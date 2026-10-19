Milyonların dört gözle beklediği haber! Çalışma süresi kısalıyor mu? - Son Dakika
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Milyonların dört gözle beklediği haber! Çalışma süresi kısalıyor mu?

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Milyonların dört gözle beklediği haber! Çalışma süresi kısalıyor mu?
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SGK Başuzmanı İsa Karakaş, dünyada katı mesai anlayışının terk edildiğini ve son olarak Brezilya'nın haftalık çalışma süresini 44 saatten 40 saate düşürerek 2 gün izin hakkı tanıdığını belirterek; Türkiye'de İş Kanunu'na göre halen uygulanan 45 saatlik esnetilmemiş mesai süresinin düşürülmesinin lüks değil, çalışan sağlığı ve verimlilik açısından kaçınılmaz bir zorunluluk olduğunu vurguladı.

SGK Başuzmanı  İsa Karakaş, katı çalışma saatlerinin birer birer terk edildiğini, yalnızca Avrupa ülkeleri ve gelişmiş ülkelerin değil birçok ülkenin mesainin kısaltılması yönünde adım attığını ve atmakta olduğunu vurguladı. Karakaş, geçtiğimiz günlerde en son Brezilya'nın da haftalık çalışma saatlerini 44 saatten 40 saate düşüren ve çalışanlara ücret kesintisi yapmadan haftada 2 gün izin hakkı tanıyan anayasa değişikliğini yaptığını belirtti.

Türkiye Gazetesi'ndeki yazısında Karakaş, "Gelişmiş dünya, emeğin miktarını değil, niteliğini ve verimini öne çıkaran yeni bir döneme adım attı. Sıra bizde. Bizim çalışanlarımız da fazlasıyla hak ediyor" ifadelerini kullandı.

GEÇMİŞ DÖNEMLERDE YAPILAN DÜZENLEMELER

Tarih boyunca atılan adımların, insanca yaşama arayışının durdurulamaz bir nehir gibi aktığını kanıtladığını belirten Karakaş, dünyadaki başlıca yasal düzenlemelerin bunu gözler önüne serdiğini vurgulayıp şunları sıraladı:

  • 1919 (Milletlerarası Çalışma Teşkilatı-ILO): Günde 8, haftada 48 saat sınırı getirilerek ilk beynelmilel standart çizildi.
  • 1935 (ILO): 40 saatlik çalışma hedefi küresel bir tavsiye kararı olarak benimsendi.
  • 1936 (Fransa): Halk Cephesi reformlarıyla haftalık 40 saatlik çalışma yasal güvenceye kavuştu.
  • 1938 (ABD): Adil Çalışma Standartları Yasası (FLSA) kabul edilerek haftalık sınır 40 saat olarak tescillendi.
  • 1998-2000 (Fransa): Aubry Yasaları ile haftalık çalışma süresi 35 saate çekildi.
  • 2015-2019 (İzlanda): Haftalık 35-36 saatlik uygulama denendi; verimin düşmediği, aksine çalışan sağlığının düzeldiği kanıtlandı.
  • 2021-2026 (Kolombiya): Kabul edilen kanunla haftalık 48 saatlik mesai adım adım 42 saate indirildi.
  • 2023 (Şili): 45 saatlik sürenin kademeli olarak 40 saate düşürülmesi yasalaştı.
  • 2026 (Meksika): Anayasal düzenlemelerle 48 saatin kademeli olarak 40 saate indirilmesi süreci başlatıldı.
  • 2026 (Brezilya): Brezilya Kongresi tarihi bir kararla anayasayı değiştirdi. Çalışma süresi 44 saatten 40 saate düşürüldü, maaş kesintisi olmadan haftada 2 gün dinlenme hakkı tescil edildi.

TÜRKİYE'DEKİ TABLO

Karakaş Türkiye'deki durumu da aktarıp "Dünya insani standartları yukarı taşırken ülkemizde tablo durağandır. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 63. maddesi hükmü açıktır: 'Haftalık çalışma süresi en çok 45 saattir'" dedi. 

6 gün çalışılan yerlerde günlük 7,5 saat, 5 gün çalışılan yerlerde 9 saate varan mesailer uygulandığını belirten Karakaş, bu sınırın uzun süreden beri değişmediğini kaydetti.

ÇALIŞMA SAATLERİ KARŞILAŞTIRMASI

Devamında Karakaş, şu karşılaştırmayı yaptı:

  • Avrupa Birliği: (35-40 saat) arasındadır.
  • İzlanda: (35-36 saat)
  • Avustralya: (38 saat)
  • Japonya - G. Kore - Şili - Brezilya: (40 saat)
  • Türkiye: Halen (45 saat)

YENİ DÜZENLEME VURGUSU

Haftalık 45 saatlik çalışma süresini düşürmenin bir lüks ya da tembellik talebi olmadığını belirten Karakaş, "Bu adım, toplumsal, ekonomik ve insani açılardan kaçınılmaz bir zorunluluktur" dedi.

Uzun çalışma saatlerinin kronik yorgunluğa, tükenmişliğe ve ağır strese yol açtığını vurgulayan Karakaş, "Yorgun bir beden ve zihin, iş kazalarına açık davetiye çıkarır. 'Sağlık candan önce gelir' derler; bedeni tükenen bir toplumun üretim çarklarını döndürmesi imkânsızdır. Ayrıca; çok çalışmak, çok üretmek anlamına gelmez. Saatlerce masada ya da tezgâh başında yorulmuş bir çalışanın verimi dip yapar. İzlanda ve Fransa örnekleri göstermiştir ki: Dinlenen zihin, verimli iş üretir. Sürenin kısalması maliyeti artırmaz; aksine hastalık izinlerini, iş hatalarını ve kayıpları azaltır" ifadelerini kullandı.

Sosyal Güvenlik Kurumuİsa KarakaşBrezilyaTürkiyeEkonomiGüncelSon Dakika

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    Yorumlar (14)

  • kadir karadaşlı kadir karadaşlı:
    özel sektör’e el atılmalı. günde 9 saat haftada 6 gün çalışıyoruz. hep memur düşünülmesin 12 0 Yanıtla
    mmjjkk mmjjkk:
    bu insanlık dışı, haftada 54 saat ne demek?? 1 0
    mehmet mehmet:
    kamuyada girmek için torpil lazım. mülakatta zaten bırakırlar adamın yoksa. 0 0
  • Kenan Parlak Kenan Parlak:
    Çalışma saatleri acilen kısaltılmalı ve cuma günü de resmi tatil ilan edilmelidir 8 0 Yanıtla
  • 2252 2252:
    Haftada 65 saat civarında çalışıyorum 8 0 Yanıtla
    Ahmet Avşar Ahmet Avşar:
    Yanlız değilsin kardeşim.. Evin yolunu unuttuk.. 2 0
  • Eray Barkin Eray Barkin:
    kamu yaşadı özel sektör sicti desene.!! 4 0 Yanıtla
  • Hasan Turk Hasan Turk:
    Akp is adami dolu cikarirmi yillardir kademe nafaka haberi okuyoruz akp sosyal bir iktidar degil. 2 1 Yanıtla
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