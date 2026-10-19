A Milli Takım'da Sergen Yalçın sesleri

UEFA Uluslar A Ligi'nde oynadığı dört karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrılan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör arayışları hız kazandı. Vincenzo Montella ile yollarını resmen ayıran Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF), yeni teknik direktörlük görevi için Sergen Yalçın'ı gündemine aldığı öne sürüldü.

SERGEN YALÇIN EN GÜÇLÜ ADAYLARDAN BİRİ

Fanatik'te yer alan habere göre, A Milli Takım'ın teknik direktörlüğü için Abdullah Avcı ve Samet Aybaba'nın isimleri de gündeme geldi. Ancak son gelişmelerin ardından Sergen Yalçın'ın göreve en yakın adaylardan biri haline geldiği iddia edildi. TFF'nin son olarak Beşiktaş'ta görev yapan deneyimli teknik direktörle görüşmeler gerçekleştirdiği ve taraflar arasındaki temasların olumlu ilerlediği öne sürüldü. Henüz resmi bir anlaşma açıklanmadı.

KASIM AYINDA İKİ KRİTİK KARŞILAŞMA

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi'nde kasım ayında iki önemli karşılaşmaya çıkacak. Ay-yıldızlılar, 12 Kasım'da İzmir'de Belçika'yı konuk edecek, 15 Kasım'da ise deplasmanda Fransa ile karşı karşıya gelecek. Sergen Yalçın ile yürütüldüğü öne sürülen görüşmelerin olumlu sonuçlanması halinde deneyimli teknik adamın bu iki karşılaşmada A Milli Takım'ın başında yer alabileceği belirtiliyor. TFF'nin yeni teknik direktör konusunda vereceği karar merakla bekleniyor.