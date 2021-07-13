Üye Girişi
Son dakika Somali haberleri, Somali son dakika, son dakika Somali
Son Dakika Somali

Son Dakika Somali Haberleri

Son dakika Somali haberlerini buradan takip edebilirsiniz. En son somali haberleri anında burada.

  • 10:35 15 Temmuz'da selaların okunması talimatını veren Mehmet Görmez, 5 büyük manevi dinamiği açıkladı 15 Temmuz'da selaların okunması talimatını veren Mehmet Görmez, 5 büyük manevi dinamiği açıkladı

    15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı o karanlık gecenin en unutulmaz anlarından biri de camilerden okunan selalardı. O talimatı veren dönemin Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, darbe girişimine karşı gösterilen direnişte beş büyük manevi unsurun bulunduğunu açıkladı. Görmez bu unsurların, milletimizi millet kılan yüce ruhun o gece harekete geçmiş olması, birlik ruhu, "şehadet" ruhu, mazlum milletlerin duaları ve sela sesleri olduğunu ifade etti.

  • Dün Dün 15:29 JOHANNESBURG - Güney Afrikalılar, yağmacılardan korunmak için sokaklarda nöbet tutuyor JOHANNESBURG - Güney Afrikalılar, yağmacılardan korunmak için sokaklarda nöbet tutuyor

    Güney Afrika Cumhuriyeti'nde güvenlik güçlerinin yağmalama olaylarına müdahalede yetersiz kalması sonrası halk, kenti korumak için sokaklarda devriye gezmeye başladı.

  • 13.07.2021 13 Tem 09:34 Erzurum ihracatta 4 kıtada Erzurum ihracatta 4 kıtada

    Erzurum'dan Haziran 2021 döneminde 18, yılın ilk 6 ayında ise 41 ülkeye ihracat gerçekleştirildi.

  • 12.07.2021 12 Tem 17:18 Arap ülkelerinden 17'si Kurban Bayramı'nı 20 Temmuz'da kutlayacak Arap ülkelerinden 17'si Kurban Bayramı'nı 20 Temmuz'da kutlayacak

    Arap dünyasından 17 ülke Kurban Bayramı'nın ilk gününü 20 Temmuz Salı günü; 3 ülke ise 21 Temmuz Çarşamba günü kutlamaya hazırlanıyor.

  • 12.07.2021 12 Tem 10:54 Yeryüzü Doktorları Derneğinden kurban bağışı kampanyasına destek çağrısı Yeryüzü Doktorları Derneğinden kurban bağışı kampanyasına destek çağrısı

    Yeryüzü Doktorları Derneği, açlıkla mücadele eden coğrafyalarda Kurban Bayramının bereketini paylaşmak için başlattığı "Kurban Olsun, Sağlık Olsun" kampanyasına hayırseverlerin desteğini bekliyor.

  • 12.07.2021 12 Tem 09:08 Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, vekaletle kurban organizasyonuna ilişkin bilgi verdi Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, vekaletle kurban organizasyonuna ilişkin bilgi verdi

    Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Et ve Süt Kurumu'nun Ankara Sincan kombinasında Kızılay'ın marka haline gelen ve örnek teşkil eden Kurban Modeli'ni tanıttı.

  • 10.07.2021 10 Tem 12:34 Son dakika haber... Somali'de polis konvoyuna bombalı saldırı: 5 ölü Son dakika haber... Somali'de polis konvoyuna bombalı saldırı: 5 ölü

    Son dakika gelişmesine göre Somali'nin başkenti Modagişu'da polis konvoyuna yönelik gerçekleştirilen bombalı saldırı sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

  • 10.07.2021 10 Tem 12:05 Son Dakika | Somali'de Banadir bölge polis komutanının konvoyuna bombalı saldırı Son Dakika | Somali'de Banadir bölge polis komutanının konvoyuna bombalı saldırı

    Edinilen son dakika haberine göre Somali'nin başkenti Mogadişu'da Banadir bölge polis komutanı Farhan Qarole'nin konvoyunun hedef alındığı saldırıda, çok sayıda kişi yaralandı.

  • 08.07.2021 08 Tem 18:26 Son Dakika | Bakan Yanık: Dünyanın Filistin'deki insanlığa karşı işlenen suçlara sessiz kalması kabul edilemez Son Dakika | Bakan Yanık: Dünyanın Filistin'deki insanlığa karşı işlenen suçlara sessiz kalması kabul edilemez

    Son dakika haberleri: Bakan Yanık: Dünyanın Filistin'deki insanlığa karşı işlenen suçlara sessiz kalması kabul edilemezİSLAM İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) 8'inci Kadından Sorumlu Bakanlar Konferansı'na katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Dünyanın Filistin'deki savaş ve insanlığa karşı işlenen...

  • 08.07.2021 08 Tem 14:36 Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, vekaletle kurban organizasyonuna ilişkin bilgi verdi Açıklaması Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, vekaletle kurban organizasyonuna ilişkin bilgi verdi Açıklaması

    Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, vekaletle kurban organizasyonu kapsamında kesilecek kurbanlardan elde edilecek 800'er gramlık 1 milyon konservenin ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacağını bildirdi.

  • 08.07.2021 08 Tem 14:15 ANKARA ? KIZILAY BAŞKANI KINIK, VEKALETLE KESİLEN KURBANLARIN KONSERVE HALİNE GETİRİLDİĞİ TESİSİ KAMUOYUNA TANITTI ANKARA ? KIZILAY BAŞKANI KINIK, VEKALETLE KESİLEN KURBANLARIN KONSERVE HALİNE GETİRİLDİĞİ TESİSİ KAMUOYUNA TANITTI

    ANKARA ? KIZILAY BAŞKANI KINIK, VEKALETLE KESİLEN KURBANLARIN KONSERVE HALİNE GETİRİLDİĞİ TESİSİ KAMUOYUNA TANITTI.

  • 07.07.2021 07 Tem 14:00 Etiyopya yük gemisi 20 yıl sonra ilk kez Somaliland'da Etiyopya yük gemisi 20 yıl sonra ilk kez Somaliland'da

    Deniz taşımacılığında Cibuti'ye bağımlılığını azaltmak isteyen Etiyopya, 20 yıl sonra Somali'nin özerk bölgesi Somaliland'a ilk yük gemisini yanaştırdı.

  • 07.07.2021 07 Tem 10:06 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Kahire YEE'ye ziyarette bulundu Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Kahire YEE'ye ziyarette bulundu

    İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) Kadın Bakanlar Danışma Konseyine katılmak üzere Mısır'ın başkenti Kahire'ye gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kahire Yunus Emre Enstitüsünü (YEE) ziyaret etti.

  • 07.07.2021 07 Tem 09:45 Komşusunu yangından kurtaran 15 yaşındaki Bosnalı genç, İsveç'te kahraman ilan edildi Komşusunu yangından kurtaran 15 yaşındaki Bosnalı genç, İsveç'te kahraman ilan edildi

    İsveç'te bir dairede çıkan yangında mahsur kalan kişiyi, 15 yaşındaki komşusu kurtardı. Çığlıkları duyduğu an hiç tereddüt etmeden ikinci kata tırmanan Jasmin Osmanovic, kadını kollarından tutarak aşağı sarkıttı ve aşağıda bekleyenlerin kadını tutmasını sağladı. Kısa zamanda bu görüntüleri sosyal medyada gündem olan Bosnalı genç, ülkede kahraman ilan edildi.

  • 06.07.2021 06 Tem 12:52 AA'nın yabancı gazetecilere yönelik 'Kriz Bölgelerinde Habercilik Eğitimi' başladı AA'nın yabancı gazetecilere yönelik "Kriz Bölgelerinde Habercilik Eğitimi" başladı

    Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Anadolu Ajansı (AA) iş birliğinde, TİKA'nın Muhabir Eğitim Programı (MEP) kapsamında yabancı medya mensuplarına yönelik düzenlenen "Kriz Bölgelerinde Habercilik Eğitimi" başladı.

  • 06.07.2021 06 Tem 12:21 Son dakika! Somali ordusu, Ba'adweyn kentini terör örgütü Eş-Şebab'dan temizledi Son dakika! Somali ordusu, Ba'adweyn kentini terör örgütü Eş-Şebab'dan temizledi

    Son dakika habere göre Somali ordusu, Galmudug eyaletindeki Ba'adweyn kentinin kontrolünü ele geçirdi.

  • 06.07.2021 06 Tem 12:01 'Dünyadaki mazlum kardeşlerimizi hatırlamamız gerekiyor' "Dünyadaki mazlum kardeşlerimizi hatırlamamız gerekiyor"

    "Dünyadaki mazlum kardeşlerimizi hatırlamamız gerekiyor" Tüm İslam alemini Kurban Bayramı heyecanı sararken İDDEF Etiyopya Temsilcisi Muhammed Abdüsselam, mağdur ve mazlum Müslümanların kurban vesilesiyle hatırlanacağını, kardeşliğin bu mevsimde pekişeceğini söyledi.

  • 06.07.2021 06 Tem 11:45 İsveç'te parti kuran siyasetçi, hemşehrilerinden oy istemek için memleket sokaklarında İsveç'te parti kuran siyasetçi, hemşehrilerinden oy istemek için memleket sokaklarında

    Yaklaşık 20 yıldır yaşadığı İsveç'te ırkçılıkla ve İslamofobiyle mücadele etmek için parti kuran Türk asıllı siyasetçi Mikail Yüksel, baba ocağı Konya'nın Kulu ilçesinde, gurbetçilerin oyunu alabilmek için seçim çalışması yürütüyor.

  • 05.07.2021 05 Tem 12:35 DPÜ TÖMER'de Somali bağımsızlık günü kutlandı DPÜ TÖMER'de Somali bağımsızlık günü kutlandı

    Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin Türkçe Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezinde (DPÜ TÖMER) eğitimlerine devam eden Somalili öğrenciler ve Kütahya'da yaşayan Somalili ailelerin katıldığı programda Somali Bağımsızlık Günü'nün 61. yıldönümü kutlandı.

  • 05.07.2021 05 Tem 11:33 Türkiye'nin girişimci ve insani dış politikasında Somali örneği Türkiye'nin girişimci ve insani dış politikasında Somali örneği

    Türkiye'nin küresel ölçekte girişimci ve insani dış politika yaklaşımını en etkin ve kapsamlı şekilde uyguladığı ülkelerin başında hiç şüphesiz Somali geliyor.

  • 04.07.2021 04 Tem 23:07 Dpü Tömer'de Somali Bağımsızlık Günü Kutlandı Dpü Tömer'de Somali Bağımsızlık Günü Kutlandı

    Üniversiteden Ana Sayfa Üniversiteden Haberler DPÜ TÖMER'de Somali Bağımsızlık Günü Kutlandı Üniversitemizin Türkçe Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezinde (DPÜ TÖMER) eğitimlerine devam eden Somalili öğrenciler ve Kütahya'da yaşayan Somalili ailelerin katıldığı programda Somali...

  • 04.07.2021 04 Tem 18:31 Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'ın 15 üyesi etkisiz hale getirildi Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'ın 15 üyesi etkisiz hale getirildi

    Somali'de, terör örgütü Eş-Şebab üyesi 15 kişinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

  • 03.07.2021 03 Tem 11:21 Son dakika haberleri! Ölümden dönen Somalili hasta Türkiye'de tedavi edildi Son dakika haberleri! Ölümden dönen Somalili hasta Türkiye'de tedavi edildi

    Edinilen son dakika haberine göre Ölümden dönen Somalili hasta Türkiye'de tedavi edildi Çalıştığı benzin istasyonunda çıkan yangında ağır yaralanan ve vücudunun büyük bir kısmında yanıklar oluşan Somalili Daud Isse Abdalla, SBÜ Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi edilerek sağlığına kavuştu.

  • 02.07.2021 02 Tem 19:11 Somali'de kahvehanenin hedef alındığı intihar saldırısında 6 kişi hayatını kaybetti Somali'de kahvehanenin hedef alındığı intihar saldırısında 6 kişi hayatını kaybetti

    Somali'nin başkenti Mogadişu'da bir kahvehanenin hedef alındığı intihar saldırısında ile belirlemelere göre 6 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

  • 01.07.2021 01 Tem 11:14 TBMM Başkanı Şentop, Somali Milli Günü dolayısıyla Ulusal Meclisi Başkanı Abdırahman'a tebrik mesajı gönderdi TBMM Başkanı Şentop, Somali Milli Günü dolayısıyla Ulusal Meclisi Başkanı Abdırahman'a tebrik mesajı gönderdi

    TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Somali'nin Milli Günü dolayısıyla Somali Ulusal Meclisi Başkanı Mohammed Mursal Sheikh Abdırahman'ı kutladı.

  • 01.07.2021 01 Tem 02:08 Somali ile Kenya bozulan diplomatik ilişkileri yeniden geliştiriyor Somali ile Kenya bozulan diplomatik ilişkileri yeniden geliştiriyor

    Somali ile Kenya, aylar sonra diplomatik ilişkileri yeniden geliştirme kararı aldı.

  • 01.07.2021 01 Tem 01:49 Etiyopya'nın Tigray bölgesinde neler oluyor, yaşananlar niçin önemli? Etiyopya'nın Tigray bölgesinde neler oluyor, yaşananlar niçin önemli?

    Etiyopya'nın Tigray bölgesinde halk, isyancı güçlerin bölgenin yönetim merkezi Mekelle'yi hükümet güçlerinden geri alıp, ilerlemeye devam etmesini kutluyor.

  • 01.07.2021 01 Tem 01:25 Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Yılmaz, iki Somalili bakanla görüştü Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Yılmaz, iki Somalili bakanla görüştü

    Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz, Somali Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Abdiwahab Ugas Hussein Ugas Khalif ve Balıkçılık ve Denizcilik Bakanı Abdillahi Bidhaan Warsame ile görüştü.

  • 30.06.2021 30 Haz 12:29 Son dakika haberi: Batman'dan askerler dualarla Suriye'ye uğurlandı Son dakika haberi: Batman'dan askerler dualarla Suriye'ye uğurlandı

    Edinilen son dakika gelişmesine göre Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) sınır ötesi operasyonlarına katılmak üzere Batman'dan 73 Mehmetçik, dualarla Suriye'ye gönderildi.

  • 30.06.2021 30 Haz 12:22 Katar ile imzalanan protokole dair açıklama: Kamuoyunun zihni bulandırılmaya çalışılmıştır Katar ile imzalanan protokole dair açıklama: Kamuoyunun zihni bulandırılmaya çalışılmıştır

    Türkiye ile Katar arasında 2 Mart tarihinde imzalanan 'Askeri Sağlık Alanında Eğitim ve İş Birliği' protokolü kapsamında iki devletin askeri personel ve öğrencilerinin karşılıklı olarak eğitilmesinin öngörüldüğü programla ilgili Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.

  • 30.06.2021 30 Haz 11:23 Somali'de cumhurbaşkanlığı seçimi 10 Ekim'de yapılacak Somali'de cumhurbaşkanlığı seçimi 10 Ekim'de yapılacak

    Doğu Afrika ülkesi Somali'de daha önce birkaç kez ertelenen cumhurbaşkanlığı seçiminin 10 Ekim'de yapılacağı bildirildi.

  • 29.06.2021 29 Haz 20:33 Somali'de devlet başkanlığı ve milletvekili seçimlerinin tarihi belli oldu Somali'de devlet başkanlığı ve milletvekili seçimlerinin tarihi belli oldu

    Somali Başbakanı Mohamed Hussein Roble, Somali'de devlet başkanlığı seçimlerinin 10 Ekim'de, meclisin üst kanadı olan Senota'daki milletvekili seçimlerinin ise 25 Temmuz'da yapılacağını duyurdu.

  • 29.06.2021 29 Haz 17:50 Yağmur Yardımlaşma Derneği, kurban bağış standı açtı Yağmur Yardımlaşma Derneği, kurban bağış standı açtı

    Yardıma muhtaç insanlara yardım etmek amacıyla Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kurulan Yağmur Yardımlaşma Derneği, hayırseverlerden kurban bağışlarını bekliyor.

  • 29.06.2021 29 Haz 15:51 BM: 'Somali'ye insani yardım son 6 yılın en kötü seviyesinde' BM: "Somali'ye insani yardım son 6 yılın en kötü seviyesinde"

    BM Genel Sekreteri Özel Temsilci Yardımcısı Adam Abdelmoula, 2021 yılında Somali'de insani ihtiyaçların önemli derece arttığını, bu ihtiyaçlara cevap verecek fonun ise son 6 yılın en kötü seviyesinde olduğunu belirtti.

  • 29.06.2021 29 Haz 09:37 Türk üniversitesi Somali'de mezuniyet töreni gerçekleştirdi Türk üniversitesi Somali'de mezuniyet töreni gerçekleştirdi

    Sağlık Bilimleri Üniversitesi Somali Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2020-2021 Akademik Yılı mezuniyet töreni üniversitenin Mogadişu Külliyesi'nde açık alanda gerçekleştirildi.

  • 29.06.2021 29 Haz 01:06 Türkiye ve İngiltere Arasında Afet Risk Azaltma ve İnsani Yardım Alanında Mutabakat Zaptı Türkiye ve İngiltere Arasında Afet Risk Azaltma ve İnsani Yardım Alanında Mutabakat Zaptı

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile Birleşik Krallık, Dışişleri Milletler Topluluğu ve Kalkınma Bakanlığı (FCDO) arasında "afet risk azaltma ve insani yardım" alanında mutabakat zaptının imzalanması dolayısıyla, AFAD Başkanlığında program düzenlendi.

  • 28.06.2021 28 Haz 20:54 Bakan Akar: '24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar yapılan operasyonlarda, Kara Kuvvetlerimiz büyük başarılar gösterdi' Bakan Akar: "24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar yapılan operasyonlarda, Kara Kuvvetlerimiz büyük başarılar gösterdi"

    Bakan Akar: "24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar yapılan operasyonlarda, Kara Kuvvetlerimiz büyük başarılar gösterdi" - Bakan Akar, Kara Kuvvetlerinin 2230'uncu kuruluş yıl dönümü sebebiyle gelen heyeti kabul etti - Milli Savunma Bakanı Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar ve...

  • 28.06.2021 28 Haz 16:21 AFAD ve FCDO arasında afet risk azaltma ve insani yardım alanlarında mutabakat zaptı imzalandı AFAD ve FCDO arasında afet risk azaltma ve insani yardım alanlarında mutabakat zaptı imzalandı

    İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkan Vekili Hamza Taşdelen, sadece son 11 yılda 5 kıtada 67 ülkede insani yardım, arama kurtarma, tahliye ve transfer operasyonları yürüttüklerini, diğer ülkelerin afet yönetimi kapasitesini geliştirmek için eğitim ve...

  • 28.06.2021 28 Haz 14:52 BM: Somali'deki şiddet olayları nedeniyle binlerce kişi göç etti BM: Somali'deki şiddet olayları nedeniyle binlerce kişi göç etti

    Birleşmiş Milletler (BM), Somali'de dün yaşanan şiddet olayları nedeniyle binlerce kişinin göç etmek zorunda kaldığını açıkladı.

  • 28.06.2021 28 Haz 14:04 Son dakika haberi | Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: 'Kara Kuvvetlerimiz büyük başarılar gösterdi' Son dakika haberi | Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Kara Kuvvetlerimiz büyük başarılar gösterdi"

    Edinilen son dakika gelişmesine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kara Kuvvetlerinin 2230'uncu kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve beraberindeki Kara Kuvvetleri Komutanlığı personelini kabul etti.

  • 28.06.2021 28 Haz 13:32 Akar, Kara Kuvvetlerinin 2230. kuruluş yıl dönümünde Orgeneral Dündar ve beraberindeki personeli kabul etti Akar, Kara Kuvvetlerinin 2230. kuruluş yıl dönümünde Orgeneral Dündar ve beraberindeki personeli kabul etti

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kara Kuvvetlerinin 2230'uncu kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve beraberindeki Kara Kuvvetleri Komutanlığı personelini kabul etti.

  • 28.06.2021 28 Haz 10:53 Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'ın saldırılarında en az 20 sivil hayatını kaybetti Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'ın saldırılarında en az 20 sivil hayatını kaybetti

    Somali'de Eş-Şebab terör örgütünün sivillere yönelik saldırılarında en az 20 sivilin yaşamını yitirdiği bildirildi.

  • 27.06.2021 27 Haz 23:06 Somali'de 21 Eş-Şebab üyesi idam edildi Somali'de 21 Eş-Şebab üyesi idam edildi

    Somali'nin yarı özerk bölgelerinde Puntland'da terör örgütü Eş-Şebab üyesi 21 kişi idam edildi.

  • 27.06.2021 27 Haz 18:59 Afyonkarahisar'daki mülteci nüfusu 21 bin 654 Afyonkarahisar'daki mülteci nüfusu 21 bin 654

    Afyonkarahisar'daki mülteci nüfusu 21 bin 654 Afyonkarahisar Göç İdaresi Müdürü Hakan Ergün, kentteki mülteci nüfusunu açıkladı: "21 bin 654 mülteciden 11 bin 686'nı Suriye uyruklular oluşturuyor" Afyonkarahisar Göç İdaresi Müdürü Hakan Ergün, Afyonkarahisar'da 21 bin 654 yabancı uyruklu...

  • 27.06.2021 27 Haz 09:59 Afyonkarahisar'daki mülteci nüfusu 21 bin 654 Afyonkarahisar'daki mülteci nüfusu 21 bin 654

    Afyonkarahisar Göç İdaresi Müdürü Hakan Ergün, Afyonkarahisar'da 21 bin 654 yabancı uyruklu vatandaşın yaşadığını ifade ederek "İlk sırayı 11 bin 686 kişiyle Suriye kökenliler alırken, bunu 4 bin 499 kişiyle Afganlar ve 2 bin 668 kişiyle Irak kökenliler takip etmektedir" dedi.

  • 26.06.2021 26 Haz 01:03 Somali Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 70 mezun verdi Somali Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 70 mezun verdi

    Somali Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu mezunları diplomalarını aldı.

  • 25.06.2021 25 Haz 15:48 Katarlı öğrencilerin Türkiye'de sınavsız tıp eğitimi alacağı iddiası Katarlı öğrencilerin Türkiye'de sınavsız tıp eğitimi alacağı iddiası

    Türkiye ile Katar arasında imzalanan "Askeri Sağlık Alanı'nda Eğitim ve İşbirliği" protokolü kapsamında Katarlı öğrencilerin Türkiye'de sınavsız tıp eğitimi alacağı iddiası gündeme gelmişti. Konuyla ilgili açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun, iddiaları yalanladı.

  • 25.06.2021 25 Haz 15:16 Altun: Katar protokolü silahlı kuvvetler mensuplarını kapsıyor Altun: Katar protokolü silahlı kuvvetler mensuplarını kapsıyor

    İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, "Türkiye ve Katar arasında imzalanan 'Askeri Sağlık Alanında Eğitim ve İş Birliği Protokolü' sadece silahlı kuvvetler mensuplarını kapsamaktadır" dedi.

  • 25.06.2021 25 Haz 15:13 Son Dakika: İletişim Başkanı Altun, 'Katarlı öğrencilere sınavsız tıp eğitimi' iddialarını yalanladı Son Dakika: İletişim Başkanı Altun, "Katarlı öğrencilere sınavsız tıp eğitimi" iddialarını yalanladı

    Son dakika: "Katarlı öğrencilerin Türkiye'de sınavsız tıp eğitimi alacağı" iddialarına Milli Savunma Bakanlığı'nın ardından bir yalanlama da İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan geldi. Altun, uygulamanın sadece silahlı kuvvetler mensuplarını kapsadığını belirterek, "Katar haricinde 20'den fazla dost ve müttefik ülkenin askeri öğrencileri de Türkiye'de öğrenim görmektedir." dedi.

  • 25.06.2021 25 Haz 14:51 Son Dakika: 'Katarlı öğrencilere sınavsız tıp eğitimi' iddialarına bir yalanlama da İletişim Başkanı Altun'dan geldi Son Dakika: "Katarlı öğrencilere sınavsız tıp eğitimi" iddialarına bir yalanlama da İletişim Başkanı Altun'dan geldi

    Son dakika: "Katarlı öğrencilerin Türkiye'de sınavsız tıp eğitimi alacağı" iddialarına Milli Savunma Bakanlığı'nın ardından bir yalanlama da İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan geldi. Altun, uygulamanın sadece silahlı kuvvetler mensuplarını kapsadığını belirterek, "Katar haricinde 20'den fazla dost ve müttefik ülkenin askeri öğrencileri de Türkiye'de öğrenim görmektedir." dedi.

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2021 14:45:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika Somali haberleri, Somali son dakika haber, Somali son dakika, son dakika Somali
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement