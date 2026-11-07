CEN-SAD 22. Toplantısı Trablus'ta başladı, Libya Başbakanı Dibeybe açılışı yaptı - Son Dakika
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CEN-SAD 22. Toplantısı Trablus'ta başladı, Libya Başbakanı Dibeybe açılışı yaptı

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CEN-SAD 22. Toplantısı Trablus\'ta başladı, Libya Başbakanı Dibeybe açılışı yaptı
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Trablus'ta CEN-SAD 22. Olağan Toplantısı, Libya Başbakanı Dibeybe'nin açılışıyla başladı. Toplantıya Mısır, Çad, Tunus ve Somali gibi ülkelerin dışişleri bakanları ile BM Özel Temsilcisi Tetteh katıldı; Afrika Birliği'nin rolünün güçlendirilmesi ve işbirliği ele alınacak.

Libya'nın başkenti Trablus'ta Sahra-Sahel Devletleri Topluluğu (CEN-SAD) 22. Olağan Toplantısı başladı.

Libya Ulusal Birlik Hükümetinden yapılan açıklamada, Libya Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Abdulhamid Dibeybe'nin CEN-SAD 22. Olağan Toplantısı'nın açılışını yaptığı belirtildi.

Toplantıya, Mısır, Çad, Cibuti, Orta Afrika Cumhuriyeti, Sierra Leone, Tunus, Somali ve Gine-Bissau Dışişleri Bakanlarının yanı sıra üye devletlerden heyet başkanlarının katıldığı kaydedildi.

BM Genel Sekreterinin Libya Özel Temsilcisi Hanna Tetteh'in de toplantıda hazır bulunduğu aktarıldı.

Libya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da toplantıda, Afrika Birliği'nin rolünün güçlendirilmesi, üye devletler arasında işbirliğinin geliştirilmesi, bölgesel ve uluslararası konular ile üye ülkelerin ortak çıkarlarına ilişkin zorlukların aşılması konularının ele alınacağı belirtildi.

Birleşmiş Milletler'de (BM) gözlemci statüsü bulunan CEN-SAD, 25 üye ülkenin kalkınma planlarına entegre edilmiş bir ekonomik birlik tesis edilmesi hedefiyle 1988'de Trablus'ta kurulmuştu.

CEN-SAD, Libya'daki iç savaş nedeniyle uzun süre Trablus'taki merkez binasında çalışmalarına ara vermiş, nisan ayı başında ise faaliyetlerine yeniden başlamıştı.

Kaynak: AA
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