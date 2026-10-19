Süper Lig maçını yöneten hakemin asıl mesleği şaşırttı! Meğer başkomisermiş

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa ile Samsunspor, İstanbul'da karşı karşıya geldi. Ev sahibi Kasımpaşa'nın 4-1'lik üstünlüğüyle sona eren mücadelenin ardından karşılaşmanın hakemi Fatih Tokail'in mesleği dikkat çekti.

HAKEMLİĞİN YANI SIRA BAŞKOMİSERLİK YAPIYOR

Karşılaşmada düdük çalan Fatih Tokail'in aynı zamanda İzmir'de başkomiser olarak görev yaptığı belirtildi. Tokail'in futbol sahalarındaki hakemlik kariyerini emniyet teşkilatındaki göreviyle birlikte sürdürdüğü bilgisi dikkat çekti.

KASIMPAŞA 4 GOLLE KAZANDI

İstanbul'da oynanan karşılaşmada Kasımpaşa, Samsunspor'u 4-1 mağlup ederek sahadan üç puanla ayrıldı. Mücadeleyi yöneten Fatih Tokail'in başkomiserlik yaptığına ilişkin bilgi ise maçın öne çıkan ayrıntılarından biri oldu.