Fenerbahçe'de Oğuz Aydın sürprizi! Yönetim kararını verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Fenerbahçe'de Oğuz Aydın sürprizi! Yönetim kararını verdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fenerbahçe\'de Oğuz Aydın sürprizi! Yönetim kararını verdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
1 yorum

Fenerbahçe'de bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Oğuz Aydın için yönetim harekete geçti. Almanya ve İngiltere'den talipleri olduğu belirtilen milli futbolcuyu takımda tutmak isteyen sarı-lacivertliler, yeni sözleşme hazırlıklarına başladı. Yönetimin, 26 yaşındaki oyuncunun menajeriyle milli arada görüşerek maaşına zam teklif etmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'de milli ara devam ederken yönetim, iç ve dış transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-lacivertlilerde bu sezon ortaya koyduğu performansla takımın öne çıkan isimlerinden biri olan Oğuz Aydın'ın geleceğine ilişkin önemli bir gelişme yaşandı. Avrupa kulüplerinin ilgisini çeken milli futbolcunun takımda kalması için yeni sözleşme görüşmelerinin başlaması planlanıyor.

YÖNETİM OĞUZ AYDIN İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Takvim'in haberine göre Fenerbahçe yönetimi, Oğuz Aydın'ın sözleşmesini yenilemek için hazırlıklara başladı. Sarı-lacivertlilerin, milli ara sırasında futbolcunun menajeriyle bir araya gelerek yeni kontrat şartlarını görüşmesi bekleniyor.

Yönetimin, 26 yaşındaki futbolcunun bu sezon sergilediği performansı dikkate alarak mevcut ücretinde iyileştirmeye gitmek istediği belirtildi. Görüşmede Oğuz Aydın'a maaş zammı teklif edilmesinin planlandığı ifade edildi.

Fenerbahçe'de Oğuz Aydın sürprizi! Yönetim kararını verdi

ALMANYA VE İNGİLTERE'DEN TALİPLERİ VAR

Milli futbolcunun başarılı performansı Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekti. Oğuz Aydın'a Almanya ve İngiltere'den ilgi olduğu öne sürülürken Fenerbahçe yönetiminin olası transfer gelişmelerini yakından takip ettiği aktarıldı. Sarı-lacivertlilerin, oyuncunun sözleşmesini yenileyerek takımda kalmasını sağlamayı hedeflediği belirtildi. Ancak yeni kontratın süresi ve önerilecek maaş konusunda henüz bir bilgi paylaşılmadı.

Fenerbahçe'de Oğuz Aydın sürprizi! Yönetim kararını verdi

SÖZLEŞMESİ 2028'DE SONA ERİYOR

Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Oğuz Aydın'ın güncel piyasa değeri 9 milyon euro olarak gösteriliyor. Yönetimin, Avrupa'dan gelen ilgi nedeniyle milli futbolcunun geleceğini güvence altına almak istediği ifade ediliyor.

15 MAÇTA 9 GOLE DOĞRUDAN KATKI

Oğuz Aydın, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 11 karşılaşmada 3 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. Milli futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde ise 4 maçta görev alırken 1 kez rakip fileleri havalandırdı. Böylece 26 yaşındaki oyuncu, iki kulvarda toplam 15 karşılaşmada 4 gol ve 5 asistle 9 gole doğrudan katkı sağladı. Oğuz Aydın'ın performansından memnun olan Fenerbahçe yönetiminin, milli futbolcuyu uzun vadeli planlamasının bir parçası olarak gördüğü belirtiliyor.

Oğuz AydınFenerbahçeİngiltereAlmanyaSporZamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    Yorumlar (1)

  • Rick Ricco Rick Ricco:
    satin gitsin okadar da sisirmeyin 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

3’ü büyükşehir 6 belediye daha AK Parti’ye geçebilir 3'ü büyükşehir 6 belediye daha AK Parti'ye geçebilir
Palandöken Kaymakamı’na saldıran köpeğin sahibi barınağı birbirine kattı: Pitbull’u alıp kaçtı Palandöken Kaymakamı'na saldıran köpeğin sahibi barınağı birbirine kattı: Pitbull'u alıp kaçtı
100 kilometrede 0,9 litre yakıyor Fiyatı dudak uçuklattı 100 kilometrede 0,9 litre yakıyor! Fiyatı dudak uçuklattı
Sürekli Köfteci Yusuf’tan yemek yiyen tırcıdan çok konuşulacak iddia Sürekli Köfteci Yusuf’tan yemek yiyen tırcıdan çok konuşulacak iddia
Camide erkeklerle aynı safta oturan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hülya Terzioğlu sessizliğini bozdu Camide erkeklerle aynı safta oturan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hülya Terzioğlu sessizliğini bozdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, GKRY liderini Hristodulidis’i karşılamadı Cumhurbaşkanı Erdoğan, GKRY liderini Hristodulidis'i karşılamadı
Bakan Göktaş’ın elinin havada kaldığı an Bakan Göktaş'ın elinin havada kaldığı an!
COP31’de dikkat çeken an Erdoğan ile Lula sıkı sıkı kucaklaştı COP31'de dikkat çeken an! Erdoğan ile Lula sıkı sıkı kucaklaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Şara’ya sorduğu soru karşılamaya damga vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şara'ya sorduğu soru karşılamaya damga vurdu
14:24
Kadrodan çıkarıldı A Milli Takım’da sakatlık depremi
Kadrodan çıkarıldı! A Milli Takım'da sakatlık depremi
14:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan COP31 Liderler Zirvesi’nde Gazze mesajı: Zayıflıktır, acizliktir, vicdansızlıktır
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan COP31 Liderler Zirvesi'nde Gazze mesajı: Zayıflıktır, acizliktir, vicdansızlıktır
14:08
Netanyahu ile iş tutan lidere unutamayacağı bir ders verildi
Netanyahu ile iş tutan lidere unutamayacağı bir ders verildi
13:50
Fenerbahçe’de bomba takas Asensio’ya karşılık Lookman
Fenerbahçe'de bomba takas! Asensio'ya karşılık Lookman
13:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan COP31’de dünyaya çağrı: İnsanlık olarak evimizin tek bir çatısı vardır, o da gökyüzüdür
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan COP31'de dünyaya çağrı: İnsanlık olarak evimizin tek bir çatısı vardır, o da gökyüzüdür
13:21
Eren Elmalı hayranını kırmadı Herkes aynı yorumu yaptı
Eren Elmalı hayranını kırmadı! Herkes aynı yorumu yaptı
13:04
Emre Belözoğlu’ndan iddialı sözler: Galatasaray’ı geçeriz
Emre Belözoğlu'ndan iddialı sözler: Galatasaray'ı geçeriz
12:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Şara’ya sorduğu soru karşılamaya damga vurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şara'ya sorduğu soru karşılamaya damga vurdu
12:12
Bakan Göktaş’ın elinin havada kaldığı an
Bakan Göktaş'ın elinin havada kaldığı an!
12:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan, GKRY liderini Hristodulidis’i karşılamadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, GKRY liderini Hristodulidis'i karşılamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2026 14:43:15. #7.12#
SON DAKİKA: Fenerbahçe'de Oğuz Aydın sürprizi! Yönetim kararını verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android