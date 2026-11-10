Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Alkan, Somali ile terörle mücadeleyi görüştü

Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Ferhat Alkan ile Somali Ulusal Güvenlik Danışmanı Büyükelçi Awes Hagi Yusuf Ahmed, başkent Mogadişu'da iki ülke arasındaki askeri ve güvenlik işbirliğini görüştü.

Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçiliğinin ABD merkezli X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Büyükelçi Alkan ile Somali Ulusal Güvenlik Danışmanı Ahmed'in, Mogadişu'da bir araya geldiği belirtildi.

Görüşmede, Somali'deki güncel askeri ve güvenlik gelişmeleri, terörle mücadele çalışmaları ve iki ülke arasındaki güvenlik işbirliğinin ele alındığı kaydedilen açıklamada, "Türkiye, geçmişte olduğu gibi Somali'nin barışına, istikrarına ve güvenliğine katkıda bulunmaya devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

Türkiye'nin 2017'de Mogadişu'da faaliyete geçirdiği Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı (TÜRKSOM), Somali ordusunun eğitilmesi ve terörle mücadele kapasitesinin geliştirilmesine destek sağlıyor.

Türkiye tarafından eğitilen Somalili askerler, ülkede terör örgütü Eş-Şebab'a karşı yürütülen operasyonlarda görev alıyor.