Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görünce dayanamadı, korumalar hemen devreye girdi: Camideyiz bağırma - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görünce dayanamadı, korumalar hemen devreye girdi: Camideyiz bağırma

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Üsküdar Belediye Başkan Vekili Merhum Dündar Ziya Gültekin’in cenaze törenine katılmak için Çamlıca Camii’ne gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların sevgi gösterileriyle karşılandı. Bir vatandaşın Erdoğan'a methiyeler dizmesi üzerine devreye giren korumalar "camideyiz bağırma" diyerek vatandaşı kibarca uyardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin’in cenaze törenine katılmak üzere Büyük Çamlıca Camii’ne geldi. Tören alanına girişi sırasında vatandaşların yoğun sevgi gösterileriyle karşılanan Erdoğan, cenaze namazı öncesinde taziye dileklerini iletti.

"BU ÜLKE SİZİNLE GURUR DUYUYOR"

Camide Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı gören bir vatandaş, duygularını yüksek sesle dile getirerek sevgisini şu sözlerle ifade etti: "Sayın Cumhurbaşkanım Allah sizden razı olsun. Bu ülke sizinle gurur duyuyor. Hep sizin arkanızdayız. Ülkenize sahip çıkın. Bu ülke size minnettar... Allah sizden razı olsun."

KORUMADAN UYARI: CAMİDEYİZ BAĞIRMA

Vatandaşın yüksek sesle seslendiği anlarda araya giren Cumhurbaşkanlığı korumalarından biri, ibadethane ortamına dikkat çekerek vatandaşı nazikçe uyardı. Korumadan gelen "Camideyiz bağırma" uyarısının ardından vatandaş sessizliğini korurken, cenaze töreni kılınan namazın ardından dualarla tamamlandı.

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Recep Tayyip ErdoğanÇamlıcaÜsküdarGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görünce dayanamadı, korumalar hemen devreye girdi: Camideyiz bağırma - Son Dakika
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