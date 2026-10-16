Eşref Saral'a silahlı saldırıyı üstlendi: Ailemizin itibarını korumak için müdahale ettim - Son Dakika
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Eşref Saral'a silahlı saldırıyı üstlendi: Ailemizin itibarını korumak için müdahale ettim

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Eşref Saral\'a silahlı saldırıyı üstlendi: Ailemizin itibarını korumak için müdahale ettim
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Trabzon'un Of ilçesindeki silahlı saldırıda yaralanan, organize suç örgütü Sarallar'ın önemli isimlerinden Eşref Saral'ın vurulması olayını yine aile içerisinden Yakup Kerem Saral üstlendi. Kerem Saral yaptığı açıklamada, "Eşref denilen sirk cambazı; insanlarımızın duygularını sömürerek sosyal medya hesaplarındaki takipçi sayısını artırıp maddi menfaat ve manevi çıkarları uğruna kullandığından Saral ailesinin itibarını ve saygınlığını korumak amacıyla müdahale etmek zorunda kaldım." dedi.

Trabzon'ın Of ilçesinde önceki gün Eşref Kemal Saral (58) henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan silahlı kavgada vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı 5 kurşunla yaralandı. Olay sonrası Saral, araçla Of Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

"EŞREF DENİLEN SİRK CAMBAZI"

Saldırıyı Sarallar ailesinden Yakup Kerem Saral üstlendi. Yakup Kerem Saral yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Eşref denilen sirk cambazı; Karadeniz, Anadolu ve Güneydoğu bölgesindeki insanlarımızın duygularını sömürerek sosyal medya hesaplarındaki takipçi sayısını artırıp maddi menfaat ve manevi çıkarları uğruna kullanarak çeşitli manipülasyonlara yol açtığından mütevellit Saral ailesinin itibarını ve saygınlığını korumak amacıyla müdahale etmek zorunda kaldım.

"BUNUN TEK BİLDİĞİ ŞEY ALKOL, KUMAR VE GECE HAYATI"

Bu içki müptezeli, babasının cenazesinde gözyaşı dökmeyip Amedspor'un şampiyonluğu bahanesiyle manipülasyon amaçlı sahte gözyaşları döken, ilkokulu bile bitirememiş bir sirk cambazıdır. Bunun tek bildiği şey alkol, kumar ve gece hayatıdır.

"AYAĞINI DENK ALSIN"

Bu ona bir uyarıydı; ikincisinin çok daha ağır olacağını, ona göre ayağını denk alması gerektiğini bilmesini isterim. Türk kamuoyunun, bu cahil müptezelin dikkate alınmaması gereken bir cambaz olduğunu bilmesini ister; Trabzon Emniyeti'ne de saygı ve selamlarımı iletirim."

Eşref Saral'a silahlı saldırıyı üstlendi: Ailemizin itibarını korumak için müdahale ettim
Sosyal MedyaSosyal Medya3. SayfaTrabzonGüncelMedyaOfSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • osman şahin osman şahin:
    Burası Türkiye cumhuriyeti savcısı var hakimi var polisi jandarması var gereği yapılır Eşref saral değerli bir insan kürdü türkü Laz’ı Çerkez’i herkesi kucaklayan biri 2 3 Yanıtla
    Adolf Reinhardt Adolf Reinhardt:
    Ya topu devlete atıp durmayın. Burada devlet için bir suç unsuru yok. Haysiyet meselesi var ve cezası of kanunlarına göre kesilmiş. Of luya kanun, kitap hapishane deme. Vurur, gider yatar. 2 2
  • Fahri Sağgül Fahri Sağgül:
    Aile içi mesel bitmiştir.. 2 2 Yanıtla
  • necogenç necogenç:
    Devlet gereğini yapar 0 2 Yanıtla
  • buhaltii buhaltii:
    adam Kürtleri sevdiği için hazmedemediler 0 0 Yanıtla
  • Serdengeçti Serdengeçti:
    parti liderleri mafyayla oturursa adalet olurmu 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Eşref Saral'a silahlı saldırıyı üstlendi: Ailemizin itibarını korumak için müdahale ettim - Son Dakika
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