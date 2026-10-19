IG Metall, VW'nin 660 bin çalışanına 2030'a kadar sıfır zam planını açıkladı

Almanya'nın dev otomotiv üreticisi Volkswagen (VW) Grubu’nun, küresel ölçekteki yaklaşık 660 bin çalışanının maaşlarına 2030 yılına kadar zam yapmamayı planladığı ortaya çıktı. Almanya'nın en büyük sendikası IG Metall, şirket yönetiminin insan kaynakları birimlerine maaş artışlarını dondurma talimatı verdiğini duyurdu.

2030'A KADAR MAAŞLAR DONDURULACAK

IG Metall tarafından yapılan açıklamada, Volkswagen Avrupa ve Dünya Genel İşyeri Konseyinin işçilere gönderdiği mesaja dikkat çekildi. Şirket yönetiminin mevcut toplu sözleşme ücret seviyelerini koruma ve tüm maaş artışlarını askıya alma yönünde direktif verdiği belirtildi. Ekim ayının başından itibaren yürürlüğe girdiği aktarılan bu yeni direktif nedeniyle çalışanların 2030'a kadar uygulanacak "sıfır zam" politikası kapsamında en az yüzde 10'luk satın alma gücü kaybıyla karşı karşıya kalabileceği ifade edildi.

İŞÇİ TEMSİLCİLERİNDEN SERT DİRENİŞ SİNYALİ

Volkswagen yönetiminin söz konusu adımını "gerçek dışı" olarak nitelendiren IG Metall, plana karşı sert bir direniş göstereceğini ilan etti. Otomotiv ve metal sektörlerindeki yapısal sorunların ücret kesintileriyle çözülemeyeceğini vurgulayan sendika, personel maliyetlerinin toplam satış maliyetleri içinde oldukça düşük bir paya sahip olduğuna dikkat çekti.

GÖRÜŞMELER KASIM AYI SONUNDA BAŞLIYOR

VW Grubu dünya genelinde 660 binden fazla kişiye istihdam sağlarken, Almanya genelinde yaklaşık 275 bin çalışanı bulunuyor. Bu çalışanlardan 130 bini doğrudan şirket içi toplu iş sözleşmesi kapsamında yer alıyor.

IG Metall, ülke genelindeki metal ve elektrik endüstrisinde çalışan yaklaşık 3,7 milyon işçinin yanı sıra Volkswagen çalışanları için de yüzde 7'lik maaş artışı talep ediyor. Şirket yönetiminin henüz resmi taleplerini sunmadığını belirten sendika yetkilileri, "sıfır zam" planının gelecekteki müzakerelerin ne kadar zorlu geçeceğinin açık bir göstergesi olduğunu bildirdi.

Tarihinin en büyük yapılanma sürecinden geçen VW bünyesinde yeni toplu iş sözleşmesi müzakerelerinin kasım ayı sonunda başlaması bekleniyor. Söz konusu görüşmeler Audi, MAN ve Porsche gibi grup iştiraklerini de kapsayan metal ve elektrik mühendisliği sektörüne yönelik genel sözleşmeleri doğrudan etkileyecek.

50 BİN İSTİHDAM KESİNTİSİ VE FABRİKALARDA BELİRSİZLİK

Yaklaşık bir ay önce mevcut toplu iş sözleşmelerini fesheden Volkswagen yönetimi, grup genelindeki mevcut azaltma planlarına ek olarak gelecek yıllarda dünya çapında 50 bin istihdamı daha azaltmayı hedefliyor. Söz konusu kesinti programlarının detayları işçi temsilcileriyle müzakere edilmeye devam ederken; şirketin Emden, Hannover ve Zwickau'daki fabrikaları ile Audi’nin Neckarsulm tesisinin 2031-2034 yıllarından sonraki durumu belirsizliğini koruyor.