Afrika ülkesinden Türkiye'ye karşı hamle! İsrail'den yardım istediler - Son Dakika
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Afrika ülkesinden Türkiye'ye karşı hamle! İsrail'den yardım istediler

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Afrika ülkesinden Türkiye\'ye karşı hamle! İsrail\'den yardım istediler
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Somaliland yönetimi, Türkiye'nin Somali'deki askeri varlığını ve Mogadişu'ya sağladığı desteği tehdit olarak değerlendirdi. Somalilandlı yetkililer, olası bir çatışmada Türkiye'ye karşı koyabilmek için İsrail'den hava savunma desteği istediklerini açıkladı. Yönetim, İsrail ile güvenlik ilişkilerini Türkiye-Somali askeri ortaklığını dengeleyecek bir unsur olarak görüyor.

Afrika Boynuzu ve Kızıldeniz hattında jeopolitik rekabet tırmanırken, Somaliland yönetiminden Türkiye'yi doğrudan hedef alan dikkat çekici açıklamalar geldi. Somaliland Cumhurbaşkanlığı Dış İlişkiler Danışmanı Mohamed Osman Fadal, Türkiye'nin Somali'deki askeri gücünü gerekçe göstererek İsrail ile güvenlik ilişkilerini derinleştirmek istediklerini bildirdi.

Fadal, Türkiye'nin Mogadişu yönetimine sağladığı askeri desteği ve bölgeye konuşlandırdığı F-16 savaş uçakları ile SİHA kapasitesini kendileri için bir tehdit olarak değerlendirdi. Somalilandlı yetkili, muhtemel bir çatışma durumunda Türkiye'ye karşı koyabilmek amacıyla İsrail'den açıkça hava savunma desteği istediklerini ifade etti.

MOGADİŞU-ANKARA ORTAKLIĞI PLANLARI BOZDU

Somaliland Dışişleri Bakanlığı Genel Müdürü Mohamed Abdirahman Hassan da Somali hükümetinin Somaliland'a yönelik askeri bir harekat başlatabileceği endişesini taşıdıklarını belirterek, böyle bir senaryoda Türkiye'nin Mogadişu'ya doğrudan yardım etmesinden korktuklarını dile getirdi.

Somaliland yönetimi, İsrail ile temaslarını sadece Kızıldeniz güvenliği veya Husi tehdidi üzerinden değil, Türkiye ile Somali arasındaki güçlü askeri ortaklığı dengeleyecek bir unsur olarak görüyor.

TÜRKİYE BÖLGEDEKİ EN GÜÇLÜ STRATEJİK AKTÖR

Türkiye, Somali'nin uzun süredir en önemli güvenlik ve ekonomik ortaklarından biri konumunda bulunuyor. Ankara, 2017 yılında Mogadişu'da yurt dışındaki en büyük askeri eğitim tesisini açarak binlerce Somalili askeri eğitti.

İki ülke arasında 2024 yılında imzalanan 10 yıllık savunma ve ekonomik işbirliği anlaşmasıyla Türk Silahlı Kuvvetleri, Somali donanmasının eğitilmesi ve deniz güvenliğinin sağlanmasında kritik rol üstlendi. Ayrıca Türkiye, Somali açıklarında hidrokarbon arama faaliyetlerini de sürdürüyor.

İSRAİL ÜSSÜ TARTIŞMALARI VE STRATEJİK BERBERA LİMANI

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, İsrail'in stratejik Berbera Limanı'nda bir deniz üssü kurmayı planladığını iddia etmiş, ancak Somaliland makamları bir üs anlaşması olmadığını savunmuştu. Buna karşın Somaliland Savunma Bakanlığı, İsrail'in bölgedeki ordu ve polis güçlerine eğitim verdiğini doğrulamıştı.

1991 yılında Somali'den tek taraflı bağımsızlığını ilan eden ve Babülmendep Boğazı ile Aden Körfezi'nin hemen yanında yer alan Somaliland, küresel ticaret yollarına yakınlığıyla stratejik bir konumda bulunuyor. İsrail, 26 Aralık 2025 tarihinde Somaliland'ı resmi olarak tanıyan ilk BM üyesi ülke olmuştu.

MogadişuTürkiyeAfrikaİsrailSomaliDünyaSon Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Halil ibrahim Can Halil ibrahim Can:
    puaaaaa İstanbul tek başına yeter size ???? 1 0 Yanıtla
  • Kubilay Turkyilmaz Kubilay Turkyilmaz:
    Siyonistler az kaldı ananızı zikicez 0 0 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz Mehmet Yılmaz:
    şunlarin yardım istediği ülkeye bakin ... 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Afrika ülkesinden Türkiye'ye karşı hamle! İsrail'den yardım istediler - Son Dakika
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