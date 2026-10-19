A Milli Takım'da Sergen Yalçın sesleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

A Milli Takım'da Sergen Yalçın sesleri

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vincenzo Montella ile yollarını resmen ayıran Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörünü belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor. Abdullah Avcı ve Samet Aybaba'nın ardından Sergen Yalçın'ın adı öne çıkarken, TFF'nin deneyimli teknik adamla görüşmelere başladığı iddia edildi.

UEFA Uluslar A Ligi'nde oynadığı dört karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrılan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör arayışları hız kazandı. Vincenzo Montella ile yollarını resmen ayıran Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF), yeni teknik direktörlük görevi için Sergen Yalçın'ı gündemine aldığı öne sürüldü.

A <a class='keyword-sd' href='/milli-takim/' title='Milli Takım'>Milli Takım</a>'da Sergen Yalçın sesleri

SERGEN YALÇIN EN GÜÇLÜ ADAYLARDAN BİRİ

Fanatik'te yer alan habere göre, A Milli Takım'ın teknik direktörlüğü için Abdullah Avcı ve Samet Aybaba'nın isimleri de gündeme geldi. Ancak son gelişmelerin ardından Sergen Yalçın'ın göreve en yakın adaylardan biri haline geldiği iddia edildi. TFF'nin son olarak Beşiktaş'ta görev yapan deneyimli teknik direktörle görüşmeler gerçekleştirdiği ve taraflar arasındaki temasların olumlu ilerlediği öne sürüldü. Henüz resmi bir anlaşma açıklanmadı.

A Milli Takım'da Sergen Yalçın sesleri

KASIM AYINDA İKİ KRİTİK KARŞILAŞMA

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi'nde kasım ayında iki önemli karşılaşmaya çıkacak. Ay-yıldızlılar, 12 Kasım'da İzmir'de Belçika'yı konuk edecek, 15 Kasım'da ise deplasmanda Fransa ile karşı karşıya gelecek. Sergen Yalçın ile yürütüldüğü öne sürülen görüşmelerin olumlu sonuçlanması halinde deneyimli teknik adamın bu iki karşılaşmada A Milli Takım'ın başında yer alabileceği belirtiliyor. TFF'nin yeni teknik direktör konusunda vereceği karar merakla bekleniyor.

A Milli Takım'da Montella'nın yerine 2 yeni adayA Milli Takım'da Montella'nın yerine 2 yeni aday Turnayı gözünden vurdu! Vincenzo Montella'ya dev talipTurnayı gözünden vurdu! Vincenzo Montella'ya dev talip Arda Turan'dan A Milli Takım teknik direktörlüğü için yeni açıklamaArda Turan'dan A Milli Takım teknik direktörlüğü için yeni açıklama
Türkiye Futbol FederasyonuA Milli Futbol TakımıVincenzo MontellaSergen YalçınAbdullah AvcıSamet AybabaMilli TakımSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Trakyalı Ezelden Trakyalı Ezelden:
    Şimdi bu kendi kalesine gol atmayı öğretir! 0 0 Yanıtla
  • İsmail Sari İsmail Sari:
    bundan hocamı olur 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ülke yanarken yaptığı paylaşım olay Ülke yanarken yaptığı paylaşım olay!
İsyan dalgası dünyaya yayılıyor 11 ülkede sokaklar savaş alanına döndü İsyan dalgası dünyaya yayılıyor! 11 ülkede sokaklar savaş alanına döndü
Köseliği yüzünden zorbalığa uğruyordu Onunla alay edenler şimdi tanıyamıyor Köseliği yüzünden zorbalığa uğruyordu! Onunla alay edenler şimdi tanıyamıyor
Bu kadarına pes: Belediye başkanı kendine saray yaptırdı Bu kadarına pes: Belediye başkanı kendine saray yaptırdı
Gece yarısı açıldı 2,5 saatlik yol 18 dakikaya düştü Gece yarısı açıldı! 2,5 saatlik yol 18 dakikaya düştü
2 erkekle kaldığı otel odasının penceresine çıktı Sonrası korkunç 2 erkekle kaldığı otel odasının penceresine çıktı! Sonrası korkunç
Arda Güler İspanya’yı karıştırdı O pozisyon maça damga vurdu Arda Güler İspanya'yı karıştırdı! O pozisyon maça damga vurdu
Futbolcuların maç öncesi kokladığı küçük tüplerin sırrı ortaya çıktı Futbolcuların maç öncesi kokladığı küçük tüplerin sırrı ortaya çıktı
Mehmet Şef’in parmakları üzerinden yapılan espriye tepki yağıyor Mehmet Şef'in parmakları üzerinden yapılan espriye tepki yağıyor
Lüks otomobil bayisindeki etkinlik olay oldu Kadınlar isyan etti Lüks otomobil bayisindeki etkinlik olay oldu! Kadınlar isyan etti
13:46
Nereden nereye Fenerbahçe’nin eski yıldızı şimdi internette iş arıyor
Nereden nereye! Fenerbahçe'nin eski yıldızı şimdi internette iş arıyor
13:22
Alarmları kurun, akşam ortalık alev alacak İşte muhtemel 11’ler
Alarmları kurun, akşam ortalık alev alacak! İşte muhtemel 11'ler
13:11
Süper Lig maçını yöneten hakemin asıl mesleği şaşırttı Meğer başkomisermiş
Süper Lig maçını yöneten hakemin asıl mesleği şaşırttı! Meğer başkomisermiş
12:24
İstanbul’da 5 bin kişinin katıldığı konserde 2 ölüm Vali Gül nedenini açıkladı
İstanbul'da 5 bin kişinin katıldığı konserde 2 ölüm! Vali Gül nedenini açıkladı
11:57
Kılıçdaroğlu ve Özel yine cenazede karşı karşıya geldi
Kılıçdaroğlu ve Özel yine cenazede karşı karşıya geldi
11:43
Bir büyükşehir daha AK Parti’ye mi geçiyor Kulisleri hareketlendiren fotoğraf
Bir büyükşehir daha AK Parti'ye mi geçiyor? Kulisleri hareketlendiren fotoğraf
11:37
Galatasaray’dan UEFA’ya başvuru Ülke yangın yeri
Galatasaray'dan UEFA'ya başvuru! Ülke yangın yeri
11:28
İrfan Can Eğribayat’ın 12 yıllık fotoğrafı ortaya çıktı Taraftarlar bunu konuşuyor
İrfan Can Eğribayat'ın 12 yıllık fotoğrafı ortaya çıktı! Taraftarlar bunu konuşuyor
11:23
Milyonların dört gözle beklediği haber Çalışma süresi kısalıyor mu
Milyonların dört gözle beklediği haber! Çalışma süresi kısalıyor mu?
10:44
2 erkekle kaldığı otel odasının penceresine çıktı Sonrası korkunç
2 erkekle kaldığı otel odasının penceresine çıktı! Sonrası korkunç
10:27
Bu kadarına pes: Belediye başkanı kendine saray yaptırdı
Bu kadarına pes: Belediye başkanı kendine saray yaptırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2026 14:07:07. #.0.3#
SON DAKİKA: A Milli Takım'da Sergen Yalçın sesleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei