Somali Cumhurbaşkanı Mahmud, Çağrı Bey sondaj gemisinde petrol aramasını inceledi

Somali Cumhurbaşkanı Mahmud, Çağrı Bey sondaj gemisinde petrol aramasını incelediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Somali Cumhurbaşkanı Mahmud, Çağrı Bey sondaj gemisini ziyaret ederek petrol arama çalışmalarını inceledi. Milli Savunma Bakanlığı, ziyaretin Somali Deniz Görev Grubu'na destek kapsamında refakat ve koruma görevi yürüten Deniz Kuvvetleri unsurlarına da yapıldığını açıkladı.
SOMALİ Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, kara sularında petrol arama faaliyetlerini sürdüren Türkiye'ye ait Çağrı Bey sondaj gemisini ziyaret ederek, yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve beraberindeki heyet, Çağrı Bey sondaj gemisi ile Somali Deniz Görev Grubu (SDGG) faaliyetlerinin desteklenmesi kapsamında, refakat ve koruma görevi icra eden Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarımızı ziyaret etti" ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: DHA
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