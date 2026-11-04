ABD tarihinde bir ilk! Keisha Lance Bottoms ülkenin ilk siyahi kadın valisi seçildi - Son Dakika
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ABD tarihinde bir ilk! Keisha Lance Bottoms ülkenin ilk siyahi kadın valisi seçildi

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ABD tarihinde bir ilk! Keisha Lance Bottoms ülkenin ilk siyahi kadın valisi seçildi
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ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilen ara seçimlerde Georgia eyaletinin valilik yarışını Demokrat Partili Keisha Lance Bottoms kazandı. Cumhuriyetçi rakibi milyarder iş insanı Rick Jackson'ı geride bırakan Bottoms, ABD tarihinde vali seçilen ilk siyahi kadın oldu. Bottoms'ın zaferiyle Georgia'da 24 yıl sonra valilik makamı Cumhuriyetçilerden Demokratlara geçti.

ABD'de Kongre ara seçimleriyle birlikte gerçekleştirilen valilik seçimlerinde Georgia eyaleti tarihi bir sonuca sahne oldu. Eski Atlanta Belediye Başkanı Keisha Lance Bottoms, Cumhuriyetçilerin uzun yıllardır yönettiği eyalette seçimleri kazanarak ülke siyasi tarihine geçti.

ABD'NİN İLK SİYAHİ KADIN VALİSİ OLDU

Associated Press'in (AP) açıkladığı seçim sonuçlarına göre Demokrat Parti'nin adayı Keisha Lance Bottoms, Cumhuriyetçi rakibi milyarder iş insanı Rick Jackson'ı mağlup ederek Georgia'nın yeni valisi seçildi.

56 yaşındaki Bottoms, bu sonuçla ABD tarihinde valilik görevine seçilen ilk siyahi kadın unvanını kazandı. Aynı zamanda Georgia eyaletinin ilk kadın ve ilk siyahi valisi olarak da kayıtlara geçti.

GEORGIA'DA 24 YIL SONRA DEMOKRAT ZAFERİ

Bottoms'ın seçimleri kazanmasıyla Georgia'da 2002 yılından bu yana Cumhuriyetçilerin elinde bulunan valilik makamı Demokrat Parti'ye geçti.

Görevdeki Cumhuriyetçi Vali Brian Kemp'in iki dönem sınırına ulaşması nedeniyle yeniden aday olamadığı eyalette, Demokratlar 24 yıl aradan sonra ilk kez valilik seçimini kazandı.

Georgia'da valilik görevini üstlenen son Demokrat isim Roy Barnes olmuş, Barnes 2002 yılındaki seçimlerde Cumhuriyetçi Sonny Perdue'ye yenilmişti.

ABD tarihinde bir ilk! Keisha Lance Bottoms ülkenin ilk siyahi kadın valisi seçildi

ATLANTA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN VALİLİĞE

Siyasi kariyerinde Atlanta Belediye Meclisi üyeliği de bulunan Bottoms, 2018-2022 yılları arasında Georgia'nın en büyük kenti Atlanta'nın belediye başkanlığını yürüttü.

Belediye başkanlığı görevinin ardından eski ABD Başkanı Joe Biden yönetiminde Beyaz Saray'da üst düzey danışman olarak görev alan Bottoms, valilik seçimlerinde yeniden siyasi arenaya döndü.

Seçim kampanyasında sağlık hizmetlerine erişimin genişletilmesi, yaşam maliyetlerinin düşürülmesi, öğretmenlerin ekonomik koşullarının iyileştirilmesi ve uygun fiyatlı konut imkanlarının artırılması gibi vaatlere ağırlık verdi.

CUMHURİYETÇİ MİLYARDER RAKİBİNİ MAĞLUP ETTİ

Bottoms'ın mağlup ettiği Cumhuriyetçi aday Rick Jackson, sağlık sektöründeki yatırımlarıyla tanınan milyarder bir iş insanı olarak seçim yarışına katıldı.

Seçim kampanyasına kişisel servetinden 200 milyon doların üzerinde kaynak ayıran Jackson, ekonomik büyüme, istihdamın artırılması ve vergilerin azaltılması vaatleriyle seçmenlerin karşısına çıktı.

ABD Başkanı Donald Trump ile seçim kampanyası sırasında ortak mitinglere katılan Jackson, Cumhuriyetçilerin Georgia'daki 24 yıllık valilik hakimiyetini sürdürmeyi hedefledi. Ancak seçimlerden Demokrat Partili Bottoms galip ayrıldı.

ABD tarihinde bir ilk! Keisha Lance Bottoms ülkenin ilk siyahi kadın valisi seçildi
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