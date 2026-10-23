Ürdün'ün Karak ilinde kilise saldırısında 7 kişi öldü, yeni görüntüler ortaya çıktı

Ürdün'ün Karak ilinde kilise saldırısında 7 kişi öldü, yeni görüntüler ortaya çıktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ürdün'ün Karak iline bağlı Hmood kasabasında cenaze töreni sırasında bir kiliseye düzenlenen silahlı saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı.
Ürdün'ün Karak ilindeki bir kilisede cenaze töreni sırasında düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.
Ürdün'de bugün bir kiliseye düzenlenen saldırıda 7 kişi hayatını kaybeti, 27 kişi yaralandı. Karak iline bağlı Hmood kasabasında cenaze töreni sırasında gerçekleştirilen saldırının ardından olay anına ilişkin yeni görüntüler kamuoyuna yansıdı.
Kaynak: İHA
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