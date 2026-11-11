YÖK Başkanı Özvar COP31'de Libya ve Somali bakanlarıyla akademik işbirliğini görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

YÖK Başkanı Özvar COP31'de Libya ve Somali bakanlarıyla akademik işbirliğini görüştü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
YÖK Başkanı Özvar COP31\'de Libya ve Somali bakanlarıyla akademik işbirliğini görüştü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
YÖK Başkanı Özvar COP31\'de Libya ve Somali bakanlarıyla akademik işbirliğini görüştü
Haber Videosu

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, COP31'de Science Europe ve CGIAR yetkilileriyle bilimsel işbirliği görüşmeleri yaptı. Özvar, Libya ve Somali bakanlarıyla da öğrenci hareketliliği, yapay zeka, iklim ve tarım alanlarında akademik işbirliğini değerlendirdi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, COP31 kapsamında uluslararası bilimsel işbirliklerinin geliştirilmesi, ortak araştırma projelerinin hayata geçirilmesi ve üniversiteler arasındaki akademik ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik görüşmeler yaptı.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Özvar, Science Europe heyeti ve Uluslararası Tarımsal Araştırma Danışma Grubu (CGIAR) İcra Genel Direktörü Dr. Ismahane Elouafi ile bir araya geldi, COP31 Mavi Alan'daki YÖK pavilyonunda Libya Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanı'nı ağırladı. Özvar, Somali Çevre ve İklim Değişikliği Bakanı Beşir Muhammed Jama ile de görüştü.

Özvar'ın, Avrupa'da bilimsel araştırmaları destekleyen ve yürüten kuruluşları bir araya getiren Science Europe heyetiyle görüşmesinde, Türkiye ile Avrupa'daki araştırma kuruluşları arasında geliştirilebilecek işbirliği imkanları değerlendirildi.

Avrupa Üniversite Birliği (EUA) ile güçlü kurumsal işbirliği bulunan Science Europe heyetine Türk yükseköğretim sisteminin yapısı hakkında bilgi veren Prof. Dr. Özvar, Türkiye'deki üniversitelerin araştırma, eğitim ve müfredat çalışmalarını akademik özgürlük ve kurumsal özerklik çerçevesinde yürüttüğünü belirtti.

Libya ile yapay zeka, öğrenci hareketliliği ve mesleki eğitim görüşüldü

YÖK Başkanı Özvar, COP31 kapsamında Libya Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanı ile de bir araya geldi.

Görüşmede, Türkiye'deki Libyalı öğrenci sayısının artırılması, Libya hükümeti tarafından burslandırılan öğrencilere özel kontenjan ayrılması ve Libyalı misafir araştırmacıların Türkiye'de devam eden akademik projelere dahil edilmesi konuları değerlendirildi.

İki ülke arasında başta yapay zeka olmak üzere stratejik alanlarda akademik işbirliğinin geliştirilmesi üzerinde durulan görüşmede, mesleki eğitim alanında tecrübe paylaşımına yönelik imkanlar da ele alındı.

Somali ile iklim değişikliği alanında akademik işbirliği

Prof. Dr. Özvar, Somali Çevre ve İklim Değişikliği Bakanı Beşir Muhammed Jama ile gerçekleştirdiği görüşmede, iki ülkenin yükseköğretim kurumları arasında iklim değişikliği alanında geliştirilebilecek işbirliklerini değerlendirdi.

Türkiye'nin bugüne kadar Somali'ye verdiği desteklerden dolayı teşekkürlerini ileten Jama, yaklaşık 10 bin Somalilinin Türkiye'deki üniversitelerden mezun olduğunu ve bu mezunların bugün Somali'de çeşitli kurum ve kuruluşlarda ülkelerinin yeniden yapılanmasına katkı sunduğunu ifade etti.

Özvar, Türk üniversitelerinin bilimsel birikimlerinin, araştırma kapasitelerinin ve geliştirdikleri teknolojik çözümlerin Somali ile paylaşılması konusunda destek verebileceklerini belirtti.

Görüşmede ayrıca Somalili öğrencilerin özellikle iklim değişikliği alanında lisansüstü eğitim alabilmelerine yönelik imkanların oluşturulması istişare edildi.

Küresel tarım ve gıda araştırmalarında ortak proje gündemi

Prof. Dr. Erol Özvar, COP31 Mavi Alan'daki Yükseköğretim Kurulu pavilyonunda CGIAR İcra Genel Direktörü Dr. Ismahane Elouafi'yi kabul etti.

Kamu tarafından desteklenen ve küresel ölçekte tarımsal inovasyon ile tarım-gıda araştırmaları alanında faaliyet gösteren CGIAR ile gerçekleştirilen görüşmede, başta tarım olmak üzere farklı alanlarda geliştirilebilecek bilimsel işbirlikleri ele alındı.

Görüşmede, Türk üniversitelerinin de yer alabileceği ortak araştırma projeleri ve Yükseköğretim Kurulu ile CGIAR arasında oluşturulabilecek işbirliği imkanları üzerinde duruldu.

Kaynak: AA
Yapay ZekaEğitimGüncelSomaliTarımLibyaCOP31DünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

3’ü büyükşehir 6 belediye daha AK Parti’ye geçebilir 3'ü büyükşehir 6 belediye daha AK Parti'ye geçebilir
Üç kamu bankası tek çatı altında birleşiyor Yeni isimle hizmet verecekler Üç kamu bankası tek çatı altında birleşiyor! Yeni isimle hizmet verecekler
Netanyahu ile iş tutan lidere unutamayacağı bir ders verildi Netanyahu ile iş tutan lidere unutamayacağı bir ders verildi
Kadrodan çıkarıldı A Milli Takım’da sakatlık depremi Kadrodan çıkarıldı! A Milli Takım'da sakatlık depremi
İstanbul’un köklü şirketi zorda 3 ay süre verildi İstanbul'un köklü şirketi zorda! 3 ay süre verildi
Hayvanlara işkence görüntüleriyle gündem olan Murat Özdemir bakın nerede ortaya çıktı Hayvanlara işkence görüntüleriyle gündem olan Murat Özdemir bakın nerede ortaya çıktı
Dizi setini basıp haraç istediler “Boğazınızı keseriz“ Dizi setini basıp haraç istediler! "Boğazınızı keseriz"
300 okul tahliye edildi Başbakan Meloni acil toplantı kararı aldı 300 okul tahliye edildi! Başbakan Meloni acil toplantı kararı aldı
İlk iş günüydü İzmir’deki faciada can verdi, ortaya çıkan detay yürek yaktı İlk iş günüydü! İzmir'deki faciada can verdi, ortaya çıkan detay yürek yaktı
16:56
Unutulan meslek yeniden doğdu Şimdi usta bulunamıyor
Unutulan meslek yeniden doğdu! Şimdi usta bulunamıyor
16:45
Fatma Betül Sayan Kaya kadar kazanan bir isim daha var Ali Paslı, 3 ayda 2,4 milyar kar elde etti
Fatma Betül Sayan Kaya kadar kazanan bir isim daha var! Ali Paslı, 3 ayda 2,4 milyar kar elde etti
16:35
Tümer Metin’den İrfan Can Kahveci’ye olay sözler: G**ü yemedi
Tümer Metin'den İrfan Can Kahveci'ye olay sözler: G**ü yemedi
16:26
Türkiye maçı öncesi Fransa’da Mbappe şoku
Türkiye maçı öncesi Fransa'da Mbappe şoku
16:16
Görüntü Türkiye’den Önünü kestikleri sürücüye sopalarla saldırdılar
Görüntü Türkiye'den! Önünü kestikleri sürücüye sopalarla saldırdılar
16:02
Bakan Fidan’ın “Beni hatırladınız mı“ diyen genç kıza cevabı bomba
Bakan Fidan'ın "Beni hatırladınız mı?" diyen genç kıza cevabı bomba
15:52
Devletin en kritik kurumu DDK’nın eski başkanı Yunus Arıncı’yla ilgili rüşvet iddiası Aldığı paraya bakın
Devletin en kritik kurumu DDK'nın eski başkanı Yunus Arıncı'yla ilgili rüşvet iddiası! Aldığı paraya bakın
15:31
İki çay içti, ödediği hesaba bakın Bakanlık yetkilisi de kayıtsız kalamadı
İki çay içti, ödediği hesaba bakın! Bakanlık yetkilisi de kayıtsız kalamadı
14:40
Savcı Sayan’dan Kavcıoğlu’nun kararı sonrası olay sözler: Bu bir istifa değil, görevden alınmadır
Savcı Sayan'dan Kavcıoğlu'nun kararı sonrası olay sözler: Bu bir istifa değil, görevden alınmadır
14:08
Netanyahu ile iş tutan lidere unutamayacağı bir ders verildi
Netanyahu ile iş tutan lidere unutamayacağı bir ders verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2026 16:59:36. #.0.3#
SON DAKİKA: YÖK Başkanı Özvar COP31'de Libya ve Somali bakanlarıyla akademik işbirliğini görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android