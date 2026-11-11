YÖK Başkanı Özvar COP31\'de Libya ve Somali bakanlarıyla akademik işbirliğini görüştü

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, COP31 kapsamında uluslararası bilimsel işbirliklerinin geliştirilmesi, ortak araştırma projelerinin hayata geçirilmesi ve üniversiteler arasındaki akademik ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik görüşmeler yaptı.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Özvar, Science Europe heyeti ve Uluslararası Tarımsal Araştırma Danışma Grubu (CGIAR) İcra Genel Direktörü Dr. Ismahane Elouafi ile bir araya geldi, COP31 Mavi Alan'daki YÖK pavilyonunda Libya Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanı'nı ağırladı. Özvar, Somali Çevre ve İklim Değişikliği Bakanı Beşir Muhammed Jama ile de görüştü.

Özvar'ın, Avrupa'da bilimsel araştırmaları destekleyen ve yürüten kuruluşları bir araya getiren Science Europe heyetiyle görüşmesinde, Türkiye ile Avrupa'daki araştırma kuruluşları arasında geliştirilebilecek işbirliği imkanları değerlendirildi.

Avrupa Üniversite Birliği (EUA) ile güçlü kurumsal işbirliği bulunan Science Europe heyetine Türk yükseköğretim sisteminin yapısı hakkında bilgi veren Prof. Dr. Özvar, Türkiye'deki üniversitelerin araştırma, eğitim ve müfredat çalışmalarını akademik özgürlük ve kurumsal özerklik çerçevesinde yürüttüğünü belirtti.

Libya ile yapay zeka, öğrenci hareketliliği ve mesleki eğitim görüşüldü

YÖK Başkanı Özvar, COP31 kapsamında Libya Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanı ile de bir araya geldi.

Görüşmede, Türkiye'deki Libyalı öğrenci sayısının artırılması, Libya hükümeti tarafından burslandırılan öğrencilere özel kontenjan ayrılması ve Libyalı misafir araştırmacıların Türkiye'de devam eden akademik projelere dahil edilmesi konuları değerlendirildi.

İki ülke arasında başta yapay zeka olmak üzere stratejik alanlarda akademik işbirliğinin geliştirilmesi üzerinde durulan görüşmede, mesleki eğitim alanında tecrübe paylaşımına yönelik imkanlar da ele alındı.

Somali ile iklim değişikliği alanında akademik işbirliği

Prof. Dr. Özvar, Somali Çevre ve İklim Değişikliği Bakanı Beşir Muhammed Jama ile gerçekleştirdiği görüşmede, iki ülkenin yükseköğretim kurumları arasında iklim değişikliği alanında geliştirilebilecek işbirliklerini değerlendirdi.

Türkiye'nin bugüne kadar Somali'ye verdiği desteklerden dolayı teşekkürlerini ileten Jama, yaklaşık 10 bin Somalilinin Türkiye'deki üniversitelerden mezun olduğunu ve bu mezunların bugün Somali'de çeşitli kurum ve kuruluşlarda ülkelerinin yeniden yapılanmasına katkı sunduğunu ifade etti.

Özvar, Türk üniversitelerinin bilimsel birikimlerinin, araştırma kapasitelerinin ve geliştirdikleri teknolojik çözümlerin Somali ile paylaşılması konusunda destek verebileceklerini belirtti.

Görüşmede ayrıca Somalili öğrencilerin özellikle iklim değişikliği alanında lisansüstü eğitim alabilmelerine yönelik imkanların oluşturulması istişare edildi.

Küresel tarım ve gıda araştırmalarında ortak proje gündemi

Prof. Dr. Erol Özvar, COP31 Mavi Alan'daki Yükseköğretim Kurulu pavilyonunda CGIAR İcra Genel Direktörü Dr. Ismahane Elouafi'yi kabul etti.

Kamu tarafından desteklenen ve küresel ölçekte tarımsal inovasyon ile tarım-gıda araştırmaları alanında faaliyet gösteren CGIAR ile gerçekleştirilen görüşmede, başta tarım olmak üzere farklı alanlarda geliştirilebilecek bilimsel işbirlikleri ele alındı.

Görüşmede, Türk üniversitelerinin de yer alabileceği ortak araştırma projeleri ve Yükseköğretim Kurulu ile CGIAR arasında oluşturulabilecek işbirliği imkanları üzerinde duruldu.