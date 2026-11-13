Tunceli Ovacık\'ta ayılar çöp konteynerini devirdi, sürücülere hız uyarısı yapıldı

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde yerleşim yerlerine yaklaşan ayılar, çöp konteynerini devirerek yiyecek aradı.

Tunceli'nin Ovacık ilçesine bağlı Ziyaret köyü ve Munzur Gözeleri çevresinde görülen ayılar, yaban hayatındaki hareketliliği gözler önüne serdi. Yiyecek arayışıyla yerleşim yerlerine kadar inen ayılar, çöp konteynerlerini karıştırırken görüntülendi. Munzur Vadisi Milli Parkı sınırları içerisinde ayıların sık sık ana kara yoluna çıkması, bölge sakinlerinin yanı sıra güzergahı kullanan sürücülerde de endişeye neden oluyor. Özellikle akşam ve gece saatlerinde aniden yola çıkan ayılar, trafik güvenliği açısından risk oluşturuyor.

Yaban hayvanlarının yaşam alanlarından geçen sürücülerin hızlarını düşürerek dikkatli seyretmeleri istenirken, vatandaşların da çöp ve gıda atıklarını açıkta bırakmamaları, ayılara yaklaşmamaları ve yiyecek vermemeleri gerektiği vurgulanıyor.