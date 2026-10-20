Trump: Somali tam bir b.k çukuru, ülke bile değil - Son Dakika
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Trump: Somali tam bir b.k çukuru, ülke bile değil

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Trump: Somali tam bir b.k çukuru, ülke bile değil
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ABD Başkanı Donald Trump, hakkında soruşturma yürütülen Somali asıllı Demokrat Kongre üyesi Ilhan Omar'ın sınır dışı edilip edilmeyeceğine ilişkin soruya, "Evet olabilir, hatta hapse de girebilir" yanıtını verdi. Omar'ı sahtekârlıkla suçlayan Trump, Somali'yi de hedef alarak "Tam bir b.k çukuru. Ülke bile değil" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te düzenlediği yolsuzlukla mücadele konulu toplantının ardından gündemi değerlendirdi.

Trump, hakkındaki soruşturma devam eden Somali asıllı Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Ilhan Omar'a ilişkin, "Ilhan Omar'ın yaşıyla ilgili sorundan dolayı sınır dışı edileceği söyleniyor, kendisi sınır dışı mı edilecek?" şeklindeki soruya, "Evet olabilir hatta hapse de girebilir. Sürekli sınır dışı edilme konusundan bahsediyorlar. Hayır, bence hapse de girebilir. Bu, sadece benim görüşüm." yanıtını verdi.

“SOMALİ TAM BİR B.K ÇUKURU”

Omar'ın "sahtekar" biri olduğunu savunan ABD Başkanı, insanların Somali'den gelip ABD'de "ülkenin nasıl yönetilmesi gerektiğini kendilerine söylediğini" ve bundan hoşlanmadığını ifade etti.

Trump söz konusu ifadeleri kullanırken Somali’den bahsettiği sırada ise “Tam bir b.k çukuru. Ülke bile değil” dedi.

ABD Başkanı devamında, "Kendisi anayasal haklarım var diyor, halbuki sorsan anayasa kelimesini duymamıştır bile." yorumunu yaptı.

Trump: Somali tam bir b.k çukuru, ülke bile değil

OMAR'IN EVİNİN DHS TARAFINDAN ARANMASI

Omar'ın başkent Washington'daki evi, devam eden ceza soruşturması kapsamında 12 Ekim'de İç Güvenlik Bakanlığı (DHS) tarafından aranmıştı.

İsmi açıklanmayan kaynaklar, soruşturmanın Omar'ın göçmenlik evrakıyla ilgili olduğunu belirtmişti.

ABD'deki Müslüman toplumun çatı örgütlerinden Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) de İç Güvenlik Bakanlığınca Omar'ın evine düzenlenen baskını kınayarak bunu "siyasi zulüm eylemi" olarak nitelemişti.

Ilhan Omar'ın Ofisi de Omar'ın evinin aranmasına "gücün kötüye kullanıldığı" gerekçesiyle tepki göstermişti.

Trump: Somali tam bir b.k çukuru, ülke bile değil
 Ilhan Omar

2018'DE KONGRE'YE SEÇİLMİŞTİ

Minnesota eyaletinden Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi 44 yaşındaki Somali kökenli Ilhan Omar, 2018'de ilk kez Kongreye seçilmişti.

Başkan Yardımcısı JD Vance, ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik sert muhalefetiyle tanınan Omar'ı göçmenlik işlemlerindeki dolandırıcılık iddiaları nedeniyle soruşturacağını belirtmiş, Omar ise bu iddiaları reddetmişti.

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    Yorumlar (1)

  • Benim Kkk Benim Kkk:
    Teump hakli az hile demis 0 6 Yanıtla
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