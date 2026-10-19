Husiler askeri kampı füzelerle vurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı var - Son Dakika
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Husiler askeri kampı füzelerle vurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı var

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Yemen'in Şebve vilayetinde Husiler, hükümet güçlerine ait askeri eğitim kampını üç balistik füzeyle hedef aldı. Askerlerin sabah eğitimi sırasında düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre en az 40 kişi öldü veya yaralandı. Bazı yerel kaynaklar can kaybının 40'a yükseldiğini öne sürerken, saldırı ülkede son haftalarda yeniden şiddetlenen çatışmaların boyutunu gözler önüne serdi.

Yemen'de Suudi Arabistan destekli hükümet güçleri ile İran destekli Husiler arasındaki çatışmalar giderek şiddetleniyor. Husiler, ülkenin güneyindeki Şebve vilayetinde bulunan El-Alam askeri eğitim kampına balistik füzelerle saldırı düzenledi. Askerlerin eğitim faaliyetlerini sürdürdüğü sırada gerçekleşen saldırı, ağır kayıplara yol açtı.

ASKERLER EĞİTİMDEYKEN FÜZELER DÜŞTÜ

Yemen hükümetine bağlı askeri kaynakların verdiği bilgilere göre saldırı, 19 Ekim Pazartesi sabahı gerçekleştirildi. Husiler, El-Alam askeri kampını balistik füzelerle vurdu.

Bölgedeki yerel kaynaklar, saldırıda üç balistik füzenin kullanıldığını ve füzelerin eğitim yapan askerlerin bulunduğu bölgeye isabet ettiğini bildirdi.

Associated Press'e konuşan iki Yemenli askeri yetkili, saldırıda en az 20 askerin öldüğünü, 24'ten fazla askerin de yaralandığını açıkladı. Reuters'a bilgi veren hükümet ve sağlık kaynakları ise ilk aşamada en az 18 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

YEREL BASIN: ÖLÜ SAYISI 40'A YÜKSELDİ

Yemen yerel basınında yayımlanan haberlerde can kaybına ilişkin daha yüksek rakamlar paylaşıldı.

Aden Time'ın Şebve Genel Hastanesi'ndeki bir sağlık kaynağına dayandırdığı haberinde, öğle saatlerine kadar hastaneye 40 kişinin cenazesinin ulaştırıldığı ve onlarca yaralının tedavi altına alındığı belirtildi.

Yerel kaynaklar, yaralıların önemli bölümünün durumunun ağır olduğunu, bu nedenle ölü sayısının artmasından endişe edildiğini aktardı.

Bununla birlikte 40 kişinin öldüğü yönündeki yerel bilgiler henüz bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanmadı.

KAMPTA YAKLAŞIK 700 ASKERİN BULUNDUĞU İDDİASI

Bölgedeki haberlerde, saldırının yeni oluşturulan hızlı müdahale birliğinin eğitim gördüğü sırada gerçekleştirildiği öne sürüldü.

Yerel kaynaklara göre yaklaşık 700 asker, saldırı sırasında kampta düzenlenen eğitim programına katılıyordu. Ancak kamptaki asker sayısına ilişkin resmî bir doğrulama bulunmuyor.

Saldırıdan kurtulan bir askerin anlatımına dayandırılan haberlerde, balistik füzelerin eğitim alanına doğrudan isabet ettiği belirtildi.

HASTANEYE YARALI AKINI

Saldırının ardından ambulanslar ve sivil araçlarla çok sayıda yaralı, Şebve vilayetinin merkezi Atak'taki hastanelere sevk edildi.

Yerel basına konuşan sağlık kaynakları, yaralıların hastaneye taşınmasının sürdüğünü, çok sayıda vatandaşın da kan bağışında bulunmak için sağlık kuruluşuna geldiğini aktardı.

Hastane çevresinde yaşanan yoğunluk nedeniyle sağlık ekiplerinin çalışmalarında güçlük çektiği belirtildi.

HUSİLER SON GÜNLERDE SALDIRILARINI ARTIRDI

Şebve'deki saldırı, Husilerin Yemen hükümetine ait stratejik noktalara yönelik saldırılarını artırdığı bir dönemde gerçekleşti.

Husiler, 15 Ekim'de geçici başkent Aden'deki Maaşik Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı balistik füzelerle hedef aldı. Saldırıda güvenlik görevlileri hayatını kaybederken hükümet üyelerinin güvende olduğu açıklandı. Ertesi gün ise Aden Uluslararası Havalimanı yakınlarına füzeler düştü.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon da Husi mevzilerine yönelik askeri operasyonlarını yoğunlaştırdı. Taraflar arasındaki çatışmalar, ülkenin farklı bölgelerine yayıldı.

2022'DEKİ ATEŞKESİN ARDINDAN ÇATIŞMALAR YENİDEN ALEVLENDİ

Yemen'deki iç savaş, Husilerin 2014 yılında başkent Sana'yı ele geçirmesiyle başladı. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, 2015 yılında uluslararası alanda tanınan Yemen hükümetine destek vermek amacıyla askeri müdahalede bulundu.

2022'de sağlanan ateşkesin ardından büyük ölçüde azalan çatışmalar, Temmuz 2026'dan itibaren yeniden şiddetlendi. Son aylarda Husiler ile hükümet güçleri arasında özellikle Kızıldeniz kıyısı ve stratejik Babulmendep Boğazı çevresinde yoğun çatışmalar yaşandı. Yıllardır süren savaş nedeniyle ağır bir insani krizle karşı karşıya bulunan Yemen'de milyonlarca kişi açlık ve yerinden edilme tehlikesiyle mücadele ediyor. Son saldırılar, ülkedeki güvenlik ve insani durumun daha da kötüleşebileceği endişelerini artırdı.

Husi saldırıları sürerken Kingdom Center'da evden çalışma zorunlu hale geldiHusi saldırıları sürerken Kingdom Center'da evden çalışma zorunlu hale geldi
Kaynak: İHA
UluslararasıPolitika3. SayfaHükümetYemenDünyaSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Enver Işık Enver Işık:
    Alayı mal bunların. Arap ülkeleri kafayı yemiş. Düşman belli. İlk başta İsrail sonra ABD sonrada diğer emperyalist devletler. Onlara karşı savaşacaklarına bazı devletler kıçını yalıyor. Diğerleride onlara gücü yetmediği için bunlara saldırıyor. Zaten ölüyorsunuz bari bok yoluna gitmeyin. Gidin bir olun. 1 degil 1000 ölün ama şerefinizle ölün. Gazze de ki zülum e sessiz kalanlar yada siyonist köpeklere destek verenler şimdi cezasını çekiyor 0 0 Yanıtla
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