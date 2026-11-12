MSB: "Somali’ye 15 bin asker gönderileceği yönündeki iddialar gerçeği yansıtmıyor"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Somali'nin talebi üzerine Türkiye tarafından ülkeye 15 bin asker gönderileceği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatının son dönemini geçirdiği TCG Savarona'da gerçekleştirildi. Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, toplantıda terörle mücadele, hudut güvenliği, NATO faaliyetleri ve savunma sanayiindeki son gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Aktürk, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 88'inci yıl dönümünde rahmet, minnet ve saygıyla andıklarını belirtti.

Atatürk'ün hayatının son dönemini geçirdiği geminin devlet görüşmeleri ve Bakanlar Kurulu toplantılarına ev sahipliği yaptığını hatırlatan Aktürk, başta Hatay meselesi olmak üzere Türkiye'nin geleceğini ilgilendiren önemli konuların Savarona'da ele alındığını belirtti.

Geminin yeniden donanmaya kazandırılmasına ilişkin bilgi veren Aktürk, "Sayın Cumhurbaşkanımızın (Recep Tayyip Erdoğan) talimatı ve Sayın Emine Erdoğan'ın destekleriyle İstanbul Tersanesi Komutanlığımızda gerçekleştirilen kapsamlı bakım, onarım ve modernizasyon çalışmalarının ardından donanmamıza yeniden kazandırılan Savarona, uygulamalı deniz eğitimlerinin yanı sıra Deniz Kuvvetlerimizin tanıtılması, denizcilik kültürünün yaygınlaştırılması ve yerli ve yabancı heyetlerin ağırlanması amacıyla kullanılmaktadır" dedi.

Aktürk, Savarona'nın taşıdığı kültürel mirasla Cumhuriyet'in değerlerini ve milli hafızayı gelecek nesillere aktarmaya devam ettiğini kaydetti.

"1 PKK'lı terörist daha teslim oldu"

Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadele faaliyetlerini kararlılıkla sürdürdüğünü belirten Aktürk, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; terörle mücadelesine, sınırlarımızı korumaya; karada, denizde ve havada ülkemizin savunma ve güvenliğini sağlamaya azim ve kararlılıkla devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Son bir haftada yürütülen faaliyetlere ilişkin bilgi veren Aktürk, 1 PKK'lı teröristin daha teslim olduğunu açıkladı. Aktürk, Van ve Hakkari hudut hatlarında gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde ise yaklaşık 95 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini bildirdi.

"Hudutlarda yılbaşından bu yana 15 bin 846 şahıs yakalandı"

Hudut güvenliğine ilişkin son verileri de paylaşan Aktürk, son bir haftada yasa dışı yollarla sınırları geçmeye çalışan 3'ü terör örgütü mensubu olmak üzere 552 kişinin yakalandığını belirtti.

Aktürk, "1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 15 bin 846 olmuş, engellenen 3 bin 275 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 62 bin 896'ya ulaşmıştır" dedi.

"NATO EDGE 2026'ya 284 teknoloji firması katılacak"

Türk Silahlı Kuvvetlerinin uluslararası platformlarda üstlendiği sorumluluklarla bölgesel ve küresel güvenliğe katkı sağlamayı sürdürdüğünü ifade eden Aktürk, NATO kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetlere ilişkin de bilgi verdi.

Aktürk, "Genelkurmay Başkanlığımızın koordinatörlüğünde, NATO'nun değişen güvenlik ortamına yönelik teknolojik ihtiyaçları ile savunma sanayisi ve NATO arasındaki iş birliği imkanlarının ele alınacağı, 30'u yerli olmak üzere toplam 284 teknoloji firmasının katılımıyla gerçekleştirilecek 'NATO EDGE 2026' faaliyeti, 17-19 Kasım tarihleri arasında İzmir Fuar Merkezi'nde düzenlenecek" açıklamasında bulundu.

Aktürk ayrıca, 14'üncü Türkiye-ABD Deniz Kuvvetleri İş Birliği Toplantısı'nın 16-18 Kasım tarihleri arasında Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirileceğini bildirdi.

Azerbaycan'ın 17 Kasım Milli Diriliş Günü'nü de şimdiden kutlayan Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ikili ilişkiler ve uluslararası iş birlikleri çerçevesinde barış ve istikrara katkı sunmaya devam ettiğini vurguladı.

"Yılkı Gözükara Sistemi'nin muayene ve kabul faaliyetleri tamamlandı"

Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterinin yerli ve milli savunma sanayii ürünleriyle güçlendirilmeye devam edildiğini belirten Aktürk, son bir haftada gerçekleştirilen teslimat ve kabul faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Aktürk, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin modern ve etkin savunma gücünün, yerli ve milli savunma sanayimizin ileri teknoloji ürünleriyle güçlendirilmesi çalışmaları da kararlılıkla devam etmektedir" dedi.

Bu kapsamda Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Yılkı Gözükara Sistemi'nin muayene ve kabul faaliyetlerinin tamamlandığını bildiren Aktürk, Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) tarafından da savunma sanayii paydaşlarına muhtelif miktarda Fırtına obüsü silah sistemi ve yedek parça teslimatı gerçekleştirildiğini açıkladı.

"Muvazzaf astsubay temini başvuruları 23 Kasım'a kadar devam edecek"

Personel ve askeri öğrenci temin faaliyetlerine de değinen Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin personel alım işlemlerinin planlanan takvime uygun şekilde sürdüğünü belirtti.

Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerine en az dört yıl süreli fakülte veya yüksekokul mezunlarından 2026 yılı Bando Sınıfı Muvazzaf Astsubay Adayı Temini ile fakülte veya yüksekokul mezunlarından 2026 Yılı Muvazzaf Astsubay Temini başvurularının 23 Kasım'a kadar devam edeceğini bildirdi.

Bakanlık tarafından toplantının ardından basın mensuplarının sorularına yönelik yapılan açıklamada, Somali'ye 15 bin Türk askerinin gönderileceği yönündeki iddialara ilişkin değerlendirmelere yer verildi.

"Somali'ye 15 bin asker gönderileceği yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır"

Bakanlık açıklamasında, "Somali'de konuşlu Somali-Türk Görev Kuvveti ile Hava Unsur Komutanlığımız; askeri yardım, eğitim ve danışmanlık faaliyetleriyle Somali'nin terörle mücadele kapasitesinin geliştirilmesine katkı sunmayı sürdürmektedir. Bu kapsamda; Somali'nin talebi üzerine Türkiye tarafından Somali'ye 15 bin asker gönderileceği yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır" ifadeleri kullanıldı.