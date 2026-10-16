Rüşvet paraları için daire kiralamışlar! Kasaları açan ekipler gördüklerine inanamadı - Son Dakika
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Rüşvet paraları için daire kiralamışlar! Kasaları açan ekipler gördüklerine inanamadı

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Rüşvet paraları için daire kiralamışlar! Kasaları açan ekipler gördüklerine inanamadı
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Esenyurt Belediyesi’ndeki rüşvet ve ihale usulsüzlüğü soruşturmasında tutuklanan Park ve Bahçeler Müdürü’nün itirafı üzerine rüşvet paralarının saklandığı boş dairedeki kilitli kasalardan milyonluk döviz çıkarken, paraları almaya boş valizlerle gelen Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Ulutaş'ın annesi ve kuzeni suçüstü yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Esenyurt Belediyesi’ndeki ihalelere fesat karıştırılması ve müteahhitlerden rüşvet alınması iddialarına yönelik yürütülen soruşturmada aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Ulutaş’ın da bulunduğu 9 şüpheli tutuklanırken, 10 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Soruşturma kapsamında tutuklanan Park ve Bahçeler Müdürü İbrahim Doğancıoğlu’nun etkin pişmanlıktan yararlanarak verdiği ifadeler doğrultusunda rüşvet paralarının saklandığı gizli adrese operasyon düzenlendi.

İTİRAFÇI MÜDÜR GİZLİ DAİREYİ İFŞA ETTİ 

Soruşturmanın seyrini değiştiren gelişme, tutuklu müdür İbrahim Doğancıoğlu’nun savcılık ifadesiyle yaşandı. Doğancıoğlu, Başkan Yardımcısı Yusuf Ulutaş’ın talimatıyla Küçükçekmece’deki bir sitede bir arkadaşının üzerine boş bir daire kiraladığını ve bu adrese rüşvet gelirlerinin konulması amacıyla iki adet özel çelik kasa yerleştirdiğini itiraf etti.

Rüşvet paraları için daire kiralamışlar! Kasaları açan ekipler gördüklerine inanamadı

ANNESİ VE KUZENİ VALİZLERLE EVE GELDİ

İtiraf üzerine harekete geçen emniyet güçleri, söz konusu adrese operasyon düzenleyerek dairedeki iki siyah çelik kasayı tespit etti. Ekipler kasaları açmak amacıyla çilingir beklediği esnada, Yusuf Ulutaş’ın annesi Ayşe Ulutaş ile kuzeni Mustafa Zahit Seval ellerinde iki boş valiz ve daire anahtarıyla eve giriş yaptı. Şüpheliler içeride polis ekipleriyle karşılaşarak suçüstü gözaltına alındı. Zanlıların ilk beyanlarında adrese Yusuf Ulutaş’ın avukatı tarafından yönlendirildiklerini söyledikleri öğrenildi.

Rüşvet paraları için daire kiralamışlar! Kasaları açan ekipler gördüklerine inanamadı

MİLYONLUK DÖVİZ ELE GEÇİRİLDİ

Gözaltına alınan şüphelilerin üst aramasında kasaların anahtarları ele geçirilirken, kasa şifrelerinin da polis ekiplerine verilmesiyle kasalar açıldı. Yapılan aramada kasaların içerisinden yüksek miktarda Euro ve ABD doları ele geçirildi. Olayla ilgili adli süreç titizlikle devam ediyor.   

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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (31)

  • Mert kursun Mert kursun :
    bu chp bildigin merkez bankasına rakip olmuş bu ortaya çıkanlar ya çıkmayanlar 25 14 Yanıtla
    Hatice COŞKUN Hatice COŞKUN:
    Bunlardaki para merkez bankasında var mı acaba? Hırsızlık yapmaya aday olmuşlar; bir de millete ekonomi, enflasyon, fakirlik... diye naralar atarlar. Yazık, bunlara hala kör ve sağır olanlara! 15 5
    Atilla Atilla:
    Yuuf ulutaş kim arastır kayyum atanan esenyurt belediye başkan yardımcısı AK partili kendisi her şeyi chp sanma size biz boşuna cahil kitle demiyoz 7 3
    A B A B:
    Ne kadar pislik varmış ülkenin bağırsaklarında midesinde kus kus bitmiyor 7 0
    Tahir Arı Tahir Arı:
    Nasıl bir mahluk sunuz 1. Cisi Akp lı yrdımvcı 2. Cisi ise bırakın olum aylık belırlı mıktarlara trol lüğü ülke elden gidiyoo 3 0
    Ali erdem Ali erdem:
    6 kişi bu yorumu beğenmiş birde Yusuf ulutaş kayumun yardımcısı CHP ile alakası yok 2 0
    Behlül Kaçar Behlül Kaçar:
    Tebrikler fon olayı olduktan sonra heryerde paraları yakalanıyor, bu ülkede haksız kazanç kim yapıyorsa en ağır şekilde cezalandırın, peki fondaki milyarları kaçıranlar 1 ay oldu hala ortada bir şey yok, bunlara alkış tutalım tamam, fondaki olaylarda üç maymunumu oynayalım. 2 0
    Mehmet Karagoz Mehmet Karagoz:
    Yusuf Ulutaş kimdir? Esenyurt Belediyesinde başkan yardımcılığı yaptı. Kayyum yönetiminde, kayyım tarafından bu göreve getirildi. Daha önce AKP yönetimindeki Beyoğlu Belediyesinde başkan yardımcılığı görevinde bulundu. 7 Ekim 2026’da Esenyurt Belediyesine yönelik ihale ve rüşvet iddiaları soruşturması kapsamında gözaltına alındı. 0 0
  • Rick Ricco Rick Ricco:
    Türkiyedeki bütün Belediyelin Hangi Partiden olursa olsun kim Vatandasin hakkini yiyorsa bütün malvarligini sülasine kadar giydigi donuna kadar alinsin 18 0 Yanıtla
    Behlül Kaçar Behlül Kaçar:
    Aynen öyle, milletin parasını haksız kazanç sağlayan kim olursa olsun en ağır cezayı almalı, çinde bir bakan bu yüzden idama çarptılmıştı, fondaki haksız kazanç sağlayanlarıda artık açıklayın hepsi kayıtlı, 1 ay oldu. 1 0
  • 128547Ab& 128547Ab&:
    Nereye elini atsan Eko ve türevleri çıkıyor utanmada yok bunlarda birde savunuyorlar 14 3 Yanıtla
    Nur Akbaş Nur Akbaş:
    Abi aldığınız paranın hakkını verin adam akpkk li???????? 0 0
    Revolver Revolver:
    Yusuf ulutaş akp li??? 0 0
  • Cihan kilic Cihan kilic:
    Bu paralar gariban ve yetim haklarıdır hepsının burnundan gelsin inşallah bu paralarla 13 2 Yanıtla
  • Eymen Tunç Eymen Tunç:
    Rüşveti veren firmaların sorumlularını da içeri alıyorlardır umarım. 5 0 Yanıtla
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