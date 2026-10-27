Dera'da üçü çocuk 7 sivilin öldüğü saldırıda Muhammed Selim hesap soruyor - Son Dakika
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Dera'da üçü çocuk 7 sivilin öldüğü saldırıda Muhammed Selim hesap soruyor

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Ürdün savaş uçaklarının Dera'nın Müsaymiye bölgesine düzenlediği hava saldırısında üçü çocuk 7 sivil öldü, 3 kişi yaralandı. Yakınlarını kaybeden Muhammed Selim, ailenin tamamen sivil olduğunu ve yanlış koordinat verildiğini savunarak şeffaf soruşturma istiyor.

Ürdün savaş uçaklarının Suriye'nin Dera ilinde yerleşim alanına düzenlediği hava saldırısında üçü çocuk, 7 yakınını kaybeden Muhammed Selim, saldırıya sebep olanların hesap vermesini istiyor.

Suriye'nin Dera iline bağlı Müsaymiye bölgesinde, kendi imkanlarıyla battaniyelerden diktikleri çadır benzeri barınakta yaşam mücadelesi verirken hedef alınan Selim ailesinin yakınları şeffaf soruşturma talep ediyor.

Aralarında Lamees (8), Usame (10) ve Yasin (12) adlı üç yetim çocuğun da bulunduğu 7 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 kişinin ise yaralandığı saldırının ardından konuşan Muhammed Selim, bölgede herhangi bir silahlı veya yasa dışı unsur bulunmadığını vurguladı.

Ürdün saldırısında yakınlarını kaybeden Muhammed Selim, hayatını kaybedenlerin tamamen sivil olduğunu, ailesinin geçimini zor şartlar altında taş işçiliği ve küçükbaş hayvancılıkla sağladığını söyledi.

Kendi diktikleri battaniyelerden yaptıkları çadırda, enkazın üzerinde yaşamaya çalıştıklarını belirten Selim, "Bizi hava saldırısıyla hedef aldılar. Bu insanların ne hırsızlıkla ne uyuşturucu ticaretiyle ne de terör örgütleriyle ilgisi vardı. Geçimlerini taş kırarak ve bakabildikleri birkaç keçiyle sağlayan kendi halinde insanlardı. Üç yetim yavrumuz, Lamees, Usame ve Yasin gül gibi çocuklardı, hepsini elimizden aldılar." dedi.

Aile üyeleri hakkında ne devlet kurumları ne de kolluk kuvvetleri tarafından daha önce verilmiş herhangi bir arama veya tutuklama kararı bulunmadığını vurgulayan Selim, yanlış hedef koordinatı verilerek ailenin katledildiğini savundu.

"Hayatında Ürdün'ü görmemiş, sınır geçmemiş insanları hedef gösterdiler. Biz sadece şeffaf bir soruşturma istiyoruz" diyen Selim, şöyle devam etti:

"Bu uçağa koordinatları veren, bu masum insanları terörist veya uyuşturucu taciri olarak rapor eden kişi kimdir. Bizi asıl katleden, bu yalan ihbarı yapandır. Çocukların ve masum ailemizin hakkının yerde kalmamasını istiyoruz."

Suriye hükümeti, Ürdün'ün düzenlediği ve 7 sivilin hayatını kaybettiği hava saldırısı öncesinde Ürdün ile koordinasyon sağlanmadığını bildirmişti.

Suriye Sınır Kapıları ve Gümrükler Genel Müdürlüğü, Dera vilayetinde yaşananlar nedeniyle Ürdün sınırındaki Nasib Sınır Kapısı'nın geçici olarak kapatıldığını duyurmuştu.

Kaynak: AA
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