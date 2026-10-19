Somali Cumhurbaşkanı Mahmud, Çağrı Bey sondaj gemisinde petrol aramasını inceledi

SOMALİ Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, kara sularında petrol arama faaliyetlerini sürdüren Türkiye'ye ait Çağrı Bey sondaj gemisini ziyaret ederek, yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve beraberindeki heyet, Çağrı Bey sondaj gemisi ile Somali Deniz Görev Grubu (SDGG) faaliyetlerinin desteklenmesi kapsamında, refakat ve koruma görevi icra eden Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarımızı ziyaret etti" ifadeleri kullanıldı.