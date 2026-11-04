Trump\'ın hedefindeki İlhan Omar sandıkta büyük fark attı

ABD'de 3 Kasım'da düzenlenen ara seçimlerde dikkat çeken sonuçlardan biri Minnesota eyaletinden geldi. Başkan Donald Trump'ın uzun süredir eleştirdiği Demokrat Kongre üyesi İlhan Omar, hakkında devam eden federal soruşturmaya rağmen seçmenlerden bir kez daha destek aldı. Minnesota'nın 5. seçim bölgesinde Cumhuriyetçi rakibi John Nagel'i geride bırakan Omar, Temsilciler Meclisindeki koltuğunu koruyarak beşinci dönemine hazırlanıyor.

RAKİBİNE YAKLAŞIK 60 PUAN FARK ATTI

Minneapolis ve çevresindeki yerleşim yerlerini kapsayan Minnesota 5. Bölge'de yapılan seçimde Omar, açıklanan sonuçlara göre oyların yaklaşık yüzde 77'sini aldı. Cumhuriyetçi rakibi John Nagel'in oy oranı ise yaklaşık yüzde 16'da kaldı. Böylece iki aday arasındaki fark yaklaşık 61 puana ulaştı.

CBS News ve Minnesota Star Tribune, Omar'ın seçimleri kazanarak Kongre'de beşinci dönemini garantilediğini duyurdu. Demokratların güçlü olduğu bölgede Omar, 2019 yılından bu yana görev yapıyor.

EVİNE BASKIN DÜZENLENMİŞTİ

Omar'ın seçim zaferi, Trump yönetiminin başlattığı federal soruşturmanın gölgesinde geldi. ABD İç Güvenlik Bakanlığına bağlı federal görevliler, ekim ayında Omar'ın Washington'daki evine baskın düzenleyerek cep telefonu ve bazı elektronik cihazlarına el koydu.

Reuters'ın haberine göre soruşturma, Omar ve ailesinin 1990'lı yıllarda ABD'ye mülteci olarak giriş yaparken veya vatandaşlık işlemleri sırasında sunduğu belgelerde yanlış bilgi bulunup bulunmadığına odaklanıyor.

Federal yetkililer, soruşturma kapsamında Omar'ın bazı aile üyeleri dahil olmak üzere çok sayıda kişiye mahkeme celbi gönderdi. Ancak soruşturmanın sürmesi, iddiaların kanıtlandığı anlamına gelmiyor.

OMAR SUÇLAMALARI REDDETTİ

Somali asıllı Kongre üyesi İlhan Omar, hakkındaki iddiaları reddederek soruşturmanın siyasi nedenlerle yürütüldüğünü savundu. Federal güvenlik güçlerinin evine düzenlediği baskını siyasi yıldırma girişimi olarak nitelendiren Omar, Trump yönetiminin kolluk kuvvetlerini siyasi rakiplerine karşı kullandığını öne sürdü.

ABD İç Güvenlik Bakanı Markwayne Mullin ise soruşturmanın güçlü delillere dayandığını savundu. CBS News'in 16 Ekim tarihli haberine göre Omar hakkında o tarihte herhangi bir suçlama yöneltilmemişti.

TRUMP'LA UZUN SÜREDİR KARŞI KARŞIYA

2018 yılında ABD Kongresi'ne seçilen ilk Somali kökenli Amerikalı olan İlhan Omar, Trump'ın göçmenlik politikalarına yönelik eleştirileriyle tanınıyor. İki siyasetçi arasında yıllardır sert tartışmalar yaşanırken Trump, Omar'ın ABD vatandaşlığına ilişkin iddiaların araştırılması gerektiğini savunmuştu.

Somali'deki iç savaştan kaçarak ailesiyle birlikte ABD'ye yerleşen Omar, 2000 yılında Amerikan vatandaşlığına geçti. Demokrat siyasetçi, 2024 seçimlerinde de oyların yüzde 74,4'ünü alarak Kongre'deki görevini sürdürmüştü.

DEMOKRATLARIN GÜÇLÜ OLDUĞU BÖLGEDE KAZANDI

Minnesota'nın 5. seçim bölgesi, Demokrat Parti'nin ülke genelindeki en güçlü seçim bölgeleri arasında bulunuyor. Omar, ağustos ayında yapılan beş adaylı Demokrat Parti ön seçimini de yüzde 80'in üzerinde oy alarak kazanmıştı.

Cumhuriyetçi rakibi John Nagel ise seçim kampanyasında sınır güvenliğinin güçlendirilmesi, kamu harcamalarındaki usulsüzlüklerle mücadele ve sağlık sisteminde reform yapılması gibi konulara odaklanmıştı. Ancak seçim sonucunda Omar, bölgedeki güçlü seçmen desteğini koruyarak bir dönem daha Washington'da görev yapma hakkı elde etti.