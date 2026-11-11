MSB, KALKAN'ın Somali görev grubuna keşif desteği için kullanıldığını açıkladı - Son Dakika
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MSB, KALKAN'ın Somali görev grubuna keşif desteği için kullanıldığını açıkladı

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MSB, KALKAN\'ın Somali görev grubuna keşif desteği için kullanıldığını açıkladı
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Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre, yerli imkanlarla geliştirilen KALKAN insansız hava aracı, Somali Deniz Görev Grubu'na keşif ve gözetleme desteği sağlamak için etkin şekilde kullanılıyor. Paylaşımda görev grubuna desteğe ilişkin görüntüler yer aldı.

Yerli imkanlarla geliştirilen KALKAN dikey iniş kalkışlı insansız hava aracı, Somali Deniz Görev Grubu unsurlarına keşif ve gözetleme desteği sağlamak için etkin şekilde kullanılıyor.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen KALKAN dikey iniş kalkışlı insansız hava aracı, intikaline devam eden Somali Deniz Görev Grubu unsurlarımıza keşif ve gözetleme desteği sağlamak maksadıyla etkin bir şekilde başarıyla kullanılıyor" denildi.

Paylaşımda ayrıca KALKAN'ın Somali Deniz Görev Grubu'na destek için gerçekleştirdiği çalışmalara ilişkin görüntülere yer verildi.

Kaynak: DHA
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