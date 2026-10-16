Nereden nereye! Üniversite okumak için Türkiye\'ye geldi, Şampiyonlar Ligi\'nde tarih yazdı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Feyenoord, sahasında Como'yu 3-2 mağlup etti. Hollanda temsilcisinin galibiyetinde asist yapan Gaoussou Diarra'nın İstanbul'dan Avrupa futbolunun en büyük sahnesine uzanan hikayesi dikkat çekti.

ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ İÇİN İSTANBUL'A GELDİ

Gaoussou Diarra, 2021 yılında Haliç Üniversitesi İşletme Fakültesinde eğitim görmeye başladı. Türkiye'ye üniversite eğitimi için gelen Diarra'nın o dönemde profesyonel futbol geçmişi bulunmuyordu.

AMATÖR SAHALARDA KEŞFEDİLDİ

2023 yılında İstanbul'daki bazı amatör takımlarda futbol oynayan Diarra, sergilediği performansla dikkat çekti. Futbol geçmişi olmamasına rağmen keşfedilen genç oyuncu, İstanbulspor'a transfer olarak profesyonel kariyerinde önemli bir adım attı.

3,5 MİLYON EUROYA FEYENOORD'A TRANSFER OLDU

İstanbulspor'daki performansıyla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Diarra, 2025 yılında 3,5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Hollanda ekibi Feyenoord'a transfer oldu.

İLK ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇINDA ASİST YAPTI

Diarra, Feyenoord'un Como'yu 3-2 mağlup ettiği karşılaşmada kariyerinin ilk UEFA Şampiyonlar Ligi deneyimini yaşadı. Genç futbolcu, ilk maçında yaptığı asistle takımının galibiyetine katkı sağladı.

Böylece 2021'de üniversite eğitimi için geldiği İstanbul'da amatör sahalarda futbol oynamaya başlayan Diarra, birkaç yıl içinde Şampiyonlar Ligi sahnesine çıkmayı başardı.