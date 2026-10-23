Ürdün Karak'ta kilisede cenaze törenine düzenlenen saldırıda 7 kişi öldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Ürdün Karak'ta kilisede cenaze törenine düzenlenen saldırıda 7 kişi öldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Ürdün Karak\'ta kilisede cenaze törenine düzenlenen saldırıda 7 kişi öldü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Ürdün Karak\'ta kilisede cenaze törenine düzenlenen saldırıda 7 kişi öldü
Haber Videosu

Ürdün'ün Karak vilayetine bağlı Hamud köyündeki Rum Ortodoks kilisesinde cenaze töreni sırasında düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi yaralandı. Güvenlik güçleri kaçan saldırganları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

(ANKARA)- Ürdün'ün Karak vilayetine bağlı Hamud köyündeki bir kilisede cenaze töreni sırasında düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi yaralandı. Güvenlik güçlerinin kaçan saldırganları yakalamak için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Ürdün'ün Karak vilayetine bağlı Hamud köyündeki Rum Ortodoks kilisesinde, cenaze törenine katılanlara silahlı saldırı düzenlendi.

Ürdün Kamu Güvenliği Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, saldırıda 7 kişi yaşamını yitirdi, 34 kişi yaralandı. Yaralılardan 27'sinin tedavisinin sürdüğü bildirildi.

BBC'nin aktardığına göre, kimliği henüz belirlenemeyen saldırganların otomobille olay yerine geldiği, cenazeye katılanlara ateş açtıktan sonra kaçtığı belirtildi. Hükümet Sözcüsü Muhammed el-Mumeni, olayı "menfur saldırı" olarak nitelendirdi.

SALDIRGANLARI YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Ürdün İçişleri Bakanı Mazin el-Feraye, saldırganları "aşırılık yanlıları" olarak tanımladı. Feraye, saldırganların bilinen herhangi bir örgütle bağlantısının bulunup bulunmadığını belirlemek için henüz erken olduğunu söyledi. Güvenlik güçlerinin saldırganları yakalamak için çalışmalarını sürdürdüğü, saldırıyı henüz üstlenen olmadığı bildirildi.

Güvenlik kamerası görüntülerinde ise üç silahlı kişinin kiliseye doğru ilerlediği görülüyor. Görüntülerde, iki kişinin kilise yerleşkesinin araç girişi olduğu değerlendirilen bölüme yöneldiği, kısa süreliğine geri çekildikten sonra üçüncü kişiyle birlikte döndüğü yer alıyor.

KRAL II. ABDULLAH'TAN BİRLİK MESAJI

Ürdün Kralı II. Abdullah, X hesabından yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi. Kral Abdullah, "Karak'ı hedef alan terör eylemine en ağır cezalarla karşılık vereceğiz" dedi.

Kral Abdullah, "İhanet kurşunlarının Ürdünlülerin saflarını bölebileceğini düşünen herkes, kararlılığımız ve birliğimiz karşısında bu çabasında başarısız olacaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
GüncelÜrdünDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Behzat Ç. yeni sezonuyla döndü Erdal Beşikçioğlu’nun dizideki akıbeti belli oldu Behzat Ç. yeni sezonuyla döndü! Erdal Beşikçioğlu’nun dizideki akıbeti belli oldu
Osimhen’i 16 yaşındayken Şanlıurfaspor’a önermiş: 11 yıl önceki paylaşım yeniden gündemde Osimhen'i 16 yaşındayken Şanlıurfaspor'a önermiş: 11 yıl önceki paylaşım yeniden gündemde
Atatürkçü Düşünce Derneği’ndeki görüntüler büyük tepki çekti Atatürkçü Düşünce Derneği'ndeki görüntüler büyük tepki çekti
Köyü basan silahlı çete neye uğradığını şaşırdı Ortalık kan gölüne döndü Köyü basan silahlı çete neye uğradığını şaşırdı! Ortalık kan gölüne döndü
Bu fotoğraf tam 96 yıl öncesinden Görenler gözlerine inanamadı Bu fotoğraf tam 96 yıl öncesinden! Görenler gözlerine inanamadı
Bedenini kadavra olarak bağışlamıştı: Tüpler dolu olunca şair Mustafa Keser defnedildi Bedenini kadavra olarak bağışlamıştı: Tüpler dolu olunca şair Mustafa Keser defnedildi
İstanbul için saat verildi Radarda hızla ilerliyor, sel baskınlarına dikkat İstanbul için saat verildi! Radarda hızla ilerliyor, sel baskınlarına dikkat
Ankara’da 17 yıl önce kaybolan kadının evinin altından kemikler çıktı Ankara'da 17 yıl önce kaybolan kadının evinin altından kemikler çıktı
20:35
Tutuklanan Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay görevden uzaklaştırıldı
Tutuklanan Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay görevden uzaklaştırıldı
18:55
Bahçeli, Azerbaycan Büyükelçisi Reşad Aslanov’u ağırladı
Bahçeli, Azerbaycan Büyükelçisi Reşad Aslanov'u ağırladı
18:30
Büyükçekmece’de rezidanstaki cinayet şüphelilerinin kaçtığı anlar kamerada
Büyükçekmece’de rezidanstaki cinayet şüphelilerinin kaçtığı anlar kamerada
17:27
Fransa’da silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Fransa'da silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
17:23
İstanbul için saat verildi Radarda hızla ilerliyor, sel baskınlarına dikkat
İstanbul için saat verildi! Radarda hızla ilerliyor, sel baskınlarına dikkat
17:21
Bedenini kadavra olarak bağışlamıştı: Tüpler dolu olunca şair Mustafa Keser defnedildi
Bedenini kadavra olarak bağışlamıştı: Tüpler dolu olunca şair Mustafa Keser defnedildi
17:15
Bu fotoğraf tam 96 yıl öncesinden Görenler gözlerine inanamadı
Bu fotoğraf tam 96 yıl öncesinden! Görenler gözlerine inanamadı
17:10
Gebze’de 2 kişinin öldüğü selde sürüklenen araç 6 gün sonra bulundu
Gebze'de 2 kişinin öldüğü selde sürüklenen araç 6 gün sonra bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2026 21:28:45. #.0.2#
SON DAKİKA: Ürdün Karak'ta kilisede cenaze törenine düzenlenen saldırıda 7 kişi öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei