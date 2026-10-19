Süleymancılar'a 12 ilde operasyon: 22 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Süleymancılar'a 12 ilde operasyon: 22 kişi gözaltına alındı

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Süleymancılar\'a 12 ilde operasyon: 22 kişi gözaltına alındı
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Süleymancılar olarak bilinen cemaatin lideri Alihan Kuriş'in tutuklandığı suç örgütü soruşturmasında yeni bir operasyon düzenlendi. Ankara merkezli 12 ilde 44 adrese eş zamanlı baskın yapan ekipler, haklarında gözaltı kararı verilen 38 şüpheliden 22'sini yakaladı. Şüphelilerden 14'ünün yurt dışında olduğu belirlenirken, 2 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Alihan Kuriş ve beraberindekilere yönelik yürütülen suç örgütü soruşturmasında yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Süleymancılar olarak bilinen cemaatin lideri Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin tutuklandığı soruşturma kapsamında, Ankara merkezli 12 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

12 İLDE 44 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN

Soruşturma kapsamında 28 ikamet ve 16 iş yeri olmak üzere toplam 44 adrese operasyon düzenlendi. Haklarında gözaltı kararı verilen 38 şüpheliden 22'si yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerden 14'ünün yurt dışında olduğu tespit edilirken, firari durumdaki 2 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

100 MİLYAR TL'LİK PARA TRANSFERİ MERCEK ALTINDA

Alihan Kuriş ve beraberindekiler hakkında "çıkar amaçlı suç örgütü yöneticiliği", "nitelikli dolandırıcılık", "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlamalarıyla yürütülen soruşturmada, yüksek sermayeli şirketler üzerinden gerçekleştirildiği öne sürülen olağan dışı para hareketleri inceleniyor.

MASAK incelemelerinde, 100 milyar TL'yi aşan tutarın çeşitli yöntemlerle yurt dışına çıkarıldığı yönünde tespitler bulunduğu belirtildi.

32 ŞİRKETİN MALİ BAĞLANTILARI İNCELENDİ

Soruşturma kapsamında, suç örgütü olduğu öne sürülen yapıyla mali ve ticari bağlantıları bulunduğu değerlendirilen 32 şirket tespit edildi.

Bu şirketler arasında Armine Giyim, Ayakkabı Dünyası ve Verona Ev Tekstil gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren firmaların da bulunduğu belirtildi. İncelemelerin inşaat, gıda, kuyumculuk, denizcilik ve eğitim sektörlerine uzandığı kaydedildi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, daha önce yaptıkları açıklamalarda soruşturmanın dini faaliyetlerle ilgili olmadığını, şüpheli mali işlemler üzerinden yürütüldüğünü vurgulamıştı.

İLK OPERASYONDA 32 KİŞİ TUTUKLANDI

Soruşturmanın ilk dalgasında gözaltına alınan şüpheliler, 16 Ağustos'ta adliyeye sevk edildi. Mahkeme, aralarında Alihan Kuriş'in de bulunduğu 32 kişinin tutuklanmasına karar verdi.

İKİNCİ DALGADA DİKKAT ÇEKEN İSİMLER GÖZALTINA ALINDI

İstanbul, Konya, Mersin ve Muğla'da düzenlenen ikinci dalga operasyonlarda 12 şüpheli daha gözaltına alındı.

Şüpheliler arasında, örgütün üst yönetimine ait mali ve idari hesapların yürütüldüğü sistemi kurduğu öne sürülen Osman S. ile bir hastanenin yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptığı belirtilen İsa A. ve Taner Ç. de yer aldı.

Süleymancılar'a 12 ilde operasyon: 22 kişi gözaltına alındı

ÜÇÜNCÜ DALGADA 11 ŞİRKET VE 3 DERNEĞE KAYYUM KARARI

İlk iki operasyonda elde edilen deliller doğrultusunda gerçekleştirilen üçüncü dalgada 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ayrıca soruşturma kapsamında 11 şirket ve 3 derneğe kayyum atanmasına karar verildiği belirtildi.

DÖRDÜNCÜ DALGADA 23 ŞİRKETE KAYYUM ATANDI

Dördüncü dalga operasyonda ise 30 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, 23 şirkete kayyum atandı.

Soruşturma dosyasına, örgütün seçim süreçlerini etkilemeye çalıştığı yönündeki iddiaların da girdiği belirtildi.

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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • ENDER DENİZ ENDER DENİZ:
    Ülkeye hiç bir faydaları yok cemaatların hepsi kapatılmalı hepsi ticari amaçlı kolay para kazanma derdinde kuranda ilk ne diyor oku bunlara kendinizi kaptırmayın kuran okuyun . 2 0 Yanıtla
    hamza çolak hamza çolak:
    Kur'an diyor ki Hala açıklanmayacakmisiniz Sen akillanmayacak misin? Bu kadar rezalete göz yumup sadece cemaatlere saldırıyon. Hadi işine... 0 0
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