Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir'de eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan askeri helikopterde 5 askerin şehit olmasının ardından başsağlığı mesajı yayımladı. Erdoğan, şehit askerlerin ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve millete taziyelerini iletti.

ERDOĞAN: ŞEHİTLERİMİZİN MEKÂNI CENNET, MAKAMLARI ÂLİ OLSUN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Eskişehir'de eğitim uçuşu esnasında kaza kırıma uğrayan Hava Kuvvetlerine ait helikopterde 5 askerin şehit olduğu haberini büyük üzüntüyle öğrendiğini belirtti.

Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Eskişehir'de eğitim uçuşu esnasında kaza kırıma uğrayan Hava Kuvvetlerimize ait helikopterde 5 askerimizin şehit olduğu haberini büyük üzüntüyle öğrendim.

Şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyor, başta değerli ailelerimiz olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum.

Şehitlerimizin mekânı cennet, makamları âli olsun.”