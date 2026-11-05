Amman\'da güvenlik görevlisine bıçaklı saldırıda bir polis öldü, bir polis yaralandı

Ürdün'de güvenlik güçlerine yönelik bıçaklı saldırıda bir polis hayatını kaybetti, bir polis ise yaralandı.

Amman Emniyet Teşkilatından yapılan yazılı açıklamada, başkent Amman'da güvenlik güçlerine kesici aletle saldırı düzenlendiği belirtildi.

Saldırı sonucu bir polisin yaşamını yitirdiği, diğerinin ise yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

Saldırgana müdahale eden polis, meslektaşının silahının alınmasını engelledi

Ürdün devlet televizyonu El-Memleke'nin haberinde, saldırının başkent Amman'daki El-Medine el-Münevvere Caddesi'nde meydana geldiği ve bir güvenlik görevlisinin müdahalesinin ardından saldırganın yakalandığı belirtildi.

Saldırganı etkisiz hale getirmeye çalışırken yaralanan güvenlik görevlisinin, saldırıda hayatını kaybeden meslektaşının silahının ele geçirilmesini engellediği aktarıldı.

Haberde, yaralı güvenlik görevlisi ile saldırganın hastaneye kaldırıldığı, saldırganın üzerinde ikisi hançer olmak üzere çeşitli kesici aletler bulunduğu kaydedildi.

Olay yerine çok sayıda güvenlik ekibinin sevk edildiği, çevrede güvenlik çemberi oluşturularak bölgenin trafiğe kapatıldığı bildirildi.

Saldırıda hayatını kaybeden güvenlik görevlisi ile saldırganın kimliklerine ve saldırının nedenine ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.