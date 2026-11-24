Hollanda'ya ait F-35 savaş uçakları, Finlandiya'da düzenlenen Fence 2026 tatbikatı kapsamında otoyola iniş yaptı. Finlandiya Hava Kuvvetleri'ne ait F/A-18 Hornet savaş uçaklarının da katıldığı tatbikatta, savaş uçaklarının karayoluna iniş ve kalkış anları saniye saniye görüntülendi.

SAVAŞ UÇAKLARI OTOYOLU PİST OLARAK KULLANDI

Finlandiya'da gerçekleştirilen Fence 2026 tatbikatında Hollanda'ya ait birden fazla F-35 savaş uçağı, Kuopio kenti yakınlarındaki Highway 9 otoyoluna iniş yaptı.

Hollanda Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada F-35'lerin otoyol inişi gerçekleştirdiğini duyurdu. Finlandiya Hava Kuvvetleri de F/A-18 Hornet ve F-35A Lightning II savaş uçaklarının Jännevirta karayolu iniş alanında gündüz ve gece eğitim yaptığını bildirdi.

AMAÇ HAVA ÜSLERİNE BAĞIMLILIĞI AZALTMAK

Tatbikatın temel hedefi, savaş uçaklarının sabit hava üslerine bağımlı kalmadan farklı noktalardan operasyon gerçekleştirebilme kabiliyetini geliştirmek olarak açıklandı.

Hollanda Hava Kuvvetleri, Agile Combat Employment (ACE) adı verilen Çevik Muharebe Konuşlanması konseptini uygulamalı olarak test ediyor. Bu konseptle, bir hava üssünün saldırı veya hasar nedeniyle kullanılamaz hale gelmesi durumunda savaş uçaklarının alternatif noktalardan görev yapabilmesi amaçlanıyor.

Hollanda bu kapsamda iki ayrı tatbikat yürütüyor. Bir F-35 filosu Finlandiya'daki Protective Fence tatbikatına katılırken diğer filo Hollanda'daki Gilze-Rijen Hava Üssü'nde Agile Tiger tatbikatında görev yapıyor. Bu tatbikatta gece uçuşlarının yanı sıra motorlar çalışır durumdayken yakıt ikmali ve silah yükleme faaliyetleri de gerçekleştiriliyor.

FİNLANDİYA'NIN F/A-18 UÇAKLARI DA İNDİ

Protective Fence 2026 tatbikatında yalnızca Hollanda'ya ait F-35'ler değil, Finlandiya Hava Kuvvetleri'nin F/A-18 Hornet savaş uçakları da karayolunu kullandı.

Finlandiya Hava Kuvvetleri'nin 19 Kasım'daki açıklamasına göre tatbikatın ilk gününde iki ülkenin savaş uçakları karayolu iniş alanında pas geçme (touch-and-go) ve kalkış faaliyetleri gerçekleştirdi.

HOLLANDA 41 YIL SONRA YENİDEN DENEDİ

Finlandiya, savaş uçaklarının karayollarını alternatif pist olarak kullanması konusunda uzun yıllara dayanan deneyime sahip. Hollanda ise bu tecrübeden yararlanmak amacıyla Finlandiya'da eğitim gerçekleştiriyor.

Hollanda'nın bu alandaki son çalışmasını 1984 yılında yaptığı, 2025'te ise 41 yıl aradan sonra Finlandiya'da yeniden otoyol operasyonu gerçekleştirdiği belirtildi. ABD Hava Kuvvetleri'ne ait F-35A'lar da 2024 yılında Finlandiya'da Avrupa'daki bir otoyola iniş yapan ilk beşinci nesil savaş uçakları olmuştu.

Protective Fence ve Agile Tiger tatbikatlarının 27 Kasım 2026'ya kadar sürmesi planlanıyor.

HER BİR F-35'İN DEĞERİ 100 MİLYON DOLAR

Tatbikatta kullanılan F-35 savaş uçaklarının birinin yaklaşık 100 milyon dolar değerinde olduğu belirtildi.