İş görüşmesinden çıkan vatandaşın feryadı yürek dağladı - Son Dakika
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İş görüşmesinden çıkan vatandaşın feryadı yürek dağladı

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İş bulabilmek için günlerdir yağmur altında iş görüşmelerine gidip gelen bir vatandaşın çaresizliği yürek burktu. Görüşme sonrası "Almasınlar bakalım, öyle canım sıkkın ki..." diyerek isyan eden vatandaş, "Bu yağmurda bu yolu kaç gündür gidip geliyorum." sözleriyle yaşadığı zorluğu anlattı. Görüntüleri paylaşan çok sayıda kullanıcı, yetkilileri etiketleyerek vatandaşa ulaşılmasını ve iş bulmasına yardımcı olunmasını istedi.

İş görüşmesinden çıktıktan sonra yaşadığı sıkıntıyı anlatan vatandaş, "Almasınlar bakalım, öyle canım sıkkın ki..." ifadelerini kullandı. 

"BU YOLU KAÇ GÜNDÜR GİDİP GELİYORUM"

İş bulma umuduyla günlerdir çabaladığını belirten vatandaş, "Bu yağmurda bu yolu kaç gündür gidip geliyorum." sözleriyle yaşadığı zorluğu anlattı.

ÇOK SAYIDA KİŞİ YARDIM İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Vatandaşın çaresizliğine tanık olan çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, görüntüleri kendi hesaplarından paylaşarak yetkilileri etiketledi. Paylaşımlarda, iş arayan vatandaşa ulaşılması ve kendisine uygun bir iş bulunması için destek sağlanması talep edildi.

Kullanıcıların yaptığı yorumlardan bazıları şu şekilde;

- Sabret kardeş elbet bir kapı açılacaktır.

- Allah kimseyi işsiz bırakmasın.

- Sesini duyuracağız, yok mu ona yardım edecek birileri?

- Allah yardımcın olsun, dilerim en kısa zamanda istediğin işi bulursun.

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    Yorumlar (12)

  • Hakan Acar Hakan Acar:
    Allah'a havale etmeyeceksin. Allah varsa bile en azından cezasını genelde bu dünyada vermiyor. Sen asıl Uzundan hesabını soracaksın. 10 24 Yanıtla
    Halis demir Halis demir:
    kes lan ne biçim yazı bu iyi tamam Allah yok sen neye tapıyon taptıkların nerede ozaman 9 1
    Albaraka Kürt Albaraka Kürt:
    Varsa mı :) 1 3
  • Umut Senturk Umut Senturk:
    Isci degil köle arandigi icin binlerce ev genci var.hala cocuk yapın deniyor tesvik vs.once buralarindenetle.sisteme sok bakalım.once el8ndekini xalıstır ulkede gencte var cocukta var fazla fazla 7 3 Yanıtla
    stanciu george stanciu george:
    iş ilanı verdım yabancı dil bilen avrupa birliği ülkelerine 65K maaş prim rabdevu olusturup gelmeyenler var 4 kişi gelenlerınde vay halıne neden bahsedıyorsun yemek yol hepsı var sabah 9 aksam altı hafta sonu yok gelen de gıden yok iş için bizler tembel halkız kendımızı kandırmayalım 2 5
  • ENDER DENİZ ENDER DENİZ:
    Ülkemiz halbuki güllük gülistanlık millet tok eğitim süper adalet dersen arşa çıkmış ekonomi gayet iyi işsizlikmi oda neki mecliste en kaliteli yemek 100 TL ayıptır yahu .......anlanyalara tabiii 3 0 Yanıtla
    AZİZ ERCAN ÇELİKLİ AZİZ ERCAN ÇELİKLİ:
    Onlara göre şahlanıyoruz. 0 0
  • mehmet baş mehmet baş:
    Senelerdir milyonlarca ensar, muhacir din kardeşlerimiz olan Suriye'li, Afganlı, Afrikalı, Yemenli mültecilere karşılıksız yardım edileceğine, kendi vatandaşlarımız var işsiz, üniversite mezunu gençler var işsiz veya asgari ücret ile marketlerde çalışmaya mahkum, emekliler var onlara yardım edilse,bu kadar pahalılık ve işsizlik varken hâlâ genç nüfus azalıyor diye insanların 5-6 çocuk yapması isteniyor. 0 0 Yanıtla
  • Ali Yurt Ali Yurt:
    Gevşek yaptığı yoruma bak Allah var ham yok illaki Bir iş bulursun 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: İş görüşmesinden çıkan vatandaşın feryadı yürek dağladı - Son Dakika
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