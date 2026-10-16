MSB\'den Somali Bayrak Günü\'nde Anlamlı Yardım

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı, Somali Bayrak Günü dolayısıyla Somali Silahlı Kuvvetleri'nde görev yaparken şehit olan Binbaşı Cabdi Maxamed Xasan Suulnuuge'nin çocuklarına tablet hediye edilirken ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına da krampon, tişört ve eşofman takımları ulaştırıldığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Somali'de gönüllere dokunmaya devam ediyoruz! Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı'mız, 12 Ekim Somali Bayrak Günü kapsamında anlamlı bir yardım faaliyeti gerçekleştirdi. Somali Silahlı Kuvvetleri'nde görev yaparken şehit olan Binbaşı Cabdi Maxamed Xasan Suulnuuge'nin çocuklarına tablet hediye edilirken ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına da krampon, tişört ve eşofman takımları ulaştırıldı. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Somali halkının yanında olmaya ve kardeşlik bağlarımızı güçlendirmeye devam ediyor."