Ürdün'ün Karak ilinde kilise saldırısında 7 kişi öldü, yeni görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
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Ürdün'ün Karak ilinde kilise saldırısında 7 kişi öldü, yeni görüntüler ortaya çıktı

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Ürdün'ün Karak iline bağlı Hmood kasabasında cenaze töreni sırasında bir kiliseye düzenlenen silahlı saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı.

Ürdün'ün Karak ilindeki bir kilisede cenaze töreni sırasında düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Ürdün'de bugün bir kiliseye düzenlenen saldırıda 7 kişi hayatını kaybeti, 27 kişi yaralandı. Karak iline bağlı Hmood kasabasında cenaze töreni sırasında gerçekleştirilen saldırının ardından olay anına ilişkin yeni görüntüler kamuoyuna yansıdı.

Kaynak: İHA
3. SayfaÜrdünDünyaSon Dakika

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