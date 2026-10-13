ABD ajanları, Kongre üyesi Ilhan Omar\'ın Washington\'daki evinde arama yaptı

ABD federal ajanlar bir soruşturma kapsamında Minnesota'dan Kongre üyesi olan Somali kökenli Ilhan Omar'ın evinde arama yaptı. ABD Adalet Bakanlığı, İç Güvenlik Soruşturmaları (HSI) ajanlarının Omar'ın konutunda mahkeme kararıyla arama yaptığını açıkladı.Bakanlık sözcüsü, aramanın "devam eden bir federal ceza soruşturmasının parçası" olduğunu söyledi.Başkent Washington'da bulunan konutta yapılan arama sırasında Ilhan Omar'ın evde olup olmadığı açıklanmadı.Demokrat Parti'den Kongre üyesi olan Omar, sosyal medyadan paylaştığı mesajda yapılan aramayı, "Siyasi düşmanları hedef alma ve federal kolluk kuvvetlerini silah olarak kullanma girişimi" olarak nitelendirdi.Kırk dört yaşındaki Omar paylaşımında, "Trump on yıldır beni asılsız yalanlarla ve karalama kampanyalarıyla hedef alıyor" dedi. "Bu, onun siyasi yıldırma kampanyasındaki son tırmanış. Susturulmayacağım" ifadelerini kullandı.Minneapolis'li parlamenter Omar, Temsilciler Meclisi'ne seçilen ilk Somali kökenli Amerikalı olmuştu.Michigan Milletvekili Rashida Tlaib ile birlikte Kongre'ye ilk kez seçilen iki Müslüman kadından biri olan Omar iki yıl önce oyların %74'ünü alarak yeniden seçildi.Minnesota'daki üst düzey siyasi liderler de aramayı eleştirdi. Demokrat Parti üyesi Vali Tim Walz, "Amerikalılar ne olduğunu görüyor. Başkan Trump, seçimlerden haftalar önce siyasi rakiplerine saldırmak için gücünü kötüye kullanıyor" dedi.Minnesota Senatörü Tina Smith bunu "seçimlerimize müdahale etmeye yönelik açık bir girişim" olarak nitelendirdi.Trump ne dedi?ABD Başkanı Trump, Pazartesi günü gazetecilere yaptığı açıklamada, Adalet Bakanlığı'nın Omar hakkındaki soruşturmasıyla "hiçbir ilgisinin olmadığını" söyledi.Ilhan Omar için, "şikayetçi" ve "korkunç bir insan" ifadelerini kullandı.Donald Trump, Omar'ın Somali doğumlu olması nedeniyle, "ülke olmayan bir ülkeden geldiğini" de söyledi."Sonra buraya geliyor ve anayasamızdan şikayet ediyor" dedi.Trump daha önce Omar'ın sınır dışı edilmesi ve Somali'ye "geri dönmesi" gerektiğini öne sürmüştü. Donald Trump ayrıca Somali kökenli Amerikalılardan oluşan topluluğu da hedef alıyor.Geçen hafta sosyal medyada Minnesota'nın "Somali göçmenleri tarafından ele geçirildiğini" ve "Minnesota halkının buna karşı koyması gerektiğini" yazdı.

Ilhan Omar'ın evine yapılan baskının Kongre'deki dengeyi değiştirebilecek seçimler öncesi yapılması da zamanlamasıyla tartışılıyor.ABD'de Adalet Bakanlığı, herhangi bir seçimi etkileyebilecek ya da bir adayı dezavantajlı duruma düşürmek amacıyla yapıldığı izlenimini uyandırabilecek eylemlerden kaçınacak şekilde hareket etmesiyle biliniyor.Kongre'deki önde gelen Demokrat Partili isimler, Omar'ın uzun süredir Trump tarafından "aşağılık kişisel saldırılara ve asılsız suçlamalara" maruz kaldığını belirtti. "Ara seçimlere 30 günden az bir süre kala, onun şiddet içeren toplu sınır dışı etme makinesi, usulüne uygun olarak seçilmiş bir Kongre Üyesinin ve ailesinin evine baskın düzenledi" açıklaması yapıldı.ICE kısaltmasıyla bilinen göçmen polisi, Trump yönetiminin seçim kampanyasının temel vaatlerinden biriydi ve sonrasında toplu sınır dışı politilkasının yürütülmesine de öncülük etti.Omar'ın göçmenlik kayıtları geçmişte de Cumhuriyetçi Parti'nin gündemindeydi.Bu yılın başlarında, Güney Carolina'dan Kongre üyesi Nancy Mace, kayıtları elde edebilmek için başvurduğu mahkemeden ret kararı aldı.Geçtiğimiz ay, İç Güvenlik Bakanı Markwayne Mullin, muhafazakar bir podcast yayıncısına, "bir şeyler olacak" diyerek Omar'a evlilik üzerinden vize sahtekarlığı suçlamasında bulundu.Beyaz Saray'da ülke sınırları konularından sorumlu yetkili Tom Homan, Fox News'e verdiği demeçte, Omar'ın göçmenlik ihlalleri nedeniyle soruşturulduğunu söyledi.

Omar geçen ay bu iddiaları yalanladı ve "Tekrar ediyorum ki olabildiğince açık olsun: Bu soruşturmalardan hiç endişe duymuyorum, çünkü bunlar tamamen uydurma" dedi.Cumhuriyetçi Parti'den bazı isimler Omar'ın evindeki aramadan memnuniyetlerini açıkladı. Temsilciler Meclisi'nde Minnesota'yı da temsil eden Tom Emmer, açıklamasında "Hiç kimse kanun üstünde değildir" dedi. X paylaşımında, "Bu baskın ve soruşturmayla ilgili daha fazla ayrıntı öğrenmeyi dört gözle bekliyoruz. HESAP VERME YAKINDA GELECEK!" ifadelerini kullandı.Omar'ın iletişim direktörü Jacklyn Rogers ise 12 Ekim'de yapılan baskın için Trump yönetimini hedef aldı ve "devlet gücünün akıl almaz bir şekilde kötüye kullanımı" ifadelerini kullandı.Jacklyn Rogers, Kongre üyesi Omar'ın "hiçbir yanlış yapmadığını" söyledi.Ceza soruşturmasının niteliği henüz net değil. Aramayla ilgili haberler ilk olarak Fox News televizyonunda yer aldı. Soruşturmanın, Omar'ın, hayatta olmayan babası tarafından yapılan göçmenlik başvurularıyla ilgili olduğu belirtildi.Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .