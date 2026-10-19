Kız yurdunda tecavüz dehşeti! Telefonundaki fotoğraf kan dondurdu - Son Dakika
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Kız yurdunda tecavüz dehşeti! Telefonundaki fotoğraf kan dondurdu

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Kız yurdunda tecavüz dehşeti! Telefonundaki fotoğraf kan dondurdu
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ABD'nin New York kentinde, 19 yaşındaki Moises Freire hakkında üniversite öğrencisi Annabel Richter'e kokain diye fentanil vererek bilincini kaybettirdikten sonra tecavüz etmekle suçlandığı dava açıldı. Savcılığa göre Freire, yardım çağırmak yerine genç kızın yarı çıplak fotoğraflarını arkadaşlarına gönderdi ve yaklaşık 45 dakika bekledi. Hastaneye kaldırılan Richter, üç gün sonra hayatını kaybederken Freire müebbet hapis cezasıyla karşı karşıya kaldı.

ABD'nin New York kentinde 19 yaşındaki Moises Freire, üniversite öğrencisi Annabel Richter'e uyuşturucu madde vererek bilincini kaybettirdikten sonra tecavüz etmekle suçlandı. Federal savcılığın hazırladığı iddianameye göre Freire, genç kızın hayatı tehlikedeyken yardım çağırmak yerine yarı çıplak fotoğraflarını çekerek arkadaşlarına gönderdi. Yaklaşık 45 dakika sonra yardım istenen Richter, kaldırıldığı hastanede üç gün sonra hayatını kaybetti.

BİLİNCİNİ KAYBEDEN GENÇ KIZA TECAVÜZ ETTİĞİ SUÇLAMASI

ABD'nin New York kentinde üniversite öğrencisi Annabel Richter'in ölümüyle sonuçlanan olayda korkunç ayrıntılar ortaya çıktı. Olay, 18 Mart'ta Fashion Institute of Technology (FIT) kampüsündeki Nagler Hall adlı kız öğrenci yurdunda meydana geldi.

Federal savcıların hazırladığı iddianameye göre 19 yaşındaki Moises Freire, Annabel Richter ve oda arkadaşının bulunduğu yurda uyuşturucu madde getirdi. Maddeyi kullanan iki genç kadın kısa süre içerisinde bilincini kaybetti. Savcılık, Freire'nin bilinci tamamen kapalı olan Richter'e tecavüz ettiğini belirterek genç hakkında ağır suçlamalar yöneltti.

YARDIM ÇAĞIRMAK YERİNE FOTOĞRAFLARINI ARKADAŞLARINA GÖNDERDİ

İddianamede yer alan en çarpıcı ayrıntı ise Freire'nin genç kadınların bilincini kaybetmesinin ardından yaptıkları oldu. Savcılığa göre Freire, hayati tehlike altında bulunan öğrencilere yardım etmek yerine yarı çıplak fotoğraflarını çekerek arkadaşlarına gönderdi. Genç kadınların durumunun ağırlaşmasına rağmen yaklaşık 45 dakika boyunca acil yardım çağırmadı.

Kız yurdunda tecavüz dehşeti! Telefonundaki fotoğraf kan dondurdu

KOKAİN DİYE FENTANİL VERDİ

Soruşturma dosyasına göre Freire, iki öğrenciye verdiği uyuşturucu maddenin "saf kokain" olduğunu söyledi. Ancak savcılar, şüphelinin daha önce yaptığı mesajlaşmalardan söz konusu maddenin son derece güçlü bir sentetik opioid olan fentanil içerdiğini bildiğini belirtti. Kokainden çok daha tehlikeli olan fentanil, küçük miktarlarda bile ölümcül sonuçlara yol açabiliyor.

45 DAKİKA SONRA YARDIM İSTEDİ, GERÇEĞİ GİZLEDİ

İddianameye göre Freire, yaklaşık 45 dakika sonra kampüs güvenliğine başvurdu. Ancak güvenlik görevlilerine iki öğrencinin aşırı alkol tüketimi nedeniyle bayıldığını söyledi. Olay yerine gelen görevliler, genç kadınlara opioid kaynaklı aşırı doz vakalarında kullanılan Narcan adlı ilacı uygulayarak ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Ardından iki öğrenci hastaneye kaldırıldı.

GENÇ KIZ ÜÇ GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede tedavi altına alınan öğrencilerden Richter'in oda arkadaşı hayatta kalmayı başardı. Ancak komaya giren Annabel Richter, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Genç kız, olaydan üç gün sonra, 21 Mart'ta hayatını kaybetti. Savcılık, Richter'in ölüm nedeninin akut fentanil zehirlenmesi olduğunu açıkladı.

Kız yurdunda tecavüz dehşeti! Telefonundaki fotoğraf kan dondurdu

ANNESİNDEN YÜREK BURKAN SÖZLER

Kızının ölümünün ardından konuşan anne Flavia Rocha, Annabel'in hayat dolu bir genç kız olduğunu söyledi. Rocha, "Annabel hayat doluydu. Müzik ve sanat hakkında çok şey biliyordu ve bulaşıcı bir kahkahası vardı. Varlığı bulunduğu her yeri doldururdu" ifadelerini kullandı. Acılı anne, kızının yaşadıklarının kadınlara yönelik suçlar konusunda farkındalık oluşturmasını ve adaletin sağlanmasını istediğini belirtti.

MÜEBBET HAPİS CEZASIYLA KARŞI KARŞIYA

Federal iddianamede Moises Freire ile uyuşturucuyu temin ettiği belirtilen 18 yaşındaki Brian Peralta Cabrera hakkında, ölümle sonuçlanan uyuşturucu madde dağıtımıyla bağlantılı suçlamalar yöneltildi. Freire ayrıca tecavüz amacıyla uyuşturucu madde dağıtmakla suçlandı. Federal gözetim altında tutulan iki sanık, suçlu bulunmaları hâlinde en az 20 yıl, en fazla müebbet hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilecek. Uyuşturucunun tedarik zincirinde yer aldığı belirtilen Harry Rosales Pino'nun ise eylül ayında bağlantılı bir uyuşturucu suçlamasını kabul ettiği ve cezasının açıklanmasını beklediği öğrenildi.

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