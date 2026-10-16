Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi değişebilir - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi değişebilir

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 26 Ekim Pazartesi günü saat 21.30'da oynanacağı açıklanan dev derbinin tarihinde sürpriz bir değişiklik yaşanabilir. Ezeli rakipleri karşı karşıya getirecek mücadelenin bir gün öne çekilerek 25 Ekim Pazar günü oynanma ihtimalinin çok yüksek olduğu öne sürüldü.

Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak dev derbinin tarihiyle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Daha önce 26 Ekim Pazartesi günü saat 21.30'da oynanacağı açıklanan karşılaşmanın bir gün öne alınabileceği belirtildi.

ERSİN DÜZEN YENİ TARİHİ AÇIKLADI

Spor yorumcusu Ersin Düzen, derbinin 25 Ekim Pazar gününe alınabileceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"25 Ekim tarihinde oynanma ihtimali var Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin. Biliyorsunuz pazartesi oynanacağına dair bir resmi açıklama yapılmıştı. Derbinin Pazar gününe alınma ihtimali çok yüksek."

RESMİ PROGRAMDA 26 EKİM GÖRÜNÜYOR

Açıklanan maç programına göre Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 26 Ekim Pazartesi günü saat 21.30'da oynanacak. Ersin Düzen'in açıklamasının ardından gözler olası fikstür değişikliğine çevrilirken karşılaşmanın 25 Ekim Pazar gününe alındığına ilişkin henüz yeni bir resmi duyuru yapılmadı.

GalatasarayFenerbahçePazarSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rüşvet paraları için daire kiralamışlar Kasaları açan ekipler gördüklerine inanamadı Rüşvet paraları için daire kiralamışlar! Kasaları açan ekipler gördüklerine inanamadı
Bolu’da Yedigöller Milli Parkı’na mevsimin ilk karı düştü, park yolunda kısa sürdü Bolu'da Yedigöller Milli Parkı'na mevsimin ilk karı düştü, park yolunda kısa sürdü
Ailesi kara para soruşturmasında gözaltına alınan Mustafa Sarıgül’den ilk açıklama Ailesi kara para soruşturmasında gözaltına alınan Mustafa Sarıgül'den ilk açıklama
Sel bölgesinde Bakan Kurum’u kızdıran soru: Tek kelimeyle ifade etmek gerekirse acizliktir. Sel bölgesinde Bakan Kurum'u kızdıran soru: Tek kelimeyle ifade etmek gerekirse acizliktir.
Son üç seçimi bilen şirketin anketi Görenler tabloya bir daha bakıyor Son üç seçimi bilen şirketin anketi! Görenler tabloya bir daha bakıyor
Ucuz palamut tartışmaları sürerken gelen görüntü isyan ettirdi Ucuz palamut tartışmaları sürerken gelen görüntü isyan ettirdi
İstanbul’u sarsan sel faciası göz göre göre gelmiş Binaların altından dere akıyor İstanbul'u sarsan sel faciası göz göre göre gelmiş! Binaların altından dere akıyor
5 bin kişi hastanelik eden Tokat’taki salgın büyüyor Korkutan kedi-köpek detayı 5 bin kişi hastanelik eden Tokat'taki salgın büyüyor! Korkutan kedi-köpek detayı
İstanbul’un yanı başına kış geldi Bu görüntüler az önce çekildi İstanbul'un yanı başına kış geldi! Bu görüntüler az önce çekildi
16:16
Şamil Tayyar’ı küplere bindiren rüşvet skandalı: Kardeşim, hiç mi utanmanız yok
Şamil Tayyar'ı küplere bindiren rüşvet skandalı: Kardeşim, hiç mi utanmanız yok?
16:04
Bakan Kurum saat vererek uyardı: İstanbul için turuncu alarm
Bakan Kurum saat vererek uyardı: İstanbul için turuncu alarm
15:59
Dembele’nin karısına yapılan hadsiz yoruma bakar mısınız
Dembele'nin karısına yapılan hadsiz yoruma bakar mısınız
15:52
İstanbul için 2. alarm Bu 5 ilçede yaşayanlar dikkat: Zorunlu değilse çıkmayın
İstanbul için 2. alarm! Bu 5 ilçede yaşayanlar dikkat: Zorunlu değilse çıkmayın
15:27
Arda Turan’ın bu görüntüsünü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Arda Turan'ın bu görüntüsünü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor
15:21
Kan donduran yasak aşk cinayeti Cesedi gömdükleri bahçede düğün yaptılar
Kan donduran yasak aşk cinayeti! Cesedi gömdükleri bahçede düğün yaptılar
15:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan fon krizi mesajı İş insanları alkışlarla karşılık verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fon krizi mesajı! İş insanları alkışlarla karşılık verdi
15:10
Galatasaray’da ayrılık Böyle bir sonu kimse tahmin edemezdi
Galatasaray'da ayrılık! Böyle bir sonu kimse tahmin edemezdi
14:14
5 bin kişi hastanelik eden Tokat’taki salgın büyüyor Korkutan kedi-köpek detayı
5 bin kişi hastanelik eden Tokat'taki salgın büyüyor! Korkutan kedi-köpek detayı
14:07
Dündar Ziya Gültekin’e veda Cenazeye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri damga vurdu
Dündar Ziya Gültekin'e veda! Cenazeye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri damga vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2026 16:20:04. #7.12#
SON DAKİKA: Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi değişebilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei