütmektedir. İki ülke arasındaki ticaret hacmi bir yıl içinde yaklaşık 3 kat artarak 330 milyon dolara ulaştı. Geçtiğimiz ocak ayından bu yana gaz, Ürdün toprakları üzerinden Suriye santrallerine akmaktadır. Ayrıca su verilerinin paylaşımı için ortak bir platform üzerinden çalışıyoruz. Suriye ile Ürdün arasında coğrafi bir komşuluk, ortak irademizle pekişen bir ortaklık vardır. Bu ilişkiler ailevi bağlara, ortak bir tarihe ve tek bir geleceğe dayanmaktadır. Ürdün'ün güvenliği Suriye'nin güvenlik uzantısıdır, aynı durum Suriye için de geçerlidir" dedi.

"Suriyelilerin kanı da canı da bizim için en az Ürdünlülerinki kadar değerlidir"

Safadi ise, yaşanan can kayıplarından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Ürdün, Deraa'daki olayda hayatını kaybeden masum siviller için derin üzüntü duymakta ve ailelerine en içten taziyelerini sunmaktadır. Suriyelilerin kanı da canı da bizim için en az Ürdünlülerinki kadar değerlidir. İki ülkeyi ve halkı birbirine bağlayan bağlar, her türlü testten ve zorluktan daha güçlüdür. İkili ilişkileri inşa etme yolunda tüm zorlukları güvenle aşmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

İsrail saldırılarına sert tepki

Bölgesel gelişmelere ve İsrail'in Suriye topraklarına yönelik saldırılarına da değinen Safadi, Ürdün'ün Suriye ile tam bir dayanışma içinde olduğunu belirterek, "İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarına karşı Suriye'nin yanında mutlak bir şekilde duruyoruz. Uluslararası toplumu, bölge daha kötü bir noktaya sürüklenmeden önce İsrail saldırılarını durdurmak için harekete geçmeye çağırıyoruz" dedi.