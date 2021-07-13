Son Dakika Somali Haberleri

10:35 15 Temmuz'da selaların okunması talimatını veren Mehmet Görmez, 5 büyük manevi dinamiği açıkladı 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı o karanlık gecenin en unutulmaz anlarından biri de camilerden okunan selalardı. O talimatı veren dönemin Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, darbe girişimine karşı gösterilen direnişte beş büyük manevi unsurun bulunduğunu açıkladı. Görmez bu unsurların, milletimizi millet kılan yüce ruhun o gece harekete geçmiş olması, birlik ruhu, "şehadet" ruhu, mazlum milletlerin duaları ve sela sesleri olduğunu ifade etti.

15:29 JOHANNESBURG - Güney Afrikalılar, yağmacılardan korunmak için sokaklarda nöbet tutuyor Güney Afrika Cumhuriyeti'nde güvenlik güçlerinin yağmalama olaylarına müdahalede yetersiz kalması sonrası halk, kenti korumak için sokaklarda devriye gezmeye başladı.

09:34 Erzurum ihracatta 4 kıtada Erzurum'dan Haziran 2021 döneminde 18, yılın ilk 6 ayında ise 41 ülkeye ihracat gerçekleştirildi.

17:18 Arap ülkelerinden 17'si Kurban Bayramı'nı 20 Temmuz'da kutlayacak Arap dünyasından 17 ülke Kurban Bayramı'nın ilk gününü 20 Temmuz Salı günü; 3 ülke ise 21 Temmuz Çarşamba günü kutlamaya hazırlanıyor.

10:54 Yeryüzü Doktorları Derneğinden kurban bağışı kampanyasına destek çağrısı Yeryüzü Doktorları Derneği, açlıkla mücadele eden coğrafyalarda Kurban Bayramının bereketini paylaşmak için başlattığı "Kurban Olsun, Sağlık Olsun" kampanyasına hayırseverlerin desteğini bekliyor.

09:08 Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, vekaletle kurban organizasyonuna ilişkin bilgi verdi Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Et ve Süt Kurumu'nun Ankara Sincan kombinasında Kızılay'ın marka haline gelen ve örnek teşkil eden Kurban Modeli'ni tanıttı.

12:34 Son dakika haber... Somali'de polis konvoyuna bombalı saldırı: 5 ölü Son dakika gelişmesine göre Somali'nin başkenti Modagişu'da polis konvoyuna yönelik gerçekleştirilen bombalı saldırı sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

12:05 Son Dakika | Somali'de Banadir bölge polis komutanının konvoyuna bombalı saldırı Edinilen son dakika haberine göre Somali'nin başkenti Mogadişu'da Banadir bölge polis komutanı Farhan Qarole'nin konvoyunun hedef alındığı saldırıda, çok sayıda kişi yaralandı.

18:26 Son Dakika | Bakan Yanık: Dünyanın Filistin'deki insanlığa karşı işlenen suçlara sessiz kalması kabul edilemez Son dakika haberleri: Bakan Yanık: Dünyanın Filistin'deki insanlığa karşı işlenen suçlara sessiz kalması kabul edilemezİSLAM İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) 8'inci Kadından Sorumlu Bakanlar Konferansı'na katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Dünyanın Filistin'deki savaş ve insanlığa karşı işlenen...

14:36 Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, vekaletle kurban organizasyonuna ilişkin bilgi verdi Açıklaması Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, vekaletle kurban organizasyonu kapsamında kesilecek kurbanlardan elde edilecek 800'er gramlık 1 milyon konservenin ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacağını bildirdi.

14:00 Etiyopya yük gemisi 20 yıl sonra ilk kez Somaliland'da Deniz taşımacılığında Cibuti'ye bağımlılığını azaltmak isteyen Etiyopya, 20 yıl sonra Somali'nin özerk bölgesi Somaliland'a ilk yük gemisini yanaştırdı.

10:06 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Kahire YEE'ye ziyarette bulundu İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) Kadın Bakanlar Danışma Konseyine katılmak üzere Mısır'ın başkenti Kahire'ye gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kahire Yunus Emre Enstitüsünü (YEE) ziyaret etti.

09:45 Komşusunu yangından kurtaran 15 yaşındaki Bosnalı genç, İsveç'te kahraman ilan edildi İsveç'te bir dairede çıkan yangında mahsur kalan kişiyi, 15 yaşındaki komşusu kurtardı. Çığlıkları duyduğu an hiç tereddüt etmeden ikinci kata tırmanan Jasmin Osmanovic, kadını kollarından tutarak aşağı sarkıttı ve aşağıda bekleyenlerin kadını tutmasını sağladı. Kısa zamanda bu görüntüleri sosyal medyada gündem olan Bosnalı genç, ülkede kahraman ilan edildi.

12:52 AA'nın yabancı gazetecilere yönelik "Kriz Bölgelerinde Habercilik Eğitimi" başladı Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Anadolu Ajansı (AA) iş birliğinde, TİKA'nın Muhabir Eğitim Programı (MEP) kapsamında yabancı medya mensuplarına yönelik düzenlenen "Kriz Bölgelerinde Habercilik Eğitimi" başladı.

12:01 "Dünyadaki mazlum kardeşlerimizi hatırlamamız gerekiyor" "Dünyadaki mazlum kardeşlerimizi hatırlamamız gerekiyor" Tüm İslam alemini Kurban Bayramı heyecanı sararken İDDEF Etiyopya Temsilcisi Muhammed Abdüsselam, mağdur ve mazlum Müslümanların kurban vesilesiyle hatırlanacağını, kardeşliğin bu mevsimde pekişeceğini söyledi.

11:45 İsveç'te parti kuran siyasetçi, hemşehrilerinden oy istemek için memleket sokaklarında Yaklaşık 20 yıldır yaşadığı İsveç'te ırkçılıkla ve İslamofobiyle mücadele etmek için parti kuran Türk asıllı siyasetçi Mikail Yüksel, baba ocağı Konya'nın Kulu ilçesinde, gurbetçilerin oyunu alabilmek için seçim çalışması yürütüyor.

12:35 DPÜ TÖMER'de Somali bağımsızlık günü kutlandı Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin Türkçe Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezinde (DPÜ TÖMER) eğitimlerine devam eden Somalili öğrenciler ve Kütahya'da yaşayan Somalili ailelerin katıldığı programda Somali Bağımsızlık Günü'nün 61. yıldönümü kutlandı.

11:33 Türkiye'nin girişimci ve insani dış politikasında Somali örneği Türkiye'nin küresel ölçekte girişimci ve insani dış politika yaklaşımını en etkin ve kapsamlı şekilde uyguladığı ülkelerin başında hiç şüphesiz Somali geliyor.

23:07 Dpü Tömer'de Somali Bağımsızlık Günü Kutlandı Üniversiteden Ana Sayfa Üniversiteden Haberler DPÜ TÖMER'de Somali Bağımsızlık Günü Kutlandı Üniversitemizin Türkçe Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezinde (DPÜ TÖMER) eğitimlerine devam eden Somalili öğrenciler ve Kütahya'da yaşayan Somalili ailelerin katıldığı programda Somali...

11:21 Son dakika haberleri! Ölümden dönen Somalili hasta Türkiye'de tedavi edildi Edinilen son dakika haberine göre Ölümden dönen Somalili hasta Türkiye'de tedavi edildi Çalıştığı benzin istasyonunda çıkan yangında ağır yaralanan ve vücudunun büyük bir kısmında yanıklar oluşan Somalili Daud Isse Abdalla, SBÜ Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi edilerek sağlığına kavuştu.

19:11 Somali'de kahvehanenin hedef alındığı intihar saldırısında 6 kişi hayatını kaybetti Somali'nin başkenti Mogadişu'da bir kahvehanenin hedef alındığı intihar saldırısında ile belirlemelere göre 6 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

02:08 Somali ile Kenya bozulan diplomatik ilişkileri yeniden geliştiriyor Somali ile Kenya, aylar sonra diplomatik ilişkileri yeniden geliştirme kararı aldı.

01:49 Etiyopya'nın Tigray bölgesinde neler oluyor, yaşananlar niçin önemli? Etiyopya'nın Tigray bölgesinde halk, isyancı güçlerin bölgenin yönetim merkezi Mekelle'yi hükümet güçlerinden geri alıp, ilerlemeye devam etmesini kutluyor.

01:25 Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Yılmaz, iki Somalili bakanla görüştü Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz, Somali Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Abdiwahab Ugas Hussein Ugas Khalif ve Balıkçılık ve Denizcilik Bakanı Abdillahi Bidhaan Warsame ile görüştü.

12:29 Son dakika haberi: Batman'dan askerler dualarla Suriye'ye uğurlandı Edinilen son dakika gelişmesine göre Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) sınır ötesi operasyonlarına katılmak üzere Batman'dan 73 Mehmetçik, dualarla Suriye'ye gönderildi.

12:22 Katar ile imzalanan protokole dair açıklama: Kamuoyunun zihni bulandırılmaya çalışılmıştır Türkiye ile Katar arasında 2 Mart tarihinde imzalanan 'Askeri Sağlık Alanında Eğitim ve İş Birliği' protokolü kapsamında iki devletin askeri personel ve öğrencilerinin karşılıklı olarak eğitilmesinin öngörüldüğü programla ilgili Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.

11:23 Somali'de cumhurbaşkanlığı seçimi 10 Ekim'de yapılacak Doğu Afrika ülkesi Somali'de daha önce birkaç kez ertelenen cumhurbaşkanlığı seçiminin 10 Ekim'de yapılacağı bildirildi.

20:33 Somali'de devlet başkanlığı ve milletvekili seçimlerinin tarihi belli oldu Somali Başbakanı Mohamed Hussein Roble, Somali'de devlet başkanlığı seçimlerinin 10 Ekim'de, meclisin üst kanadı olan Senota'daki milletvekili seçimlerinin ise 25 Temmuz'da yapılacağını duyurdu.

17:50 Yağmur Yardımlaşma Derneği, kurban bağış standı açtı Yardıma muhtaç insanlara yardım etmek amacıyla Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kurulan Yağmur Yardımlaşma Derneği, hayırseverlerden kurban bağışlarını bekliyor.

15:51 BM: "Somali'ye insani yardım son 6 yılın en kötü seviyesinde" BM Genel Sekreteri Özel Temsilci Yardımcısı Adam Abdelmoula, 2021 yılında Somali'de insani ihtiyaçların önemli derece arttığını, bu ihtiyaçlara cevap verecek fonun ise son 6 yılın en kötü seviyesinde olduğunu belirtti.

09:37 Türk üniversitesi Somali'de mezuniyet töreni gerçekleştirdi Sağlık Bilimleri Üniversitesi Somali Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2020-2021 Akademik Yılı mezuniyet töreni üniversitenin Mogadişu Külliyesi'nde açık alanda gerçekleştirildi.

01:06 Türkiye ve İngiltere Arasında Afet Risk Azaltma ve İnsani Yardım Alanında Mutabakat Zaptı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile Birleşik Krallık, Dışişleri Milletler Topluluğu ve Kalkınma Bakanlığı (FCDO) arasında "afet risk azaltma ve insani yardım" alanında mutabakat zaptının imzalanması dolayısıyla, AFAD Başkanlığında program düzenlendi.

20:54 Bakan Akar: "24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar yapılan operasyonlarda, Kara Kuvvetlerimiz büyük başarılar gösterdi" Bakan Akar: "24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar yapılan operasyonlarda, Kara Kuvvetlerimiz büyük başarılar gösterdi" - Bakan Akar, Kara Kuvvetlerinin 2230'uncu kuruluş yıl dönümü sebebiyle gelen heyeti kabul etti - Milli Savunma Bakanı Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar ve...

16:21 AFAD ve FCDO arasında afet risk azaltma ve insani yardım alanlarında mutabakat zaptı imzalandı İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkan Vekili Hamza Taşdelen, sadece son 11 yılda 5 kıtada 67 ülkede insani yardım, arama kurtarma, tahliye ve transfer operasyonları yürüttüklerini, diğer ülkelerin afet yönetimi kapasitesini geliştirmek için eğitim ve...

14:52 BM: Somali'deki şiddet olayları nedeniyle binlerce kişi göç etti Birleşmiş Milletler (BM), Somali'de dün yaşanan şiddet olayları nedeniyle binlerce kişinin göç etmek zorunda kaldığını açıkladı.

14:04 Son dakika haberi | Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Kara Kuvvetlerimiz büyük başarılar gösterdi" Edinilen son dakika gelişmesine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kara Kuvvetlerinin 2230'uncu kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve beraberindeki Kara Kuvvetleri Komutanlığı personelini kabul etti.

13:32 Akar, Kara Kuvvetlerinin 2230. kuruluş yıl dönümünde Orgeneral Dündar ve beraberindeki personeli kabul etti Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kara Kuvvetlerinin 2230'uncu kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve beraberindeki Kara Kuvvetleri Komutanlığı personelini kabul etti.

23:06 Somali'de 21 Eş-Şebab üyesi idam edildi Somali'nin yarı özerk bölgelerinde Puntland'da terör örgütü Eş-Şebab üyesi 21 kişi idam edildi.

18:59 Afyonkarahisar'daki mülteci nüfusu 21 bin 654 Afyonkarahisar'daki mülteci nüfusu 21 bin 654 Afyonkarahisar Göç İdaresi Müdürü Hakan Ergün, kentteki mülteci nüfusunu açıkladı: "21 bin 654 mülteciden 11 bin 686'nı Suriye uyruklular oluşturuyor" Afyonkarahisar Göç İdaresi Müdürü Hakan Ergün, Afyonkarahisar'da 21 bin 654 yabancı uyruklu...

09:59 Afyonkarahisar'daki mülteci nüfusu 21 bin 654 Afyonkarahisar Göç İdaresi Müdürü Hakan Ergün, Afyonkarahisar'da 21 bin 654 yabancı uyruklu vatandaşın yaşadığını ifade ederek "İlk sırayı 11 bin 686 kişiyle Suriye kökenliler alırken, bunu 4 bin 499 kişiyle Afganlar ve 2 bin 668 kişiyle Irak kökenliler takip etmektedir" dedi.

15:48 Katarlı öğrencilerin Türkiye'de sınavsız tıp eğitimi alacağı iddiası Türkiye ile Katar arasında imzalanan "Askeri Sağlık Alanı'nda Eğitim ve İşbirliği" protokolü kapsamında Katarlı öğrencilerin Türkiye'de sınavsız tıp eğitimi alacağı iddiası gündeme gelmişti. Konuyla ilgili açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun, iddiaları yalanladı.

15:16 Altun: Katar protokolü silahlı kuvvetler mensuplarını kapsıyor İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, "Türkiye ve Katar arasında imzalanan 'Askeri Sağlık Alanında Eğitim ve İş Birliği Protokolü' sadece silahlı kuvvetler mensuplarını kapsamaktadır" dedi.

15:13 Son Dakika: İletişim Başkanı Altun, "Katarlı öğrencilere sınavsız tıp eğitimi" iddialarını yalanladı Son dakika: "Katarlı öğrencilerin Türkiye'de sınavsız tıp eğitimi alacağı" iddialarına Milli Savunma Bakanlığı'nın ardından bir yalanlama da İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan geldi. Altun, uygulamanın sadece silahlı kuvvetler mensuplarını kapsadığını belirterek, "Katar haricinde 20'den fazla dost ve müttefik ülkenin askeri öğrencileri de Türkiye'de öğrenim görmektedir." dedi.