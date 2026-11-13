Türkiye'de eğitim alan Somalili komandolar ülkelerine döndü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Türkiye'de eğitim alan Somalili komandolar ülkelerine döndü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Türkiye\'de eğitim alan Somalili komandolar ülkelerine döndü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
Türkiye\'de eğitim alan Somalili komandolar ülkelerine döndü
Haber Videosu

Türkiye'de Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından verilen ileri düzey askeri eğitimleri tamamlayan Somalili Gorgor komandoları ülkelerine döndü. Muharebe teknikleri, operasyonel hazırlık ve birlik koordinasyonu alanlarında eğitim alan askerlerin, Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'a karşı yürütülen operasyonlarda görev alması bekleniyor. Türkiye'nin Somali ordusuna yönelik eğitim ve danışmanlık desteği ise devam ediyor.

Türkiye ile Somali arasında savunma ve güvenlik alanında yürütülen iş birliği kapsamında Somalili askerlerin eğitim faaliyetleri devam ediyor. Somali Milli Ordusuna bağlı Gorgor Komando Tugayı personeli, Türkiye'de gerçekleştirilen ileri düzey askeri eğitim programını başarıyla tamamladı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin desteğiyle yürütülen eğitimlerde askerlerin muharebe becerilerinin geliştirilmesi, birlikler arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi ve zorlu operasyon koşullarına hazırlanması amaçlandı.

Eğitimlerini tamamlayan Somalili komandolar, ülkelerine dönerek Somali ordusunun güvenlik kapasitesine katkı sağlamaya hazırlanıyor.

TÜRK ASKERLERİ TARAFINDAN YETİŞTİRİLDİLER

Türkiye'deki eğitim programları kapsamında Somalili askerlere askeri disiplin, taktik harekât, operasyonel hazırlık ve birlik koordinasyonu konularında eğitim verildi.

Gorgor komandoları, Somali ordusunun terörle mücadele operasyonlarında görev alan önemli birlikleri arasında bulunuyor. Türkiye'de kazanılan askeri bilgi ve becerilerin, bu birliklerin sahadaki etkinliğini artırması hedefleniyor.

Somali basınında yer alan haberlerde, Türkiye'deki eğitim programlarının Somali ordusunun modernizasyonu açısından önemli bir adım olduğu vurgulandı.

SOMALİ'DE KRİTİK GÖREVLER ÜSTLENECEKLER

Türkiye'de eğitim alan Gorgor birliklerinin, Somali'de güvenliğin sağlanması ve terör örgütü Eş-Şebab'a karşı yürütülen operasyonlarda görev alması bekleniyor.

Somali yönetimi, ülkenin farklı bölgelerinde güvenlik sorumluluğunu daha fazla üstlenebilmek amacıyla ordunun eğitim ve donanım kapasitesini güçlendirmeye çalışıyor.

Bu kapsamda Türkiye'de yetiştirilen birliklerin, Somali güvenlik güçlerinin operasyonel hazırlığına katkıda bulunması amaçlanıyor.

TÜRKİYE SOMALİ ORDUSUNUN EĞİTİMİNDE ÖNEMLİ ROL OYNUYOR

Türkiye, Somali'nin askeri kapasitesinin geliştirilmesi ve güvenlik kurumlarının güçlendirilmesi çalışmalarına uzun süredir destek veriyor.

Başkent Mogadişu'da bulunan TURKSOM Askeri Eğitim Tesisi, iki ülke arasındaki savunma iş birliğinin önemli merkezlerinden biri olarak faaliyet gösteriyor.

Tesiste Somalili askerlere temel ve ileri düzey askeri eğitimler verilirken, belirli birlikler daha kapsamlı eğitim programları için Türkiye'ye gönderiliyor.

Türkiye'nin sağladığı eğitim ve danışmanlık desteğiyle Somali ordusunun kendi güvenlik ihtiyaçlarını karşılayabilecek kapasiteye ulaşması hedefleniyor.

TERÖRLE MÜCADELEDE TÜRKİYE'NİN DESTEĞİ SÜRÜYOR

Somali, uzun yıllardır terör örgütü Eş-Şebab'ın saldırılarıyla mücadele ediyor. Ülkede güvenlik güçlerinin operasyonel kapasitesinin artırılması, terörle mücadele çalışmalarının önemli unsurlarından biri olarak görülüyor.

Türkiye'nin Somali'ye verdiği askeri eğitim, danışmanlık ve kapasite geliştirme desteği de bu süreçte öne çıkıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından eğitilen Gorgor komandolarının, ülkelerindeki güvenlik operasyonlarında daha etkin görev üstlenmesi bekleniyor.

TürkiyeKomandoSomaliTerörDünyaOrduTSKSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Panodaki not bomba 10 Kasım’da Kur’an kursu hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti Panodaki not bomba! 10 Kasım'da Kur'an kursu hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti
Binlerce yılanın geçişi için yolu trafiğe kapatıyorlar Aralarında zehirli türler de var Binlerce yılanın geçişi için yolu trafiğe kapatıyorlar! Aralarında zehirli türler de var
Arda Güler’den yediği gol için Lammens’ten bomba yorum Arda Güler'den yediği gol için Lammens'ten bomba yorum
Kevin De Bruyne’den Türk futbolculara çok konuşulacak eleştiri: Herkes... Kevin De Bruyne'den Türk futbolculara çok konuşulacak eleştiri: Herkes...
Şehit ailelerine acı haber ulaşıyor Baba ocaklarında büyük hüzün Şehit ailelerine acı haber ulaşıyor! Baba ocaklarında büyük hüzün
İşte Malatya’da düşen helikopterde şehit olan askerlerimizin isimleri İşte Malatya'da düşen helikopterde şehit olan askerlerimizin isimleri
Bütçe komisyonunda tansiyon: Bakan Tekin’in sözleri kameraya yansıdı Bütçe komisyonunda tansiyon: Bakan Tekin'in sözleri kameraya yansıdı
Görüşmeler başladı Dirk Kuyt geri dönüyor Görüşmeler başladı! Dirk Kuyt geri dönüyor
Evine giderken silahlı saldırıya uğradı Bacağından vurdular Evine giderken silahlı saldırıya uğradı! Bacağından vurdular
Kırmızı ışıkta beklerken ölüm geldi Feci kaza kamerada Kırmızı ışıkta beklerken ölüm geldi! Feci kaza kamerada
Sergen Yalçın’dan maç sonunda çarpıcı itiraf: Diğer oyuncuların da yardımcı olması lazım Sergen Yalçın'dan maç sonunda çarpıcı itiraf: Diğer oyuncuların da yardımcı olması lazım
Rıza Pehlevi’den Auschwitz ziyaretinde dikkat çeken kare Rıza Pehlevi'den Auschwitz ziyaretinde dikkat çeken kare
Köye indiler, çöp konteynerlerini devirdiler Sürücüler tedirgin Köye indiler, çöp konteynerlerini devirdiler! Sürücüler tedirgin
Haciz sırasında 5’inci kattan düşen 52 yaşındaki adam yaralandı Haciz sırasında 5'inci kattan düşen 52 yaşındaki adam yaralandı
07:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri İsrail’i rahatsız etti Ankara’dan sert yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri İsrail'i rahatsız etti! Ankara'dan sert yanıt
07:20
Altın fiyatlarında sert düşüş 13 ayın en düşük seviyesi görüldü
Altın fiyatlarında sert düşüş! 13 ayın en düşük seviyesi görüldü
07:06
Malatya’da 4 askerimizin şehit olduğu helikopter kazasında iki ihtimal üzerinde duruluyor
Malatya'da 4 askerimizin şehit olduğu helikopter kazasında iki ihtimal üzerinde duruluyor
06:25
Şehit haberi gelince Mustafa Ceceli’nin konseri yarıda kesildi
Şehit haberi gelince Mustafa Ceceli'nin konseri yarıda kesildi
06:19
ABD’de 152 yıl sonra bir ilk Seçilen ilk siyahi senatör oldu
ABD'de 152 yıl sonra bir ilk! Seçilen ilk siyahi senatör oldu
06:13
ABD Savaş Bakanı Hegseth, kendisini “Saygılı olun“ diye uyaran askere madalya verdi
ABD Savaş Bakanı Hegseth, kendisini "Saygılı olun" diye uyaran askere madalya verdi
06:00
İki ülkenin birleşmesi kaçınılmaz Tarihi mesaj sonrası savaş uçakları havalandı
İki ülkenin birleşmesi kaçınılmaz! Tarihi mesaj sonrası savaş uçakları havalandı
23:46
Sergen Yalçın’dan maç sonunda çarpıcı itiraf: Diğer oyuncuların da yardımcı olması lazım
Sergen Yalçın'dan maç sonunda çarpıcı itiraf: Diğer oyuncuların da yardımcı olması lazım
22:59
İşte Malatya’da düşen helikopterde şehit olan askerlerimizin isimleri
İşte Malatya'da düşen helikopterde şehit olan askerlerimizin isimleri
22:39
Arda Güler’den yediği gol için Lammens’ten bomba yorum
Arda Güler'den yediği gol için Lammens'ten bomba yorum
22:37
Sokakta tüfekle dehşet saçtı: 1 ölü, 5 yaralı
Sokakta tüfekle dehşet saçtı: 1 ölü, 5 yaralı
21:31
Binlerce yılanın geçişi için yolu trafiğe kapatıyorlar Aralarında zehirli türler de var
Binlerce yılanın geçişi için yolu trafiğe kapatıyorlar! Aralarında zehirli türler de var
21:17
Avrupa, Arda Güler’in attığı golü konuşuyor
Avrupa, Arda Güler'in attığı golü konuşuyor
19:22
Düşen helikopterle ilgili korkunç detay Can kaybı çok daha fazla olabilirmiş
Düşen helikopterle ilgili korkunç detay! Can kaybı çok daha fazla olabilirmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2026 08:00:16. #.0.3#
SON DAKİKA: Türkiye'de eğitim alan Somalili komandolar ülkelerine döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android