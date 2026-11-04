ABD seçimleri petrol piyasasını sarstı! Fiyatlar geriliyor - Son Dakika
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ABD seçimleri petrol piyasasını sarstı! Fiyatlar geriliyor

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ABD seçimleri petrol piyasasını sarstı! Fiyatlar geriliyor
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ABD'de ara seçimlerde oy sayımı devam ederken, sonuçların Trump yönetiminin politikalarına ve İran'la yürütülen barış görüşmelerine olası etkileri petrol fiyatlarını düşürdü. Yatırımcıların seçim sonuçlarına odaklanmasıyla Brent petrol 103,34 dolara, ABD ham petrolü ise 95,56 dolara geriledi. ABD'nin petrol stoklarında beklentilerin aksine 5,27 milyon varillik düşüş yaşanmasına rağmen fiyatlardaki gerileme sürdü.

ABD'de ara seçimlerde oy sayımı devam ederken küresel petrol piyasalarında düşüş yaşandı. Yatırımcıların seçim sonuçlarının Orta Doğu'daki savaşın sona erdirilmesine yönelik diplomatik girişimleri nasıl etkileyeceğini değerlendirmesiyle petrol fiyatları çarşamba gününün ilk işlemlerinde geriledi. ABD'de ham petrol stoklarının beklenmedik şekilde azalması da fiyatlardaki düşüşü engelleyemedi.

BRENT PETROL 103 DOLARA GERİLEDİ

Çarşamba günü TSİ 04.57 itibarıyla Brent petrolün varil fiyatı 26 sentlik, yani yüzde 0,25'lik düşüşle 103,34 dolara geriledi. ABD Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı ise 53 sentlik, yüzde 0,55'lik kayıpla 95,56 dolardan işlem gördü.

Brent petrol, önceki işlem gününde de yüzde 1'in üzerinde değer kaybederek yaklaşık dört haftanın en düşük seviyesine inmişti. Fiyatlardaki gerilemede Ukrayna ve İran'daki savaşların sona erdirilmesine yönelik diplomatik görüşmelerin etkili olduğu değerlendirildi.

ABD SEÇİMLERİNİN SONUÇLARI BEKLENİYOR

ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilen ara seçimlerde oy sayımı sürerken yatırımcılar, Cumhuriyetçi Parti'nin Kongre'deki çoğunluğunu koruyup koruyamayacağına odaklandı.

Seçim sonuçlarının Başkan Donald Trump'ın ikinci döneminin kalan bölümünde uygulayacağı politikaları ve Orta Doğu'daki diplomatik girişimleri etkileyebileceği değerlendiriliyor.

Özellikle ABD ile İran arasındaki savaşın sona erdirilmesine yönelik görüşmelerin seçimlerin ardından nasıl şekilleneceği petrol piyasalarının gündeminde bulunuyor.

İRAN İLE ABD ARASINDA ANLAŞMA UZAK GÖRÜNÜYOR

Katar'ın, ABD ara seçimlerinin ardından saldırıların tırmanmasını önlemek amacıyla arabuluculuk girişimlerini artırdığı bildirildi. Ancak İran ile ABD arasındaki görüşmelerde henüz önemli bir ilerleme sağlanamadı.

Reuters'a konuşan üst düzey bir İranlı yetkili, iki ülkenin savaşı sona erdirecek bir anlaşmaya varmaktan hala uzak olduğunu söyledi.

Bölgedeki diplomatik girişimler devam ederken ABD'nin İran'ın Keşm Adası'na düzenlediği saldırı da dikkat çekti.

ABD'DEN İRAN'A SALDIRI, TRUMP'TAN AÇIKLAMA

ABD'li bir yetkili, Amerikan güçlerinin İran'ın Keşm Adası'nda ABD unsurlarına karşı kullanılan karadan havaya füze sistemlerini hedef alan savunma amaçlı saldırılar düzenlediğini açıkladı.

Bir başka ABD'li yetkili ise saldırıların sınırlı olduğunu ve geniş çaplı askeri operasyonlara yeniden başlanacağı anlamına gelmediğini belirtti.

Başkan Donald Trump da Financial Times'a verdiği röportajda, ABD'nin İran'a yönelik yakın zamanda yeni bir saldırı düzenleme planı bulunmadığını söyledi.

Trump, yaklaşık altı dakika süren telefon görüşmesinde, "İstediğimiz her şeyi elde ediyor gibi görünüyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD'NİN PETROL STOKLARINDA SÜRPRİZ DÜŞÜŞ

Petrol piyasalarında dikkat çeken bir diğer gelişme ise ABD'nin ham petrol stoklarına ilişkin veriler oldu.

Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (API) verilerine dayandırılan bilgilere göre, 30 Ekim'de sona eren haftada ABD'nin ham petrol stokları 5,27 milyon varil azaldı.

Reuters'ın anketine katılan sekiz analist ise stokların ortalama 880 bin varil artmasını bekliyordu. Böylece piyasa beklentilerinin aksine petrol stoklarında sert bir düşüş kaydedildi. Aynı dönemde benzin stokları 1,43 milyon varil artarken, motorin ve diğer damıtılmış ürünlerin stokları 1,19 milyon varil azaldı.

GÖZLER RESMİ STOK VERİLERİNDE

Haitong Futures tarafından yayımlanan değerlendirmede, motorin stoklarının düşük seviyelerde kalmaya devam ettiği, benzin stoklarının ise beklentilerin üzerinde arttığı belirtildi. Değerlendirmede, açıklanan verilerin genel olarak petrol fiyatlarını destekleyici nitelikte olduğu ifade edildi.

Piyasalar şimdi ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin (EIA) çarşamba günü TSİ 18.30'da açıklaması beklenen resmi petrol stok verilerine odaklandı. Analistler, ABD seçim sonuçlarının yanı sıra İran'la ilgili diplomatik gelişmelerin ve yeni stok verilerinin petrol fiyatlarının yönü üzerinde etkili olabileceğini değerlendiriyor.

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