El Alameyn\'de dörtlü zirvede iç işlere müdahale yasağı vurgulandı

KAHİRE, 5 Ekim (Xinhua) -- Mısır, Sudan, Eritre ve Somali liderleri pazar günü devlet egemenliği, Kızıldeniz'in yönetimi ve su hakları konusunda ortak bir bildiri yayımladı. Bildiride bölgede istikrar ve işbirliğinin temeli olarak uluslararası hukuka bağlı kalınması gerektiği vurgulanıyor.

Mısır'ın Yeni El Alameyn kentinde düzenlenen dörtlü istişare zirvesinde bir araya gelen liderler, yayımlanan El Alameyn Ortak Bildirisi'nde bölge ülkelerinin iç işlerine "hiçbir gerekçeyle" müdahale edilemeyeceğini belirtti.

Zirveye Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Eritre Devlet Başkanı Isaias Afwerki, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan katıldı.

Bölgesel ve uluslararası gelişmelerin yanı sıra dört ülke arasındaki siyasi, ekonomik, ticari ve kültürel işbirliğini güçlendirmenin yollarını ele alan liderler, bir dizi bölgesel konuyu da görüştü.

Mısır, bölgesel güvenlik ve istikrar konusunda Afrika Boynuzu ve Kızıldeniz bölgesindeki ülkelerle koordinasyonu güçlendirmeye yönelik çabalarını artırdı.