Rusya'da İHA saldırısı sonrası büyük kaos! 30 saattir bekliyorlar

Rusya'da geniş çaplı insansız hava aracı (İHA) saldırısı nedeniyle hava ulaşımında ciddi aksamalar yaşandığı bildirildi. Güvenlik gerekçesiyle ülke genelinde uçuşlara kısıtlamalar getirilirken çok sayıda yolcu havalimanlarında mahsur kaldı. Uçuşların ne zaman yeniden başlayacağına ilişkin belirsizlik sürerken terminallerde yoğunluk oluştu.

HAVALİMANLARINDA BÜYÜK YOĞUNLUK

Uçuş kısıtlamaları nedeniyle havalimanlarında beklemek zorunda kalan yolcular, terminallerdeki koşullardan şikayet etti. Özellikle havasız ortam, tuvaletlerin önünde oluşan uzun kuyruklar ve uçuş saatlerine ilişkin bilgi eksikliği yolcuların tepkisine neden oldu.

Yolcular, ne zaman seyahat edebileceklerini bilmediklerini belirterek yaşadıkları belirsizliğe dikkat çekti.

30 SAATTİR UÇUŞUNU BEKLİYOR

Yaşanan aksaklığın boyutunu ortaya koyan açıklamalardan biri de Tümen'e gitmek isteyen bir yolcudan geldi. Kadın yolcu, uçuşunu tam 30 saattir beklediğini belirterek yaşadığı mağduriyeti anlattı.

Uzun bekleyiş nedeniyle havalimanlarında yoğunluğun arttığı, yolcuların uçuşların yeniden başlamasını beklediği bildirildi.

MOSKOVA'DAKİ DÖRT HAVALİMANINDA UÇUŞLAR DURDURULDU

16 Ekim'deki saldırı sırasında Moskova'nın Vnukovo, Domodedovo, Jukovski ve Şeremetyevo havalimanlarında uçuşların geçici olarak durdurulduğu bildirildi. Bazı uçaklar alternatif havalimanlarına yönlendirilirken hava sahasının geniş bir bölümünde sivil uçuş trafiği aksadı.

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı, kısıtlamaların uçuş güvenliğini sağlamak amacıyla uygulandığını açıkladı. Sabah saatlerinde bazı havalimanlarında kısıtlamalar kaldırılırken farklı bölgelerde yeni tedbirler devreye alındı.