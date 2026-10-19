Can Bonomo babasını böyle son yolculuğuna böyle uğurladı - Son Dakika
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Can Bonomo babasını böyle son yolculuğuna böyle uğurladı

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Babası Yaşar Bonomo'yu kaybeden ünlü şarkıcı Can Bonomo, babasını İzmir Altındağ Musevi Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurladı. Cenaze töreninde taziyeleri kabul eden Bonomo'yu kardeşi Funda Bonomo, oyuncu eşi Öykü Karayel ve babasının eşi Seçil Bonomo yalnız bırakmadı.

Şarkıcı Can Bonomo, bir süredir tedavi gören babası Yaşar Bonomo'nun 17 Ekim'de hayatını kaybettiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Babasının hastalığına ilişkin ayrıntı paylaşmayan ünlü şarkıcı, duygusal veda mesajında ona "biricik arkadaşım" diye seslendi.

Bonomo, paylaşımında "Seninle beraber büyümek, senin oğlun olmak benim için bir şerefti" ifadelerini kullanırken mesajını "Devrin daim olsun... Gözün arkada kalmasın. Top bende" sözleriyle tamamladı.

KARDEŞİNDEN YORUMLARA TEPKİ

Vefat haberinin ardından sosyal medyada yapılan bazı yorumlar tepki çekti. Can Bonomo'nun kardeşi Funda Bonomo, ailesinin Yahudi kimliğinin gündeme getirilmesine karşı çıktı.

Funda Bonomo, "Yorumlara bir kişi Allah rahmet eylesin yazıyorsa 30 kişi Yahudiliğimizden bahsediyor" diyerek yaşananlara isyan etti. "İnsan mı değiliz? Canımız mı acımıyor?" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Can Bonomo babasını böyle son yolculuğuna böyle uğurladı

"İÇİME ATACAK DEĞİLİM"

Can Bonomo da babasına veda ederken kullandığı "Devri daim olsun" ifadesiyle alay edenlere sessiz kalmadı.

Bazı sosyal medya kullanıcılarının ifadeyi otomobil bakımıyla ilişkilendirdiği, "Kozmik yolculuğu kolay olsun" ve "Periler pırpır etsin" şeklinde yorumlar yaptığı görüldü.

Söz konusu yorumların ekran görüntülerini Instagram hesabından paylaşan Bonomo, "İçime atacak değilim. Görün bunları" ifadelerini kullandı.

Can Bonomo babasını böyle son yolculuğuna böyle uğurladı

"DEVRİ DAİM OLSUN" SÖZÜNÜN ANLAMINI AÇIKLADI

Ünlü şarkıcı, tepkisinin ardından yaptığı ikinci paylaşımda "Devri daim olsun" ifadesinin tasavvuf düşüncesindeki ve Alevi-Bektaşi geleneğindeki anlamını anlattı.

Bu sözün yüzyıllara dayanan bir kültürel ve manevi geçmişi olduğunu belirten Bonomo, tasavvufta varlığın Hak'tan gelip yine Hakk'a dönüşünü ifade ettiğini vurguladı.

Bonomo, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bir kültürün kavramlarına yabancı olmak son derece doğaldır. Ancak bir ifadenin anlamını bilmemekle, o ifadeyi kendi sınırlı bilgi dünyamız üzerinden değersizleştirmek arasında ciddi bir fark vardır."

Şarkıcı, paylaşımını "Çünkü bazen birkaç kelimenin ardında yüzyılların düşünsel birikimi vardır. Ve insanın bilmediği her şey, anlamsız değildir" sözleriyle tamamladı.

Can Bonomo babasını böyle son yolculuğuna böyle uğurladı

BABASINI SON YOLCULUĞUNA UĞURLADI

Can Bonomo'nun babası Yaşar Bonomo, İzmir Altındağ Musevi Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde taziyeleri kabul eden ünlü şarkıcıyı kardeşi Funda Bonomo, eşi Öykü Karayel ve babasının eşi Seçil Bonomo yalnız bırakmadı.

Can Bonomo babasını böyle son yolculuğuna böyle uğurladı
Öykü KarayelCan BonomoAltındağMagazinMuseviİzmirSon Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Black Black:
    İsrailli halk bu zulmü destekliyor maalesef 0 0 Yanıtla
  • Nurettin ÇELİKBAĞ Nurettin ÇELİKBAĞ:
    Haber başlıklarını yazdıktan sonra okumuyorsunuz mu?. Böyle böyle .... 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

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