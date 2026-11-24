Süper Lig devi Fenerbahçe’nin İngiliz sol beki Archie Brown, yükselen formasıyla Avrupa’nın büyük kulüplerinin radarında.

BİRÇOK KULÜBÜN TRANSFER LİSTESİNDE

İngiliz oyuncu, Şampiyonlar Ligi’nde 3 gol ve 1 asist üreterek dikkat çekti. Özellikle Premier Lig ekipleri Brown’la yakından ilgileniyor. Nottingham Forest, Chelsea ve Liverpool’un isminin geçtiği transfer listelerinde yer aldığı belirtiliyor. La Liga ekibi Atletico Madrid de 24 yaşındaki sol bekin nabzını yokladı.

SERBEST KALMA BEDELİ

İngiliz oyuncunun sözleşmesinde 23 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi bulunuyor. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 16 maça çıkan Brown, 3 gol ve 2 asist kaydetti. Piyasa değeri yaklaşık 18 milyon Euro olan deneyimli sol bekin Fenerbahçe ile sözleşmesi 2028’e kadar devam ediyor.