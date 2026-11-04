Uçaktan indi, saniyeler sonra korkunç sonu yaşadı - Son Dakika
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Uçaktan indi, saniyeler sonra korkunç sonu yaşadı

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Uçaktan indi, saniyeler sonra korkunç sonu yaşadı
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Uçaktan indi, saniyeler sonra korkunç sonu yaşadı
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Somali'de polis müdürünün koruması olarak görev yapan Muhtar Kasım, uçaktan indikten sonra korkunç bir kazada hayatını kaybetti. Dhusamareb Havaalanı'nda uçağın motoru henüz durmamışken yürümeye başlayan koruma, dönmeye devam eden pervanenin çarpması sonucu olay yerinde yaşamını yitirdi. Dehşet anları kameraya yansırken, kazanın ardından havaalanındaki güvenlik önlemleri tartışma konusu oldu.

Somali'nin orta kesiminde bulunan Dhusamareb kentindeki havaalanında akılalmaz bir kaza meydana geldi. Banadir Bölgesi Polis Müdürü Maalin Mahdi'nin güvenlik ekibinde görev yapan Muhtar Kasım, seyahat ettiği uçaktan indikten kısa süre sonra dönen pervanenin çarpması sonucu hayatını kaybetti. 3 Kasım'da yaşanan olayın görüntüleri ortaya çıkarken, kazanın meydana geliş şekli büyük dikkat çekti.

UÇAKTAN İNDİ, PERVANEYE DOĞRU YÜRÜDÜ

Kaza, Somali'nin Galmudug bölgesinin başkenti Dhusamareb'deki havaalanında meydana geldi. Polis Müdürü Maalin Mahdi ve beraberindeki güvenlik görevlilerini taşıyan uçak, havaalanına iniş yaptı.

Uçağın inişinin ardından yolcuların tahliyesi sırasında askeri üniforma giyen koruma Muhtar Kasım da uçaktan indi. Ancak uçağın pervanesi henüz durmamıştı.

Uçaktan uzaklaşmaya çalışan Kasım, dönmeye devam eden pervanenin bulunduğu bölgeye yöneldi. Pervanenin baş ve boyun bölgesine çarpması sonucu ağır yaralanan koruma, olay yerinde hayatını kaybetti.

KORKUNÇ ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Havaalanında kaydedilen görüntülerde, korumanın uçaktan indikten sonra pervanenin bulunduğu yöne ilerlediği görülüyor.

Görüntülerde uçağın motorunun henüz durmadığı ve pervanenin dönmeye devam ettiği dikkat çekiyor. Kazanın ardından havaalanındaki görevlilerin olay yerine yöneldiği bildirildi.

Hayatını kaybeden Muhtar Kasım'ın cenazesi, olay yerinden alınarak Dhusamareb kentine götürüldü.

POLİS MÜDÜRÜ TÖREN İÇİN KENTE GELMİŞTİ

Yerel basında yer alan bilgilere göre Banadir Bölgesi Polis Müdürü Maalin Mahdi, Galmudug yönetiminin yeni lideri Liibaan Axmed Xasan'ın perşembe günü düzenlenecek göreve başlama törenine katılmak üzere Dhusamareb'e gelmişti.

Mahdi'ye yolculuk sırasında güvenlik ekibi de eşlik ediyordu. Hayatını kaybeden Muhtar Kasım'ın da bu ekipte görev yaptığı belirtildi.

Tören öncesinde çok sayıda üst düzey yetkilinin kente gelmesi beklenirken, polis müdürünün korumasının ölümü havaalanında büyük üzüntüye neden oldu.

UÇAK ŞİRKETİNDEN AÇIKLAMA GELMEDİ

Yerel kaynaklara göre kazaya karışan uçak, Star Airline şirketine aitti. Olayın ardından gözler uçaktan iniş sırasında uygulanan güvenlik önlemlerine çevrildi.

Uçağın pervanesi dönmeye devam ederken yolcuların neden tahliye edildiği ve korumanın pervanenin bulunduğu bölgeye nasıl yöneldiği soruları gündeme geldi.

Havayolu şirketinden olayın nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadığı bildirildi. Kazayla ilgili inceleme başlatılıp başlatılmadığına ilişkin de kesin bilgi paylaşılmadı.

SomaliPolisDünyaSon Dakika

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