Fenerbahçe\'de Oğuz Aydın sürprizi! Yönetim kararını verdi

Fenerbahçe'de milli ara devam ederken yönetim, iç ve dış transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-lacivertlilerde bu sezon ortaya koyduğu performansla takımın öne çıkan isimlerinden biri olan Oğuz Aydın'ın geleceğine ilişkin önemli bir gelişme yaşandı. Avrupa kulüplerinin ilgisini çeken milli futbolcunun takımda kalması için yeni sözleşme görüşmelerinin başlaması planlanıyor.

YÖNETİM OĞUZ AYDIN İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Takvim'in haberine göre Fenerbahçe yönetimi, Oğuz Aydın'ın sözleşmesini yenilemek için hazırlıklara başladı. Sarı-lacivertlilerin, milli ara sırasında futbolcunun menajeriyle bir araya gelerek yeni kontrat şartlarını görüşmesi bekleniyor.

Yönetimin, 26 yaşındaki futbolcunun bu sezon sergilediği performansı dikkate alarak mevcut ücretinde iyileştirmeye gitmek istediği belirtildi. Görüşmede Oğuz Aydın'a maaş zammı teklif edilmesinin planlandığı ifade edildi.

ALMANYA VE İNGİLTERE'DEN TALİPLERİ VAR

Milli futbolcunun başarılı performansı Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekti. Oğuz Aydın'a Almanya ve İngiltere'den ilgi olduğu öne sürülürken Fenerbahçe yönetiminin olası transfer gelişmelerini yakından takip ettiği aktarıldı. Sarı-lacivertlilerin, oyuncunun sözleşmesini yenileyerek takımda kalmasını sağlamayı hedeflediği belirtildi. Ancak yeni kontratın süresi ve önerilecek maaş konusunda henüz bir bilgi paylaşılmadı.

SÖZLEŞMESİ 2028'DE SONA ERİYOR

Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Oğuz Aydın'ın güncel piyasa değeri 9 milyon euro olarak gösteriliyor. Yönetimin, Avrupa'dan gelen ilgi nedeniyle milli futbolcunun geleceğini güvence altına almak istediği ifade ediliyor.

15 MAÇTA 9 GOLE DOĞRUDAN KATKI

Oğuz Aydın, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 11 karşılaşmada 3 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. Milli futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde ise 4 maçta görev alırken 1 kez rakip fileleri havalandırdı. Böylece 26 yaşındaki oyuncu, iki kulvarda toplam 15 karşılaşmada 4 gol ve 5 asistle 9 gole doğrudan katkı sağladı. Oğuz Aydın'ın performansından memnun olan Fenerbahçe yönetiminin, milli futbolcuyu uzun vadeli planlamasının bir parçası olarak gördüğü belirtiliyor.