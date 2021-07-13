Son Dakika Somali Haberleri

- 10:35 15 Temmuz'da selaların okunması talimatını veren Mehmet Görmez, 5 büyük manevi dinamiği açıkladı
15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı o karanlık gecenin en unutulmaz anlarından biri de camilerden okunan selalardı. O talimatı veren dönemin Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, darbe girişimine karşı gösterilen direnişte beş büyük manevi unsurun bulunduğunu açıkladı. Görmez bu unsurların, milletimizi millet kılan yüce ruhun o gece harekete geçmiş olması, birlik ruhu, "şehadet" ruhu, mazlum milletlerin duaları ve sela sesleri olduğunu ifade etti.
- Dün Dün 15:29 JOHANNESBURG - Güney Afrikalılar, yağmacılardan korunmak için sokaklarda nöbet tutuyor
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde güvenlik güçlerinin yağmalama olaylarına müdahalede yetersiz kalması sonrası halk, kenti korumak için sokaklarda devriye gezmeye başladı.
- 13.07.2021 13 Tem 09:34 Erzurum ihracatta 4 kıtada
Erzurum'dan Haziran 2021 döneminde 18, yılın ilk 6 ayında ise 41 ülkeye ihracat gerçekleştirildi.
- 12.07.2021 12 Tem 17:18 Arap ülkelerinden 17'si Kurban Bayramı'nı 20 Temmuz'da kutlayacak
Arap dünyasından 17 ülke Kurban Bayramı'nın ilk gününü 20 Temmuz Salı günü; 3 ülke ise 21 Temmuz Çarşamba günü kutlamaya hazırlanıyor.
- 12.07.2021 12 Tem 10:54 Yeryüzü Doktorları Derneğinden kurban bağışı kampanyasına destek çağrısı
Yeryüzü Doktorları Derneği, açlıkla mücadele eden coğrafyalarda Kurban Bayramının bereketini paylaşmak için başlattığı "Kurban Olsun, Sağlık Olsun" kampanyasına hayırseverlerin desteğini bekliyor.
- 12.07.2021 12 Tem 09:08 Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, vekaletle kurban organizasyonuna ilişkin bilgi verdi
Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Et ve Süt Kurumu'nun Ankara Sincan kombinasında Kızılay'ın marka haline gelen ve örnek teşkil eden Kurban Modeli'ni tanıttı.
- 10.07.2021 10 Tem 12:34 Son dakika haber... Somali'de polis konvoyuna bombalı saldırı: 5 ölü
Son dakika gelişmesine göre Somali'nin başkenti Modagişu'da polis konvoyuna yönelik gerçekleştirilen bombalı saldırı sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.
- 10.07.2021 10 Tem 12:05 Son Dakika | Somali'de Banadir bölge polis komutanının konvoyuna bombalı saldırı
Edinilen son dakika haberine göre Somali'nin başkenti Mogadişu'da Banadir bölge polis komutanı Farhan Qarole'nin konvoyunun hedef alındığı saldırıda, çok sayıda kişi yaralandı.
- 08.07.2021 08 Tem 18:26 Son Dakika | Bakan Yanık: Dünyanın Filistin'deki insanlığa karşı işlenen suçlara sessiz kalması kabul edilemez
Son dakika haberleri: Bakan Yanık: Dünyanın Filistin'deki insanlığa karşı işlenen suçlara sessiz kalması kabul edilemezİSLAM İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) 8'inci Kadından Sorumlu Bakanlar Konferansı'na katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Dünyanın Filistin'deki savaş ve insanlığa karşı işlenen...
- 08.07.2021 08 Tem 14:36 Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, vekaletle kurban organizasyonuna ilişkin bilgi verdi Açıklaması
Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, vekaletle kurban organizasyonu kapsamında kesilecek kurbanlardan elde edilecek 800'er gramlık 1 milyon konservenin ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacağını bildirdi.
- 08.07.2021 08 Tem 14:15 ANKARA ? KIZILAY BAŞKANI KINIK, VEKALETLE KESİLEN KURBANLARIN KONSERVE HALİNE GETİRİLDİĞİ TESİSİ KAMUOYUNA TANITTI
ANKARA ? KIZILAY BAŞKANI KINIK, VEKALETLE KESİLEN KURBANLARIN KONSERVE HALİNE GETİRİLDİĞİ TESİSİ KAMUOYUNA TANITTI.
- 07.07.2021 07 Tem 14:00 Etiyopya yük gemisi 20 yıl sonra ilk kez Somaliland'da
Deniz taşımacılığında Cibuti'ye bağımlılığını azaltmak isteyen Etiyopya, 20 yıl sonra Somali'nin özerk bölgesi Somaliland'a ilk yük gemisini yanaştırdı.
- 07.07.2021 07 Tem 10:06 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Kahire YEE'ye ziyarette bulundu
İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) Kadın Bakanlar Danışma Konseyine katılmak üzere Mısır'ın başkenti Kahire'ye gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kahire Yunus Emre Enstitüsünü (YEE) ziyaret etti.
- 07.07.2021 07 Tem 09:45 Komşusunu yangından kurtaran 15 yaşındaki Bosnalı genç, İsveç'te kahraman ilan edildi
İsveç'te bir dairede çıkan yangında mahsur kalan kişiyi, 15 yaşındaki komşusu kurtardı. Çığlıkları duyduğu an hiç tereddüt etmeden ikinci kata tırmanan Jasmin Osmanovic, kadını kollarından tutarak aşağı sarkıttı ve aşağıda bekleyenlerin kadını tutmasını sağladı. Kısa zamanda bu görüntüleri sosyal medyada gündem olan Bosnalı genç, ülkede kahraman ilan edildi.
- 06.07.2021 06 Tem 12:52 AA'nın yabancı gazetecilere yönelik "Kriz Bölgelerinde Habercilik Eğitimi" başladı
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Anadolu Ajansı (AA) iş birliğinde, TİKA'nın Muhabir Eğitim Programı (MEP) kapsamında yabancı medya mensuplarına yönelik düzenlenen "Kriz Bölgelerinde Habercilik Eğitimi" başladı.
- 06.07.2021 06 Tem 12:21 Son dakika! Somali ordusu, Ba'adweyn kentini terör örgütü Eş-Şebab'dan temizledi
Son dakika habere göre Somali ordusu, Galmudug eyaletindeki Ba'adweyn kentinin kontrolünü ele geçirdi.
- 06.07.2021 06 Tem 12:01 "Dünyadaki mazlum kardeşlerimizi hatırlamamız gerekiyor"
"Dünyadaki mazlum kardeşlerimizi hatırlamamız gerekiyor" Tüm İslam alemini Kurban Bayramı heyecanı sararken İDDEF Etiyopya Temsilcisi Muhammed Abdüsselam, mağdur ve mazlum Müslümanların kurban vesilesiyle hatırlanacağını, kardeşliğin bu mevsimde pekişeceğini söyledi.
- 06.07.2021 06 Tem 11:45 İsveç'te parti kuran siyasetçi, hemşehrilerinden oy istemek için memleket sokaklarında
Yaklaşık 20 yıldır yaşadığı İsveç'te ırkçılıkla ve İslamofobiyle mücadele etmek için parti kuran Türk asıllı siyasetçi Mikail Yüksel, baba ocağı Konya'nın Kulu ilçesinde, gurbetçilerin oyunu alabilmek için seçim çalışması yürütüyor.
- 05.07.2021 05 Tem 12:35 DPÜ TÖMER'de Somali bağımsızlık günü kutlandı
Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin Türkçe Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezinde (DPÜ TÖMER) eğitimlerine devam eden Somalili öğrenciler ve Kütahya'da yaşayan Somalili ailelerin katıldığı programda Somali Bağımsızlık Günü'nün 61. yıldönümü kutlandı.
- 05.07.2021 05 Tem 11:33 Türkiye'nin girişimci ve insani dış politikasında Somali örneği
Türkiye'nin küresel ölçekte girişimci ve insani dış politika yaklaşımını en etkin ve kapsamlı şekilde uyguladığı ülkelerin başında hiç şüphesiz Somali geliyor.
- 04.07.2021 04 Tem 23:07 Dpü Tömer'de Somali Bağımsızlık Günü Kutlandı
Üniversiteden Ana Sayfa Üniversiteden Haberler DPÜ TÖMER'de Somali Bağımsızlık Günü Kutlandı Üniversitemizin Türkçe Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezinde (DPÜ TÖMER) eğitimlerine devam eden Somalili öğrenciler ve Kütahya'da yaşayan Somalili ailelerin katıldığı programda Somali...
- 04.07.2021 04 Tem 18:31 Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'ın 15 üyesi etkisiz hale getirildi
Somali'de, terör örgütü Eş-Şebab üyesi 15 kişinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
- 03.07.2021 03 Tem 11:21 Son dakika haberleri! Ölümden dönen Somalili hasta Türkiye'de tedavi edildi
Edinilen son dakika haberine göre Ölümden dönen Somalili hasta Türkiye'de tedavi edildi Çalıştığı benzin istasyonunda çıkan yangında ağır yaralanan ve vücudunun büyük bir kısmında yanıklar oluşan Somalili Daud Isse Abdalla, SBÜ Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi edilerek sağlığına kavuştu.
- 02.07.2021 02 Tem 19:11 Somali'de kahvehanenin hedef alındığı intihar saldırısında 6 kişi hayatını kaybetti
Somali'nin başkenti Mogadişu'da bir kahvehanenin hedef alındığı intihar saldırısında ile belirlemelere göre 6 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
- 01.07.2021 01 Tem 11:14 TBMM Başkanı Şentop, Somali Milli Günü dolayısıyla Ulusal Meclisi Başkanı Abdırahman'a tebrik mesajı gönderdi
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Somali'nin Milli Günü dolayısıyla Somali Ulusal Meclisi Başkanı Mohammed Mursal Sheikh Abdırahman'ı kutladı.
- 01.07.2021 01 Tem 02:08 Somali ile Kenya bozulan diplomatik ilişkileri yeniden geliştiriyor
Somali ile Kenya, aylar sonra diplomatik ilişkileri yeniden geliştirme kararı aldı.
- 01.07.2021 01 Tem 01:49 Etiyopya'nın Tigray bölgesinde neler oluyor, yaşananlar niçin önemli?
Etiyopya'nın Tigray bölgesinde halk, isyancı güçlerin bölgenin yönetim merkezi Mekelle'yi hükümet güçlerinden geri alıp, ilerlemeye devam etmesini kutluyor.
- 01.07.2021 01 Tem 01:25 Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Yılmaz, iki Somalili bakanla görüştü
Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz, Somali Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Abdiwahab Ugas Hussein Ugas Khalif ve Balıkçılık ve Denizcilik Bakanı Abdillahi Bidhaan Warsame ile görüştü.
- 30.06.2021 30 Haz 12:29 Son dakika haberi: Batman'dan askerler dualarla Suriye'ye uğurlandı
Edinilen son dakika gelişmesine göre Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) sınır ötesi operasyonlarına katılmak üzere Batman'dan 73 Mehmetçik, dualarla Suriye'ye gönderildi.
- 30.06.2021 30 Haz 12:22 Katar ile imzalanan protokole dair açıklama: Kamuoyunun zihni bulandırılmaya çalışılmıştır
Türkiye ile Katar arasında 2 Mart tarihinde imzalanan 'Askeri Sağlık Alanında Eğitim ve İş Birliği' protokolü kapsamında iki devletin askeri personel ve öğrencilerinin karşılıklı olarak eğitilmesinin öngörüldüğü programla ilgili Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
- 30.06.2021 30 Haz 11:23 Somali'de cumhurbaşkanlığı seçimi 10 Ekim'de yapılacak
Doğu Afrika ülkesi Somali'de daha önce birkaç kez ertelenen cumhurbaşkanlığı seçiminin 10 Ekim'de yapılacağı bildirildi.
- 29.06.2021 29 Haz 20:33 Somali'de devlet başkanlığı ve milletvekili seçimlerinin tarihi belli oldu
Somali Başbakanı Mohamed Hussein Roble, Somali'de devlet başkanlığı seçimlerinin 10 Ekim'de, meclisin üst kanadı olan Senota'daki milletvekili seçimlerinin ise 25 Temmuz'da yapılacağını duyurdu.
- 29.06.2021 29 Haz 17:50 Yağmur Yardımlaşma Derneği, kurban bağış standı açtı
Yardıma muhtaç insanlara yardım etmek amacıyla Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kurulan Yağmur Yardımlaşma Derneği, hayırseverlerden kurban bağışlarını bekliyor.
- 29.06.2021 29 Haz 15:51 BM: "Somali'ye insani yardım son 6 yılın en kötü seviyesinde"
BM Genel Sekreteri Özel Temsilci Yardımcısı Adam Abdelmoula, 2021 yılında Somali'de insani ihtiyaçların önemli derece arttığını, bu ihtiyaçlara cevap verecek fonun ise son 6 yılın en kötü seviyesinde olduğunu belirtti.
- 29.06.2021 29 Haz 09:37 Türk üniversitesi Somali'de mezuniyet töreni gerçekleştirdi
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Somali Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2020-2021 Akademik Yılı mezuniyet töreni üniversitenin Mogadişu Külliyesi'nde açık alanda gerçekleştirildi.
- 29.06.2021 29 Haz 01:06 Türkiye ve İngiltere Arasında Afet Risk Azaltma ve İnsani Yardım Alanında Mutabakat Zaptı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile Birleşik Krallık, Dışişleri Milletler Topluluğu ve Kalkınma Bakanlığı (FCDO) arasında "afet risk azaltma ve insani yardım" alanında mutabakat zaptının imzalanması dolayısıyla, AFAD Başkanlığında program düzenlendi.
- 28.06.2021 28 Haz 20:54 Bakan Akar: "24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar yapılan operasyonlarda, Kara Kuvvetlerimiz büyük başarılar gösterdi"
Bakan Akar: "24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar yapılan operasyonlarda, Kara Kuvvetlerimiz büyük başarılar gösterdi" - Bakan Akar, Kara Kuvvetlerinin 2230'uncu kuruluş yıl dönümü sebebiyle gelen heyeti kabul etti - Milli Savunma Bakanı Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar ve...
- 28.06.2021 28 Haz 16:21 AFAD ve FCDO arasında afet risk azaltma ve insani yardım alanlarında mutabakat zaptı imzalandı
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkan Vekili Hamza Taşdelen, sadece son 11 yılda 5 kıtada 67 ülkede insani yardım, arama kurtarma, tahliye ve transfer operasyonları yürüttüklerini, diğer ülkelerin afet yönetimi kapasitesini geliştirmek için eğitim ve...
- 28.06.2021 28 Haz 14:52 BM: Somali'deki şiddet olayları nedeniyle binlerce kişi göç etti
Birleşmiş Milletler (BM), Somali'de dün yaşanan şiddet olayları nedeniyle binlerce kişinin göç etmek zorunda kaldığını açıkladı.
- 28.06.2021 28 Haz 14:04 Son dakika haberi | Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Kara Kuvvetlerimiz büyük başarılar gösterdi"
Edinilen son dakika gelişmesine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kara Kuvvetlerinin 2230'uncu kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve beraberindeki Kara Kuvvetleri Komutanlığı personelini kabul etti.
- 28.06.2021 28 Haz 13:32 Akar, Kara Kuvvetlerinin 2230. kuruluş yıl dönümünde Orgeneral Dündar ve beraberindeki personeli kabul etti
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kara Kuvvetlerinin 2230'uncu kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve beraberindeki Kara Kuvvetleri Komutanlığı personelini kabul etti.
- 28.06.2021 28 Haz 10:53 Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'ın saldırılarında en az 20 sivil hayatını kaybetti
Somali'de Eş-Şebab terör örgütünün sivillere yönelik saldırılarında en az 20 sivilin yaşamını yitirdiği bildirildi.
- 27.06.2021 27 Haz 23:06 Somali'de 21 Eş-Şebab üyesi idam edildi
Somali'nin yarı özerk bölgelerinde Puntland'da terör örgütü Eş-Şebab üyesi 21 kişi idam edildi.
- 27.06.2021 27 Haz 18:59 Afyonkarahisar'daki mülteci nüfusu 21 bin 654
Afyonkarahisar'daki mülteci nüfusu 21 bin 654 Afyonkarahisar Göç İdaresi Müdürü Hakan Ergün, kentteki mülteci nüfusunu açıkladı: "21 bin 654 mülteciden 11 bin 686'nı Suriye uyruklular oluşturuyor" Afyonkarahisar Göç İdaresi Müdürü Hakan Ergün, Afyonkarahisar'da 21 bin 654 yabancı uyruklu...
- 27.06.2021 27 Haz 09:59 Afyonkarahisar'daki mülteci nüfusu 21 bin 654
Afyonkarahisar Göç İdaresi Müdürü Hakan Ergün, Afyonkarahisar'da 21 bin 654 yabancı uyruklu vatandaşın yaşadığını ifade ederek "İlk sırayı 11 bin 686 kişiyle Suriye kökenliler alırken, bunu 4 bin 499 kişiyle Afganlar ve 2 bin 668 kişiyle Irak kökenliler takip etmektedir" dedi.
- 26.06.2021 26 Haz 01:03 Somali Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 70 mezun verdi
Somali Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu mezunları diplomalarını aldı.
- 25.06.2021 25 Haz 15:48 Katarlı öğrencilerin Türkiye'de sınavsız tıp eğitimi alacağı iddiası
Türkiye ile Katar arasında imzalanan "Askeri Sağlık Alanı'nda Eğitim ve İşbirliği" protokolü kapsamında Katarlı öğrencilerin Türkiye'de sınavsız tıp eğitimi alacağı iddiası gündeme gelmişti. Konuyla ilgili açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun, iddiaları yalanladı.
- 25.06.2021 25 Haz 15:16 Altun: Katar protokolü silahlı kuvvetler mensuplarını kapsıyor
İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, "Türkiye ve Katar arasında imzalanan 'Askeri Sağlık Alanında Eğitim ve İş Birliği Protokolü' sadece silahlı kuvvetler mensuplarını kapsamaktadır" dedi.
- 25.06.2021 25 Haz 15:13 Son Dakika: İletişim Başkanı Altun, "Katarlı öğrencilere sınavsız tıp eğitimi" iddialarını yalanladı
Son dakika: "Katarlı öğrencilerin Türkiye'de sınavsız tıp eğitimi alacağı" iddialarına Milli Savunma Bakanlığı'nın ardından bir yalanlama da İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan geldi. Altun, uygulamanın sadece silahlı kuvvetler mensuplarını kapsadığını belirterek, "Katar haricinde 20'den fazla dost ve müttefik ülkenin askeri öğrencileri de Türkiye'de öğrenim görmektedir." dedi.
- 25.06.2021 25 Haz 14:51 Son Dakika: "Katarlı öğrencilere sınavsız tıp eğitimi" iddialarına bir yalanlama da İletişim Başkanı Altun'dan geldi
Son dakika: "Katarlı öğrencilerin Türkiye'de sınavsız tıp eğitimi alacağı" iddialarına Milli Savunma Bakanlığı'nın ardından bir yalanlama da İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan geldi. Altun, uygulamanın sadece silahlı kuvvetler mensuplarını kapsadığını belirterek, "Katar haricinde 20'den fazla dost ve müttefik ülkenin askeri öğrencileri de Türkiye'de öğrenim görmektedir." dedi.