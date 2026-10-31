İzmir'den motosikletle 7 bin kilometre kat eden baba-oğul umresini tamamladı - Son Dakika
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İzmir'den motosikletle 7 bin kilometre kat eden baba-oğul umresini tamamladı

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İzmir Kemalpaşa'dan 3 Ekim'de motosikletle yola çıkan baba ve 7 yaşındaki oğlu, 18 Ekim'de Suudi Arabistan'a ulaşarak 7 bin kilometrelik umre yolculuğunu tamamladı. Baba, Suriye ve Ürdün'deki tarihi mekanları da gezen oğlunun kutsal mekanlara sevgisinin oluştuğunu söyledi.

Umre ibadetini yerine getirmek için İzmir'den motosikletle yola çıkan Onur Şafak Çelik ve 7 yaşındaki oğlu Özgür Ulaş, Suriye ve Ürdün üzerinden Suudi Arabistan'daki kutsal topraklara ulaşmanın heyecanını ve sevincini yaşadı.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinden 3 Ekim'de motosiklet üzerinde başlayan yolculuklarını 18 Ekim'de tamamlayan 38 yaşındaki Çelik ile oğlu Özgür Ulaş, 7 bin kilometrelik macera dolu umre seyahatleriyle unutulmaz bir deneyime imza attı.

Yolculuk boyunca güzergah üzerindeki ülkelerin tarihi ve turistik noktalarını da gezen baba-oğul, kutsal mekanların manevi atmosferine tanıklık ederek yolculuklarını özel anılarla taçlandırdı.

Motosiklet üzerinde yaklaşık 7 bin kilometrelik yolculuk

Onur Şafak Çelik, AA muhabirine, oğluyla kutsal topraklara yaptıkları motosiklet yolculuğunu anlattı.

Gidiş-dönüş toplam 7 bin kilometre yol katetmenin büyük sorumluluk gerektirdiğini ve daha önce de oğluyla uzun mesafeli motosiklet yolculukları yaptıklarını belirten Çelik, kutsal toprakları ziyaret etme isteğiyle fazla tereddüt etmeden yola çıktıklarını söyledi.

Oğluyla unutulmaz anılar biriktirmek istediğini aktaran Çelik, "Vardığımız yerin kutsal olması ve güzergah boyunca karşılaştığımız güzellikler, yolculuğumuzu çok daha anlamlı hale getirdi. Bu düşünceyle yola çıkmaya karar verdik." dedi.

Çelik, yolculuk sırasında Suriye'deki Emevi Camisi ve Selahaddin Eyyubi'nin kabrini, Ürdün'de ise Petra Antik Kenti'ni ziyaret ettiklerini belirterek, oğlunun da tarihi ve kültürel mekanları görmesini istediğini kaydetti.

Seyahatleri "Fülfül Hac Yolunda" animasyon dizisini hatırlattı

Umre yolculuğuna yalnızca mesafe katetmek amacıyla çıkmadıklarını dile getiren Çelik, "Bu yolculuğa aynı zamanda farklı ülkelerdeki kardeşliği, sabrı ve insanlara güvenmeyi göstermek için çıktım. Dolayısıyla oğlumla böyle bir yolculuk yapmaya karar verdim. Önceliğim oğlumun güvenliğiydi, uykusu geldiğinde daha fazla mola vermemiz gerekiyordu. Yolculuk boyunca güzergah üzerinde güvenlik açısından bir sorun yaşamadık." diye konuştu.

Çelik, yolculuk süresince tarihi ve dini mekanları ziyaret etmenin oğluyla arasındaki bağı güçlendirdiğini dile getirerek, kitaplarda okuduklarını ve kendilerine anlatılanları yerinde görmenin farklı bakış açısı kazandırdığını vurguladı.

Yolculuk boyunca farklı duygular yaşadıklarını ve yeni insanlarla tanıştıklarını söyleyen Çelik, "Amacımız, umre yolculuğumuzu unutulmaz bir anıya dönüştürmekti. Özellikle Kabe ve Mescid-i Nebevi'de oğlumun kalbine kutsal mekanlara yönelik aşk yerleşmesini istedim. Bu da fazlasıyla oldu." ifadelerini kullandı.

Seyahatlerinin, TRT Diyanet Çocuk kanalında yayınlanan ve baba-oğulun motosikletle hac yolculuğunu konu alan "Fülfül Hac Yolunda" animasyon dizisini hatırlattığını anlatan Çelik, sosyal medyada da bu benzerliğe dikkati çeken yorumlar yapıldığını aktardı.

Çelik, oğluyla böyle bir yolculuğa çıkmanın kendisi için büyük anlam taşıdığını dile getirerek, benzer seyahat yapmak isteyenlere motosikletle umre yolculuğunu tavsiye etti.

"Oraya parası olan değil, nasibi olan gider"

Özgür Ulaş Çelik de babasıyla kutsal topraklara gitmeyi kendisinin istediğini belirtti.

Ağabeyinin başlangıçta yolculuğa katılmak istemediğini, ancak umre seyahatinin ardından ilgi duymaya başladığını söyleyen Çelik, babasıyla motosikletle yaptıkları seyahatin macera dolu geçtiğini ifade etti.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in kabrini ziyaret ettiğini dile getiren Çelik, umre ibadeti sırasında Kabe'yi tavaf ettikten sonra sa'y yaparken yeşil ışıklarla belirtilen bölümde koşmaktan da keyif aldığını söyledi.

Çelik, "Oraya parası olan değil, nasibi olan gider. Allah bu yaşımda bana nasip etti. Çok mutlu oldum. Orada bulunduğum süre boyunca çok güzel duygular yaşadım. Kendimi çok şanslı hissediyorum." dedi.

Umre ziyaretinin ardından İzmir'de arkadaşları tarafından sevinçle karşılandığını belirten Çelik, kendisini özlediklerini ve dönüşünden mutluluk duyduklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
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