Yürüyüşünden şüphelenip durdurdular! Pantolonunun içinden 21 canlı yılan çıktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin'de gümrük görevlileri, yürüyüşündeki tuhaflık nedeniyle şüphelendikleri bir kadın yolcuyu kontrole aldı. Yapılan aramada kadının bacaklarına bağlayarak pantolonunun içine gizlediği 21 canlı yılan bulundu.
Çin'in Shenzhen kentindeki Futian Sınır Kapısı'nda gümrük görevlilerinin dikkati, sıra dışı bir hayvan kaçakçılığı girişimini ortaya çıkardı.
YÜRÜYÜŞÜ GÜMRÜK GÖREVLİLERİNİN DİKKATİNİ ÇEKTİ
Sınır kapısından geçmek isteyen bir kadın yolcunun alışılmadık şekilde yürüdüğünü fark eden görevliler, kadını durdurarak detaylı arama yaptı.
BACAKLARINA 21 CANLI YILAN BAĞLAMIŞ
Kontrol sırasında kadının pantolonunun altında 21 adet canlı yılan taşıdığı belirlendi. Yılanları bacaklarına bağlayarak gizleyen kadının, hayvanları gümrük kontrolünden geçirmeye çalıştığı ortaya çıktı.
GÜMRÜK İDARESİ GÖRÜNTÜLERİ YAYIMLADI
Çin Gümrük İdaresi, kaçakçılık girişimine ilişkin görüntüleri kamuoyuyla paylaştı. Ele geçirilen yılanlar hakkında işlem başlatıldı.
Çin'de gerekli izinler alınmadan ülkeye canlı hayvan sokulması yasaklanırken bu tür girişimler, biyolojik güvenlik ve ekosistemin korunması açısından da risk oluşturuyor.
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