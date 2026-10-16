Eşref Saral\'a silahlı saldırıyı üstlendi: Ailemizin itibarını korumak için müdahale ettim

Trabzon'ın Of ilçesinde önceki gün Eşref Kemal Saral (58) henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan silahlı kavgada vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı 5 kurşunla yaralandı. Olay sonrası Saral, araçla Of Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

"EŞREF DENİLEN SİRK CAMBAZI"

Saldırıyı Sarallar ailesinden Yakup Kerem Saral üstlendi. Yakup Kerem Saral yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Eşref denilen sirk cambazı; Karadeniz, Anadolu ve Güneydoğu bölgesindeki insanlarımızın duygularını sömürerek sosyal medya hesaplarındaki takipçi sayısını artırıp maddi menfaat ve manevi çıkarları uğruna kullanarak çeşitli manipülasyonlara yol açtığından mütevellit Saral ailesinin itibarını ve saygınlığını korumak amacıyla müdahale etmek zorunda kaldım.

"BUNUN TEK BİLDİĞİ ŞEY ALKOL, KUMAR VE GECE HAYATI"

Bu içki müptezeli, babasının cenazesinde gözyaşı dökmeyip Amedspor'un şampiyonluğu bahanesiyle manipülasyon amaçlı sahte gözyaşları döken, ilkokulu bile bitirememiş bir sirk cambazıdır. Bunun tek bildiği şey alkol, kumar ve gece hayatıdır.

"AYAĞINI DENK ALSIN"

Bu ona bir uyarıydı; ikincisinin çok daha ağır olacağını, ona göre ayağını denk alması gerektiğini bilmesini isterim. Türk kamuoyunun, bu cahil müptezelin dikkate alınmaması gereken bir cambaz olduğunu bilmesini ister; Trabzon Emniyeti'ne de saygı ve selamlarımı iletirim."