İstanbul'da şaşkına çeviren görüntü: Trafikte karşısına çıkan balığa yol verdi - Son Dakika
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İstanbul'da şaşkına çeviren görüntü: Trafikte karşısına çıkan balığa yol verdi

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İstanbul'da şiddetli sağanağın ardından ortaya çıkan ilginç görüntülere bir yenisi eklendi. Göktürk'te sel sularıyla kaplanan yolda ilerleyen bir sürücü, önünde yüzen balığı fark edince direksiyonunu kırarak yolunu değiştirdi. Balığın araçların geçtiği yolda yüzdüğü anlar cep telefonu kamerasına yansırken görüntüyü kaydeden vatandaşların şaşkınlığı da duyuldu.

İstanbul'da 13 Ekim gecesi başlayan ve ertesi gün şiddetini artıran yağış, kent genelinde su baskınlarına neden oldu. Çok sayıda evin sular altında kaldığı, otomobillerin akıntıya kapıldığı felaketin ardından Eyüpsultan'a bağlı Göktürk'te alışılmadık bir olay yaşandı.

TRAFİKTE BALIĞA YOL VERDİ

Yağmur sularının kapladığı yolda ilerleyen bir otomobilin önüne balık çıktı. Akıntının içinde yüzmeye çalışan balığı fark eden sürücü, üzerinden geçmemek için önce balığa yol verdi sonra da manevra yaparak yoluna devam etti.

"YÜZÜYOR MU BALIK, NE YAPIYOR?"

O anları cep telefonuyla kaydeden vatandaşlar, karşılaştıkları manzara karşısında şaşkınlık yaşadı. Görüntülerde bir kişinin "Yüzüyor mu balık, ne yapıyor?" diye sorduğu, yanındaki kişinin ise "Yüzüyor" yanıtını verdiği duyuldu.

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