İstanbul'da şaşkına çeviren görüntü: Trafikte karşısına çıkan balığa yol verdi

İstanbul'da 13 Ekim gecesi başlayan ve ertesi gün şiddetini artıran yağış, kent genelinde su baskınlarına neden oldu. Çok sayıda evin sular altında kaldığı, otomobillerin akıntıya kapıldığı felaketin ardından Eyüpsultan'a bağlı Göktürk'te alışılmadık bir olay yaşandı.

TRAFİKTE BALIĞA YOL VERDİ

Yağmur sularının kapladığı yolda ilerleyen bir otomobilin önüne balık çıktı. Akıntının içinde yüzmeye çalışan balığı fark eden sürücü, üzerinden geçmemek için önce balığa yol verdi sonra da manevra yaparak yoluna devam etti.

"YÜZÜYOR MU BALIK, NE YAPIYOR?"

O anları cep telefonuyla kaydeden vatandaşlar, karşılaştıkları manzara karşısında şaşkınlık yaşadı. Görüntülerde bir kişinin "Yüzüyor mu balık, ne yapıyor?" diye sorduğu, yanındaki kişinin ise "Yüzüyor" yanıtını verdiği duyuldu.