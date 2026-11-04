Metroda yakalandı! Telefonundan çıkanlar mide bulandırdı

Singapur'da yıllarca kadınları gizlice görüntüleyen 28 yaşındaki Aaron Phang Xue Hui'nin işlediği suçlar, bir metro istasyonunda görevli yöneticinin dikkati sayesinde ortaya çıkarıldı. 2019 ile 2024 yılları arasında tanımadığı kadınların mahrem bölgelerini izinsiz kaydeden adamın dijital cihazlarında çok sayıda fotoğraf ve video bulundu. Mahkemeye çıkarılan Phang, suçunu kabul ederken hakkında verilen hapis cezası da belli oldu.

METRO İSTASYONUNDA SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Olay, 3 Temmuz 2024 tarihinde Singapur'daki Woodlands metro istasyonunda meydana geldi. SMRT şirketinde genel müdür olarak görev yapan bir yetkili, Aaron Phang Xue Hui'nin cep telefonunu bir kadının eteğinin altına doğru tuttuğunu fark etti.

Durumdan şüphelenen yönetici, Phang'a müdahale ederek kendisiyle yüzleşti ve ardından polisi aradı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.

CİHAZLARINDAN 183 FOTOĞRAF VE VİDEO ÇIKTI

Polis ekipleri, gözaltına alınan adamın cep telefonuna ve iki sabit diskine el koydu. Dijital cihazlarda yapılan incelemelerde, Phang'ın tanımadığı kadınlara ait toplam 183 fotoğraf ve video bulundu.

Görüntüler arasında kadınların etek altlarını ve göğüs bölgelerini hedef alan gizli çekimlerin yer aldığı belirlendi. Bazı fotoğraf ve videolarda mağdurların yüzlerinin de açıkça görüldüğü tespit edildi.

Mahkeme belgelerine göre ele geçirilen en eski görüntü Eylül 2019 tarihine aitti. Phang'ın yaklaşık 5 yıl boyunca bu tür görüntüler kaydettiği ortaya çıktı.

GÖRÜNTÜLERİ TARİHLERİNE GÖRE KLASÖRLEMİŞ

Soruşturma sırasında ortaya çıkan bir başka ayrıntı ise şüphelinin görüntüleri saklama biçimi oldu. Phang'ın çektiği fotoğraf ve videoları tarihlerine göre ayrı klasörlerde düzenlediği belirlendi.

Yalnızca Ocak-Temmuz 2024 döneminde 63 fotoğraf ve video kaydettiği tespit edildi. Bunların arasında metro istasyonunda yakalanmasına neden olan son görüntü de bulunuyordu.

Phang, soruşturma sırasında görüntüleri kendisinin çektiğini kabul etti. Ayrıca bu kayıtları evinde cinsel tatmin amacıyla kullandığını itiraf etti.

SAVCILIK: SERİ HALDE SUÇ İŞLEDİ

Yargılama sırasında savcılık, sanığın yaklaşık 5 yıl boyunca aynı suçu tekrar tekrar işlediğine dikkat çekti.

Phang'ı "seri halde röntgencilik yapan bir fail" olarak nitelendiren savcılık, suçların uzun bir döneme yayıldığını vurguladı.

Savcılar, sanığın eylemlerinin ancak SMRT yöneticisinin dikkati sayesinde sona erdiğini belirterek 8 ay 3 hafta ile 11 ay arasında hapis cezası verilmesini talep etti.

7 AY 2 HAFTA HAPİS CEZASI VERİLDİ

Daha önce dört ayrı röntgencilik suçlamasını kabul eden Phang hakkında, ceza belirlenirken üç suçlama daha dikkate alındı.

2 Kasım'da görülen karar duruşmasında 28 yaşındaki sanık, 7 ay 2 hafta hapis cezasına çarptırıldı.

Yerel basında yer alan bilgilere göre Phang'ın ailesi de karar duruşmasında hazır bulundu. Hakim, cezayı açıklarken sanığı bir daha mahkemede görmek istemediğini söyledi.