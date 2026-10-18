Turnayı gözünden vurdu! Vincenzo Montella'ya dev talip - Son Dakika
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Turnayı gözünden vurdu! Vincenzo Montella'ya dev talip

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Turnayı gözünden vurdu! Vincenzo Montella\'ya dev talip
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A Milli Futbol Takımı'ndaki görevinden ayrılan Vincenzo Montella için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Napoli, teknik direktör Massimiliano Allegri ile yollarını ayırması halinde göreve Montella'yı getirmeyi düşünüyor.

A Milli Futbol Takımı'ndaki görevi sona eren Vincenzo Montella için İtalya Serie A’dan sürpriz bir iddia ortaya atıldı. 

NAPOLI'NİN HEDEFİ MONTELLA

İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Lige ve Avrupa’ya istediği başlangıcı yapamayan Napoli, teknik direktör Massimiliano Allegri ile yollarını ayırması halinde koltuğu Montella'ya emanet etmeyi planlıyor.

GELECEĞİ 2 MAÇA BAĞLI

Bu sezon Serie A'da oynadığı 7 karşılaşmada 10 puan toplayabilen ve Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk 2 maçında puanla tanışamayan Napoli’de Massimiliano Allegri’nin geleceği tartışılmaya başlandı. İtalyan çalıştırıcının kaderini Şampiyonlar Ligi'ndeki Bodo/Glimt ve ligdeki kritik Roma mücadelelerinin belirleyeceği, olası kötü sonuçlarda ayrılığın gerçekleşeceği ifade edildi.

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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Hamit Gündoğdu Hamit Gündoğdu:
    Montella Türkiye de başarılı idi ama çok karışanı olduğu için başarısızmış gibi gösterildi...hişttt herşeye maydanoz olanlar nerelerdesiniz şimdi... 2 1 Yanıtla
  • I. Borrel I. Borrel:
    Bize ne elin adamından yav 1 0 Yanıtla
  • Murat Çevre Murat Çevre:
    Yazık oldu o zaman Napoli ye 1 0 Yanıtla
  • Y. Selim Y. Selim:
    şimdi napoliye gider bizde yapamadığını orda şampiyon yapar 0 1 Yanıtla
  • sw9ffps6d7 sw9ffps6d7:
    iyi ki gitti. dünya kupasında gitmeliydi .son hezimetleri yaşamadık .. 0 0 Yanıtla
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