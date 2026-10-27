El-İhbariyye'ye göre Ürdün'ün Dera kırsalındaki hava saldırılarında 5 sivil öldü - Son Dakika
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El-İhbariyye'ye göre Ürdün'ün Dera kırsalındaki hava saldırılarında 5 sivil öldü

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El-İhbariyye'ye göre Ürdün'ün Dera kırsalına düzenlediği hava saldırılarında aralarında kadınlar ve çocukların da olduğu beş sivil öldü. Ürdün Silahlı Kuvvetleri saldırıyı Kerek'teki kilise saldırısına misilleme olarak Suriye hükümetiyle koordineli yaptığını açıklamıştı.

Suriye'nin güneyindeki Dera ilinde, Ürdün tarafından düzenlenen hava saldırılarında beş kişinin öldüğü belirtildi.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'deki habere göre, Ürdün'ün Dera kırsalında çeşitli noktalara düzenlediği hava saldırılarında aralarında kadınlar ve çocukların da bulunduğu beş sivil hayatını kaybetti.

Ürdün Silahlı Kuvvetleri, Kerek'teki kilise saldırısına misilleme kapsamında Suriye'nin güneyindeki "terör örgütü" hedeflerine yönelik hava harekatı düzenlediğini açıklayarak saldırıyı Suriye hükümeti ile koordinasyon içinde gerçekleştirdiklerini bildirmişti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: El-İhbariyye'ye göre Ürdün'ün Dera kırsalındaki hava saldırılarında 5 sivil öldü - Son Dakika
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