Ürdün\'den Suriye\'ye hava harekatı! Savaş uçakları bomba yağdırdı

Ürdün ordusu, Kerek kentindeki bir kiliseye düzenlenen ve 9 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya misilleme olarak Suriye'nin güneyine hava harekâtı gerçekleştirdi. Ürdün, operasyonlarda çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklarken Suriye hükümeti, aralarında çocukların da bulunduğu 5 sivilin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Saldırıların ardından iki ülke arasındaki Nasib Sınır Kapısı geçici olarak kapatıldı.

ÜRDÜN'DEN SURİYE'YE MİSİLLEME SALDIRISI

Ürdün Silahlı Kuvvetleri, savaş uçaklarının "Ürdün Caydırıcılığı - Hamud" adı verilen operasyon kapsamında Suriye'nin güneyindeki terör örgütlerine ait mevzileri hedef aldığını açıkladı.

Hava harekâtının, 23 Ekim'de Ürdün'ün Kerek vilayetindeki Hamud Kilisesi'nde düzenlenen cenaze törenine yönelik silahlı saldırıya karşılık gerçekleştirildiği belirtildi. Ürdün ordusu, kilise saldırısını düzenleyen kişilerin Suriye'nin güneyinde hedef alınan terör örgütleriyle bağlantılı olduğunu bildirdi.

ÇOK SAYIDA TERÖRİSTİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ AÇIKLANDI

Ürdün Silahlı Kuvvetleri, hava saldırılarında terör örgütlerine ait mevzilerin vurulduğunu, çok sayıda teröristin öldürüldüğünü ve yaralandığını duyurdu. Operasyon sırasında örgütlere ait bazı araçların da imha edildiği aktarıldı. Ürdün yönetimi, harekâtın kilise saldırısında hayatını kaybedenlerin intikamını almak amacıyla düzenlendiğini vurguladı.

SURİYE: ARALARINDA ÇOCUKLARIN DA BULUNDUĞU 5 SİVİL ÖLDÜ

Suriye hükümeti ise Ürdün'ün hava saldırılarında sivillerin hedef alındığını açıkladı.

Suriye'nin güneyine düzenlenen saldırılarda, aralarında çocukların da bulunduğu 5 kişinin hayatını kaybettiği ve yaralananların olduğu bildirildi.

Suriye hükümeti, saldırıların ardından bölgedeki gelişmelerin yakından takip edildiğini ve olayın tüm yönleriyle araştırılması için kapsamlı soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Saldırılardan etkilenen ailelerle dayanışma içinde olunduğu da vurgulandı.

"BİZİMLE KOORDİNASYON SAĞLANMADI"

Suriye hükümeti, Ürdün'ün askeri operasyon öncesinde Şam yönetimiyle herhangi bir koordinasyon sağlamadığını belirterek duruma tepki gösterdi.

Suriye Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Önceden koordinasyon sağlanmaksızın Suriye toprakları içerisinde operasyon gerçekleştirilmesine yönelik tam çekincemizi ilettik." ifadeleri kullanıldı.

Şam yönetimi, sınır bölgelerini ilgilendiren askeri adımların iki ülke arasında ortak saha ve güvenlik koordinasyonuyla yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

Bu tür operasyonlarda koordinasyonun Suriye'nin egemenliğinin korunması ve her iki ülkenin güvenliğinin sağlanması açısından önem taşıdığı belirtildi.

ÜRDÜN İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Suriye hükümeti, hava saldırılarına ilişkin gelişmelerin Ürdün makamlarıyla ele alınması için iletişim kanallarının açık tutulduğunu bildirdi. İki ülke arasındaki görüşmelerin sürdüğü belirtilirken, saldırıların ayrıntılarının ortaya çıkarılması ve sınır güvenliğinin sağlanması amacıyla temasların devam ettiği aktarıldı.

SURİYE, ÜRDÜN SINIRINDAKİ KAPIYI KAPATTI

Hava saldırılarının ardından Suriye yönetimi, Ürdün sınırındaki Nasib Sınır Kapısı'nı geçici olarak kapatma kararı aldı.

Suriye Sınır Kapıları ve Gümrükler Genel Müdürlüğü, Dera vilayetindeki gelişmeler nedeniyle sınır kapısındaki faaliyetlerin durdurulduğunu açıkladı.

Karar kapsamında Nasib Sınır Kapısı'nda her iki yöndeki yolcu geçişleri ve ticari faaliyetler tamamen durduruldu.

Sınır kapısının kapatılmasının, yolcuların ve bölgede görev yapan personelin güvenliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

Yetkililer, sahadaki gelişmelerin yakından takip edildiğini ve güvenliğin sağlanması için gerekli tedbirlerin alınacağını bildirdi.

KİLİSE SALDIRISINDA 9 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Ürdün'ün Kerek vilayetinin güneyinde bulunan Hamud Kilisesi'nde 23 Ekim'de düzenlenen cenaze töreni sırasında silahlı saldırı gerçekleştirilmişti.

Cenazeye katılanları hedef alan saldırıda 9 kişi hayatını kaybetmiş, 25 kişi de yaralanmıştı.

Saldırının ardından Ürdün genelinde 3 günlük yas ilan edilmişti.

Ürdün ordusunun Suriye'nin güneyine düzenlediği hava harekâtı, söz konusu kilise saldırısına misilleme olarak gerçekleştirildi.