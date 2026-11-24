Çin'in Shenzhen kentindeki Futian Sınır Kapısı'nda gümrük görevlilerinin dikkati, sıra dışı bir hayvan kaçakçılığı girişimini ortaya çıkardı.

YÜRÜYÜŞÜ GÜMRÜK GÖREVLİLERİNİN DİKKATİNİ ÇEKTİ

Sınır kapısından geçmek isteyen bir kadın yolcunun alışılmadık şekilde yürüdüğünü fark eden görevliler, kadını durdurarak detaylı arama yaptı.

BACAKLARINA 21 CANLI YILAN BAĞLAMIŞ

Kontrol sırasında kadının pantolonunun altında 21 adet canlı yılan taşıdığı belirlendi. Yılanları bacaklarına bağlayarak gizleyen kadının, hayvanları gümrük kontrolünden geçirmeye çalıştığı ortaya çıktı.

GÜMRÜK İDARESİ GÖRÜNTÜLERİ YAYIMLADI

Çin Gümrük İdaresi, kaçakçılık girişimine ilişkin görüntüleri kamuoyuyla paylaştı. Ele geçirilen yılanlar hakkında işlem başlatıldı.

Çin'de gerekli izinler alınmadan ülkeye canlı hayvan sokulması yasaklanırken bu tür girişimler, biyolojik güvenlik ve ekosistemin korunması açısından da risk oluşturuyor.